Hazudott a Liverpool edzője Szoboszlaival kapcsolatban

Szombat délután négy órától a Premier League-ben címvédő Liverpool a Brighton együttesét fogadja az Anfielden. A Mersey-parti csapat a legutóbbi két mérkőzésén nyeretlen maradt a bajnokságban, hét közben azonban Szoboszlai Dominik hajrában lőtt tizenegyesgóljával fontos meccset nyert a BL-ben az Internazionale otthonában. A Liverpoolnak most a Premier League-ben kellene feljebb kapaszkodnia, ebben pedig nagy segítségére lehet a csapat két magyar játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a legutóbbi őt bajnokijából csak egyszer nyert meg. Az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Vörösök címvédőként jelenleg csak a 10. helyen állnak, hátrányuk ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben a Premier League-ben. 

Szoboszlai Dominik először lőtt gólt tizenegyesből a Liverpool csapatában
Fotó: Domenico Cippitelli/NurPhoto via AFP

Arne Slot együttese kedden Szoboszlai tizenegyesével fontos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Internazionale vendégeként, a Premier League-ben pedig a vele pontazonossággal álló Brighton ellen találhat vissza a győztes útra.

Pihenhet Szoboszlai a Brighton ellen?

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, többen pihenőt kaphatnak – köztük Szoboszlai is – hiszen rengeteg meccsen léptek pályára ebben az idényben. 

Néha a játékosoknak pihenésre van szükségük. Dom, Ibou, Virgil, Ryan; rengeteg játékperc van a lábukban. Szóval jó nekik, hogy most egy hét pihenő következik, és egyes játékosok visszatérnek a sérüléseikből, így nagyobb a merítési lehetőség” 

– árulta el a holland szakember. 

A szurkolókat azonban a leginkább az foglalkoztatta, hogy a Liverpool gólkirálya, az egyiptomi Mohamed Szalah visszatérhet-e a kezdőcsapatba. Mint ismert, a Liverpool szupersztárja alaposan összekülönbözött a klubvezetéssel és az edzőjével. Szalah nemrég kemény nyilatkozattal sokkolt, melyet követően Arne Slot a BL-keretből is száműzte. A holland szakember azonban a mérkőzés előtt elmondta, hogy volt egy beszélgetése az egyiptomi támadóval, és megerősítette, hogy Szalah keretben lesz a Brighton elleni mérkőzésen.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) attend a team training session at their training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on December 8, 2025, on the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Inter Milan in Milan. Mohamed Salah plunged his future at Liverpool into serious doubt after claiming he had been made the fall guy for the Premier League champions' disastrous form this season. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik remek kapcsolatot ápol Mohamed Szalah-val
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az Inter elleni BL-meccsen Kerkez Milos sem lépett pályára, most azonban bekerült a Liverpool kezdőjébe, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki az idei szezonban minden percet pályán töltött a Premier League-ben.

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Ekitiké, Wirtz. 

