Mi történt?

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

A 2025-ös év májusa is rendkívül mozgalmas volt. Nem meglepő módon az első magyar Premier League-bajnok, Szoboszlai Dominik volt a leginkább főszerepben. Kerkez Milos klubváltása is sokakat érdekelt, miközben botrány volt Spanyolországban is: arról szóltak a hírek, hogy elvehetik a Barcelona bajnoki címét. A balhék és a gyönyörű nők mellett a legendás Jamie Vardy életútja is megmozgatta a sportszeretőket. Rövid összeállításunkban bemutatjuk, hogy 2025-ös év ötödik hónapjában melyek voltak azok a sporthírek, amelyek az Origo Sport olvasóit a legjobban érdekelték.

Májusban már nem volt olyan sportszerető ember az országban, aki ne tudta volna, hogy megvan a Premier League első magyar bajnoka Szoboszlai Dominik személyében. Nem is meglepő, hogy szinte az egész május a magyar focistáról szólt, mindenki a róla szóló híreket akarta olvasni.

Az első magyar Premier League-bajnok, Szoboszlai Dominik azóta is szárnyal a Liverpoolban
Az első magyar Premier League-bajnok, Szoboszlai Dominik azóta is szárnyal a Liverpoolban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a figyelem középpontjában, Kerkez átigazolása lezárt ügy volt

Május végén az angol labdarúgó-bajnokság utolsó fordulóját követően a bajnok Liverpool játékosai megkaptak a jól megérdemelt aranyérmeiket, mellette pedig az Anfielden magasba emelhették a Premier League-trófeát is. 

A Crystal Palace elleni találkozót követően kezdetét vette az ünnepség az Anfielden, Szoboszlai Dominik pedig elárulta, hogy valaki elvette az aranyérmét.

Bővebben ITT olvashat róla. 

Eközben botrány volt az olasz sztárklubnál, mert megvétózták Szoboszlai átigazolását. Zvonimir Boban, az AC Milan korábbi technikai igazgatója elárulta: 2020-ban mindenben megállapodtak Szoboszlai Dominik szerződtetéséről, ám a klub felsővezetése végül megvétózta az átigazolást. Pedig Szoboszlai azonnal aláírt volna.

Hogy nem csak minden Szoboszlairól szóljon, arról Kerkez is gondoskodott. A Premier League-ben szereplő Bournemouth magyar válogatott focistájáért májusban még a hírek szerint a Liverpool, a Real Madrid és a Manchester City is versengett, ám gyorsan vége is lett a tülekedésnek. Ian Wright szerint már akkor tudta, hogy lezárt ügy a magyar sztár, Kerkez Milos átigazolása.

Botrány Spanyolországban, balhé a Fradinál, piás gyári munkás volt a focilegenda

Májusban robbant a hír, miszerint elvehetik a Barcelona bajnoki címét. 

A Spanyol Labdarúgó-szövetség versenybizottsága, majd a Fellebbviteli Bizottság is elutasította az Osasuna óvását. A történet főszereplője Inigo Martínez volt. 

A Győr hazai pályán 32-24-re megnyerte a címvédő Ferencváros elleni rangadót a női kézilabda NB I rangadóján, ezzel a bajnoki cím kapujába lépett. A találkozó nem csak az ETO második félidőben nyújtott remek játékáról maradt emlékezetes, hanem egy óriási balhéról, ami a Fradi kispadjánál zajlott le. A Fradi edzője, a nyáron távozott Allan Heine ugyanis csúnyán összebalhézott saját játékosával, a szerb Dragana Cvijiccsel.

Sokan imádták Jamie Vardy történetét, amely olyan mint egy modern kori tündérmese: egykor Sheffieldben dolgozott gyári munkásként, ma pedig a futballvilág egyik legismertebb, legsikeresebb csatáraként emlegetik. 

A szép lányok májusban is taroltak

Flavio Briatore neve nemcsak a Forma-1-ben, hanem a bulvársajtóban is ismert, főként fényűző playboy-életmódja miatt. 

A 75 éves Briatore oldalán az utóbbi években több híres modell és sztár is megfordult, akikkel gyakran szerepelt is a címlapokon.

 Az olasz üzletember a 2022-es Monacói Nagydíjon történelmet írt, amikor egyszerre jelent meg három korábbi párjával.

Galéria: Az F1-playboy Briatore és a szupermodellek
1/46
Flavio Briatore és Paris Hilton a Monacói Nagydíjon

Tracy R. Cortez profi MMA-harcos, aki jelenleg az Ultimate Fighting Championship kötelékében bunyózik. Az UFC 31 éves amazonja már 13 profi ketrecharcmeccsen van túl. A fotói pedig mindenkit lenyűgőztek.

Galéria: Tracy R. Cortez a világ egyik legszebb harcosa
1/11
Tracy R. Cortez a világ egyik legszebb harcosa

A Forma-1-es Monacói Nagydíjon a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen végzett, azonban a brit pilóta korántsem volt elégedett a futam után, így leintés után kieresztette a gőzt a Monte Carló-i éjszakában. A Ferrari pilótája a verseny után egy nightclubban bulizott, ahol a gyönyörű orosz fitneszmodell, Violetta Bert társaságában mulatott.

Violetta, Violetta Bert, fitneszmodell
Violetta, Violetta Bert, fitneszmodell
Galéria: Violetta Bert, bombatestű orosz fitneszmodell
1/24
Violetta Bert, bombatesű orosz fitneszmodell
