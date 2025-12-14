Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a Brighton ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen, előbbi 83 percet töltött a pályán, míg utóbbi végigjátszotta a találkozót.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccsen is remekelt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai a Liverpool legértékesebb játékosa

Mindkét magyar válogatott labdarúgó abszolút pozitív értékeléseket kapott a találkozót követően. Szoboszlai a jobb szélen kezdett, ám Joe Gomez sérülése miatt egy sorral hátrébb került, ugyanis a mellőzött Mohamed Szalaht pályára küldte Arne Slot vezetőedző. Az Inter elleni BL-meccsen győztes gólt szerző klasszis jobbhátvédként is remekelt.

Jelenleg Curtis Jones mellett a Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki Joe Gomez sérülése után jobbhátvédként is bizonyította sokoldalúságát. Támadásban állandó veszélyt jelentett,

akár passzokkal, akár távoli lövéssel, még úgy is, hogy ezúttal egyik lövése sem talált célba. Remélhetőleg nem kell aggódni a mérkőzés végén elszenvedett sérülése miatt” – méltatta Szoboszlait a This is Anfield portál (7-es osztályzat), utalva rá, hogy a második játékrészben a bokájához kapott, azonban folytatni tudta. A magyar játékost az edzője minden bizonnyal óvatosságból cserélte le a hajrában, az idei szezon során először.

Szoboszlai a lábához kapott, remélhetőleg nem esett baja

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool Echo is dicsérte Szoboszlait, akinek hasonlóképpen 7-es osztályzatot adott. Az oldal kiemelte, hogy a 25 éves klasszis középpályásként és jobbhátvédként is keményen dolgozott, valamint hangsúlyozta, hogy a szurkolók többször is skandálták a nevét.

Kerkez Milos nagyon magabiztos volt

Kerkezről elismerően írt a This is Anfield, amely 8-as osztályzattal díjazta az energikus balhátvédet. „A vezető gól előtti gyors bedobása kulcsfontosságú volt abban, hogy a Brighton gyorsan hátrányba kerüljön. Yankuba Minteh néha megverte egy az egyben, de minden párharcába 100%-osan beletette magát.

A mérkőzés későbbi szakaszában nagyon jó közbelépései voltak, ez volt az egyik legmagabiztosabb teljesítménye a Liverpool mezében”

– méltatták a 22 éves focistát, aki a másik liverpooli oldaltól 7-es osztályzatot kapott.