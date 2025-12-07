Szoboszlai Dominik sorozatban a 15. bajnoki mérkőzését és végigjátszotta a szezonban, így nem túlzás kijelenti, hogy mostanra ő lett a Liverpool talán legfontosabb játékosa. A magyar válogatott csapatkapitánya szép gólt lőtt a Leeds United ellen meccsen, ezzel minden sorozatot figyelembe véve négy gólnál és öt gólpassznál jár az idei szezonban.
Kerkez Milos a Premier League-idény során 11. alkalommal kezdett a Liverpool csapatában, és most fordult elő hatodszorra, hogy végigjátszott egy bajnokit a Mersey-parti alakulatban.
Szoboszlai idegei acélból vannak
A Leeds United ellen a Liverpool védelme finoman szólva sem volt a helyzet magaslatán, de legalább a csapat támadójátéka mutatott némi életjelet. A találkozó után megnéztük, hogyan vélekednek a Liverpool csapatával foglalkozó portálok a két magyar válogatott játékos teljesítményéről.
A Liverpool Echo Kerkez Milosnak 6-os osztályzatot adott. Azt írják a 22 éves magyar hátvédről, hogy védekezésben stabil volt, a levegőben sem jött zavarba, és igyekezett támogatni a támadásokat. Újabb lépés tett jó irányba. A harmadik liverpooli gólt szerző Szoboszlai 7-est kapott, róla azt írták, hogy amikor kellett, beljebb húzódott, jól olvasta a játékot és remek volt a letámadása. Kiemelik, hogy a Leeds második góljánál elveszítette a labdát az építkezés során, de javított egy higgadt befejezéssel a harmadik találatnál.
- A legrosszabb osztályzatot (5-öst) a csapat francia védője, Ibrahima Konaté kapta, míg a legjobbat (8-ast) a honfitársa, a két gólig jutó Hugo Ekitiké.
A liverpool.com szintén 6-ost adott Kerkeznek. Kiemelik, hogy egy héttel korábban jól teljesített a West Ham ellen, és most is aktívan játszott. Az első félidőben megúszott egy kezezésgyanús esetet, és volt egy lövése, amit a kapu fölé bombázott. Jól védekezett, de a támadójátéka hamar visszaesett. A gólszerző Szoboszlai 7-est kapott, vele kapcsolatban arról írtak, hogy Szalah helyett ismét a jobb oldalon játszott, de sokszor lépett be középre. Hangsúlyozzák, hogy ez kevés szélességet jelentett a Liverpool támadásaiban, de ennek köszönhetően is sikerült gólt szereznie. Végezetül pedig kiemelik, hogy ezúttal is rengeteget futott a magyar középpályás.
- A portálnál szintén Konaté kapta a legrosszabb (4-es) osztályzatot, a legjobb (8-as) pedig nyilán a kétgólos Ekitiké lett.
A This is Anfield szintén 6-ossal honorálta Kerkez Milos teljesítményét. Azt írják, hogy az első félidőben a magyar játékos robotként dolgozott, fel-le sprintelt az oldalvonal mellett Cody Gakpo kiszámíthatatlan labdavesztései miatt. Kiemelik, hogy valahányszor a holland nem vette észre Kerkez felfutását és elveszítette a labdát, a magyar játékosnak villámgyors sprinttel kellett visszarohannia a védősorba. Végezetül hangsúlyozzák, hogy védekezésben végig stabil és megbízható maradt, nagyon pozitív jeleit mutatva annak, hogy tanulja a szerepét és kezdi megtalálni a helyét a csapatban, még ha végül egy olyan együttesben is játszik, amely továbbra is kiegyensúlyozatlannak tűnik.
A portál 8-as osztályzatot adott Szoboszlai Dominiknek, ráadásul őt választották a meccs emberének a kétgólos Hugo Ekitikével szemben. Azt írják, hogy folytatta szinte nevetségesen jó sorozatát, vagyis hogy gyakorlatilag minden pozícióban kiváló teljesítményt nyújt. Feltűnt bal oldalon, jobb oldalon és középen is, miközben higgadt maradt, amikor a körülötte lévők elveszítették a fejüket. Éles volt a passzokban, és többször is kisegítette Conor Bradleyt, amikor az északír játékos felfutott az oldalvonal mellett. Kiemelik, hogy ismét volt elég energiája ahhoz, hogy végigszántsa a pályát, majd elegáns gólt lőjön, ami akkor a győztes gólnak tűnt.
- Ennél a portálnál szintén Konaté (5-ös) lett a legrosszabb, mellette viszont a holland Cody Gakpo is 5-öst kapott. Vele kapcsolatban kiemelik, hogy a Kerkez Milossal való kommunikációja rendkívül hiányos.
A goal.com angol kiadása ezúttal is szigorúan osztályozott, de ez a magyar játékosokat most nem érintette. Kerkez Milos megkapta a 6-os osztályzatot, és kiemelték vele kapcsolatban, hogy az egész mérkőzés során rendkívül keményen dolgozott. A harmadik gólt szerző Szoboszlai Dominik 7-est kapott, a játékával kapcsolatban megjegyezték, hogy nem szélső, a befele húzódásai miatt a Liverpool kevésbé volt széles. Emlékeztetnek rá, hogy Szoboszlainak az első félidőben volt egy kapu fölé lőtt szabadrúgása, de kiemelik, hogy a hajrában acélidegekkel lőtte a gólját.
Ennél a honlapnál szintén Konaté lett a mérkőzés leggyengébb (3) játékosa. A 26 éves francia válogatott védőnek a szezon végén lejár a szerződése, amit egyelőre nem volt hajlandó meghosszabbítani. Már egy ideje azt pletykálják, hogy a Real Madridnál tárt karokkal várják. Azonban a teljesítményét látva könnyen lehet, hogy a Királyi Gárdánál hamarosan más opció után néznek majd.
A Liverpool legközelebb kedden este lép pályára a Bajnokok Ligájában. Az angol csapat az előző szezonban döntős Internazionale vendége lesz a milánói San Siróban.
- kapcsolódó cikkek: