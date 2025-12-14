Live
A Premier League 16. fordulójában a Liverpool hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Brightont. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remek meccset játszott, a mérkőzés után mindkét magyar válogatott játékos pozitív értékeléseket kapott.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a Brighton ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen, előbbi 83 percet töltött a pályán, míg utóbbi végigjátszotta a találkozót.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccsen is remekelt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai a Liverpool legértékesebb játékosa

Mindkét magyar válogatott labdarúgó abszolút pozitív értékeléseket kapott a találkozót követően. Szoboszlai a jobb szélen kezdett, ám Joe Gomez sérülése miatt egy sorral hátrébb került, ugyanis a mellőzött Mohamed Szalaht pályára küldte Arne Slot vezetőedző. Az Inter elleni BL-meccsen győztes gólt szerző klasszis jobbhátvédként is remekelt.

Jelenleg Curtis Jones mellett a Liverpool egyik legértékesebb játékosa, aki Joe Gomez sérülése után jobbhátvédként is bizonyította sokoldalúságát. Támadásban állandó veszélyt jelentett, 

akár passzokkal, akár távoli lövéssel, még úgy is, hogy ezúttal egyik lövése sem talált célba. Remélhetőleg nem kell aggódni a mérkőzés végén elszenvedett sérülése miatt” – méltatta Szoboszlait a This is Anfield portál (7-es osztályzat), utalva rá, hogy a második játékrészben a bokájához kapott, azonban folytatni tudta. A magyar játékost az edzője minden bizonnyal óvatosságból cserélte le a hajrában, az idei szezon során először. 

Szoboszlai a lábához kapott, remélhetőleg nem esett baja
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool Echo is dicsérte Szoboszlait, akinek hasonlóképpen 7-es osztályzatot adott. Az oldal kiemelte, hogy a 25 éves klasszis középpályásként és jobbhátvédként is keményen dolgozott, valamint hangsúlyozta, hogy a szurkolók többször is skandálták a nevét.

Kerkez Milos nagyon magabiztos volt

Kerkezről elismerően írt a This is Anfield, amely 8-as osztályzattal díjazta az energikus balhátvédet. „A vezető gól előtti gyors bedobása kulcsfontosságú volt abban, hogy a Brighton gyorsan hátrányba kerüljön. Yankuba Minteh néha megverte egy az egyben, de minden párharcába 100%-osan beletette magát. 

A mérkőzés későbbi szakaszában nagyon jó közbelépései voltak, ez volt az egyik legmagabiztosabb teljesítménye a Liverpool mezében” 

– méltatták a 22 éves focistát, aki a másik liverpooli oldaltól 7-es osztályzatot kapott.

Kerkez Milos nagyon jól játszott a Brighton ellen
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Minteh megállítása nem egy irigylésre méltó feladat, de jól teljesített, és a formában lévő szélsőt a mérkőzés nagy részében hatástalanította. Néhány erős szereléssel a közönség ovációját is kiváltotta” 

– méltatta Kerkezt a Liverpool Echo.

A Brighton elleni meccs után a pályára visszatérő Mohamed Szalah is erős értékeléseket kapott, akárcsak a mérkőzés legjobbja, a kétgólos Hugo Ekitike, aki ebből a szempontból vitte a prímet.

