Szoboszlai Dominik sorozatban a 15. bajnoki mérkőzését és végigjátszotta a szezonban, így nem túlzás kijelenti, hogy mostanra ő lett a Liverpool talán legfontosabb játékosa. A magyar válogatott csapatkapitánya szép gólt lőtt a Leeds United ellen meccsen, ezzel minden sorozatot figyelembe véve négy gólnál és öt gólpassznál jár az idei szezonban.

Szoboszlai Dominiknek elképesztő szezonja van a Liverpoolban

Fotó: Oli Scarf/AFP

Kerkez Milos a Premier League-idény során 11. alkalommal kezdett a Liverpool csapatában, és most fordult elő hatodszorra, hogy végigjátszott egy bajnokit a Mersey-parti alakulatban.

Szoboszlai idegei acélból vannak

A Leeds United ellen a Liverpool védelme finoman szólva sem volt a helyzet magaslatán, de legalább a csapat támadójátéka mutatott némi életjelet. A találkozó után megnéztük, hogyan vélekednek a Liverpool csapatával foglalkozó portálok a két magyar válogatott játékos teljesítményéről.

A Liverpool Echo Kerkez Milosnak 6-os osztályzatot adott. Azt írják a 22 éves magyar hátvédről, hogy védekezésben stabil volt, a levegőben sem jött zavarba, és igyekezett támogatni a támadásokat. Újabb lépés tett jó irányba. A harmadik liverpooli gólt szerző Szoboszlai 7-est kapott, róla azt írták, hogy amikor kellett, beljebb húzódott, jól olvasta a játékot és remek volt a letámadása. Kiemelik, hogy a Leeds második góljánál elveszítette a labdát az építkezés során, de javított egy higgadt befejezéssel a harmadik találatnál.

A legrosszabb osztályzatot (5-öst) a csapat francia védője, Ibrahima Konaté kapta, míg a legjobbat (8-ast) a honfitársa, a két gólig jutó Hugo Ekitiké.

Kerkez Milos sokat dolgozott a Leeds United elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A liverpool.com szintén 6-ost adott Kerkeznek. Kiemelik, hogy egy héttel korábban jól teljesített a West Ham ellen, és most is aktívan játszott. Az első félidőben megúszott egy kezezésgyanús esetet, és volt egy lövése, amit a kapu fölé bombázott. Jól védekezett, de a támadójátéka hamar visszaesett. A gólszerző Szoboszlai 7-est kapott, vele kapcsolatban arról írtak, hogy Szalah helyett ismét a jobb oldalon játszott, de sokszor lépett be középre. Hangsúlyozzák, hogy ez kevés szélességet jelentett a Liverpool támadásaiban, de ennek köszönhetően is sikerült gólt szereznie. Végezetül pedig kiemelik, hogy ezúttal is rengeteget futott a magyar középpályás.

A portálnál szintén Konaté kapta a legrosszabb (4-es) osztályzatot, a legjobb (8-as) pedig nyilán a kétgólos Ekitiké lett.

A This is Anfield szintén 6-ossal honorálta Kerkez Milos teljesítményét. Azt írják, hogy az első félidőben a magyar játékos robotként dolgozott, fel-le sprintelt az oldalvonal mellett Cody Gakpo kiszámíthatatlan labdavesztései miatt. Kiemelik, hogy valahányszor a holland nem vette észre Kerkez felfutását és elveszítette a labdát, a magyar játékosnak villámgyors sprinttel kellett visszarohannia a védősorba. Végezetül hangsúlyozzák, hogy védekezésben végig stabil és megbízható maradt, nagyon pozitív jeleit mutatva annak, hogy tanulja a szerepét és kezdi megtalálni a helyét a csapatban, még ha végül egy olyan együttesben is játszik, amely továbbra is kiegyensúlyozatlannak tűnik.