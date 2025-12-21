Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 17. fordulójának rangadóján a Liverpool 2-1-re nyert a Tottenham Hotspur otthonában. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, mindkét magyar játékos alaposan kivette a részét abból, hogy a címvédő újra begyűjtötte a három pontot.

A Tottenham-Liverpool mérkőzés első félidejében Xavi Simons kiállítása volt az egyetlen igazán említésre méltó jelenet, ám a második játékrészben alaposan felpörögtek az események. A sokáig emlékezetes mérkőzést Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, mindketten stabil teljesítménnyel járultak hozzá az újabb sikerhez.

Szoboszlai Dominikot Richarlison hergelte, a hajrában a magyar játékos sárga lapot kapott
Szoboszlai Dominikot Richarlison hergelte, a hajrában a magyar játékos sárga lapot kapott
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Szoboszlai Dominik ezúttal is keményen dolgozott

A meccs legjobbja a Bayer Leverkusentől érkezett Florian Wirtz volt, a német válogatott klasszis első liverpooli gólja még várat magára, de gólpasszt adott és remekelt a támadásépítések során. Ami Szoboszlai Dominikot illeti, a magyar válogatott csapatkapitányának a Brighton ellen összeszedett bokasérülése rendbejött, így pályára léphetett, és a meccs második felében ezúttal is jobbhátvédként szerepelt.

Szoboszlai továbbra is tökéletesen helytáll, 

de az első 45 percben hiányzott belőle a szikra. Bradley félidőben történt lecserélése után jobbhátvédként folytatta, ahol jól teljesített, de az ötödik sárga lapja miatt kihagyja a Wolves elleni mérkőzést” – olvasható a 25 éves középpályásról a This is Anfield értékelése, a portál 6-os osztályzatot adott neki.

„A jobb oldalon játszott, keményen dolgozott, de a szünet előtt nem tudott kiemelkedni, utána viszont a szokásos elszántsággal küzdött jobbhátvédként” – méltatta Szoboszlait a teljesítményét 7-es osztályzattal díjazó Liverpool Echo.

Tottenham Hotspur's Spanish defender #23 Pedro Porro (L) challenges Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ismét bizonyította sokoldalúságát
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Kerkez Milos azt nyújtja, amit elvárnak tőle

A meccset szintén végigjátszó Kerkez mindkét liverpooli portáltól 7-es értékelést kapott.

„Kerkez továbbra is remek formában van, a második félidőben fontos blokkot mutatott be, melynek következében a labda a keresztlécre pattant. 

Kétségtelen, hogy inkább szilárd volt, mint látványos, de jelenleg ez az, amit elvárnak tőle,

nem pedig a kiszámíthatatlan teljesítmény” – olvasható az egyik értékelés a magyar válogatott balhátvéd londoni produkciójáról.

„Rendszeresen megjátszható volt a bal oldalon, kísérte a támadásokat, de a passzai a második félidőig túlságosan kiegyensúlyozatlanok voltak. Védekezésben stabil volt, akadt néhány remek megmozdulása” – írták Kerkezről Liverpoolban.

Tottenham Hotspur's Ghanian striker #20 Mohammed Kudus (L) challenges Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos újabb jó meccsen van túl
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Újabb győzelmével a Liverpool feljött a tabella ötödik helyére, Arne Slot együttese pontszámban beérte a negyedik helyen álló Chelsea-t.

  • Kapcsolódó cikkek
Kerkez tüzet szítana Mohamed Szalah-val, Szoboszlainak alja munkát adna
Vadállatnak nevezte Szoboszlait az ellenfél edzője, nem veszi be a sérüléses sztorit
A Liverpool sokkolta a szurkolóit a közleményével

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!