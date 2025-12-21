A Tottenham-Liverpool mérkőzés első félidejében Xavi Simons kiállítása volt az egyetlen igazán említésre méltó jelenet, ám a második játékrészben alaposan felpörögtek az események. A sokáig emlékezetes mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, mindketten stabil teljesítménnyel járultak hozzá az újabb sikerhez.
Szoboszlai Dominik ezúttal is keményen dolgozott
A meccs legjobbja a Bayer Leverkusentől érkezett Florian Wirtz volt, a német válogatott klasszis első liverpooli gólja még várat magára, de gólpasszt adott és remekelt a támadásépítések során. Ami Szoboszlai Dominikot illeti, a magyar válogatott csapatkapitányának a Brighton ellen összeszedett bokasérülése rendbejött, így pályára léphetett, és a meccs második felében ezúttal is jobbhátvédként szerepelt.
Szoboszlai továbbra is tökéletesen helytáll,
de az első 45 percben hiányzott belőle a szikra. Bradley félidőben történt lecserélése után jobbhátvédként folytatta, ahol jól teljesített, de az ötödik sárga lapja miatt kihagyja a Wolves elleni mérkőzést” – olvasható a 25 éves középpályásról a This is Anfield értékelése, a portál 6-os osztályzatot adott neki.
„A jobb oldalon játszott, keményen dolgozott, de a szünet előtt nem tudott kiemelkedni, utána viszont a szokásos elszántsággal küzdött jobbhátvédként” – méltatta Szoboszlait a teljesítményét 7-es osztályzattal díjazó Liverpool Echo.
Kerkez Milos azt nyújtja, amit elvárnak tőle
A meccset szintén végigjátszó Kerkez mindkét liverpooli portáltól 7-es értékelést kapott.
„Kerkez továbbra is remek formában van, a második félidőben fontos blokkot mutatott be, melynek következében a labda a keresztlécre pattant.
Kétségtelen, hogy inkább szilárd volt, mint látványos, de jelenleg ez az, amit elvárnak tőle,
nem pedig a kiszámíthatatlan teljesítmény” – olvasható az egyik értékelés a magyar válogatott balhátvéd londoni produkciójáról.
„Rendszeresen megjátszható volt a bal oldalon, kísérte a támadásokat, de a passzai a második félidőig túlságosan kiegyensúlyozatlanok voltak. Védekezésben stabil volt, akadt néhány remek megmozdulása” – írták Kerkezről Liverpoolban.
Újabb győzelmével a Liverpool feljött a tabella ötödik helyére, Arne Slot együttese pontszámban beérte a negyedik helyen álló Chelsea-t.
