A bajnoki címvédő Liverpoolban a Sunderland elleni hétközi mérkőzést Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos pedig csak a 86. percben állt be a 1-1-re végződő találkozón.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legtöbbet dolgozó futballistája

Fotó: Paul Ellis/AFP

A magyar válogatott balhátvéd azért is maradhatott ki legutóbb a Liverpool kezdőjéből, mert a múlt hétvégi West Ham United elleni meccsen görcsöt kapott a lába, Arne Slot pedig hangsúlyozta, hogy Kerkeznek még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik.

Szoboszlai mellé Kerkez is visszatér?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban minden lehetséges játékpercet a pályán töltött a Premier League-ben, így az nem volt kérdéses, hogy ott lesz-e a Liverpool kezdőcsapatában. Szerencsére a 22 éves Kerkez Milos is teljesen fitt lett a találkozóra, Arne Slot pedig meg is adta neki a bizalmat, így a Liverpool két magyar játékkossal áll fel az Elland Roadon, a Leeds United otthonában.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson - Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Jones, Szoboszlai - Gakpo, Ekitiké, Wirtz.