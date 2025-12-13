Hazudott a Liverpool edzője Szoboszlaival kapcsolatban

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a legutóbbi őt bajnokijából csak egyszer nyert meg. Az elmúlt két játéknapon egyaránt döntetlent játszó Vörösök címvédőként jelenleg csak a 10. helyen állnak, hátrányuk ugyanakkor így is csak tíz pont a listavezető Arsenallal szemben a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik először lőtt gólt tizenegyesből a Liverpool csapatában

Fotó: Domenico Cippitelli/NurPhoto via AFP

Arne Slot együttese kedden Szoboszlai tizenegyesével fontos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában az Internazionale vendégeként, a Premier League-ben pedig a vele pontazonossággal álló Brighton ellen találhat vissza a győztes útra.

Pihenhet Szoboszlai a Brighton ellen?

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, többen pihenőt kaphatnak – köztük Szoboszlai is – hiszen rengeteg meccsen léptek pályára ebben az idényben.

Néha a játékosoknak pihenésre van szükségük. Dom, Ibou, Virgil, Ryan; rengeteg játékperc van a lábukban. Szóval jó nekik, hogy most egy hét pihenő következik, és egyes játékosok visszatérnek a sérüléseikből, így nagyobb a merítési lehetőség”

– árulta el a holland szakember.

A szurkolókat azonban a leginkább az foglalkoztatta, hogy a Liverpool gólkirálya, az egyiptomi Mohamed Szalah visszatérhet-e a kezdőcsapatba. Mint ismert, a Liverpool szupersztárja alaposan összekülönbözött a klubvezetéssel és az edzőjével. Szalah nemrég kemény nyilatkozattal sokkolt, melyet követően Arne Slot a BL-keretből is száműzte. A holland szakember azonban a mérkőzés előtt elmondta, hogy volt egy beszélgetése az egyiptomi támadóval, és megerősítette, hogy Szalah keretben lesz a Brighton elleni mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik remek kapcsolatot ápol Mohamed Szalah-val

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az Inter elleni BL-meccsen Kerkez Milos sem lépett pályára, most azonban bekerült a Liverpool kezdőjébe, akárcsak Szoboszlai Dominik, aki az idei szezonban minden percet pályán töltött a Premier League-ben.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Ekitiké, Wirtz.