A Premier League 14. fordulójában a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc Sunderland csapatával az Anfielden. A Vörösöknek ez volt a szezonbeli első döntetlenjük, a játékuk pedig továbbra is aggasztó. A találkozó után a Liverpool együttesével foglalkozó portálok ezúttal is méltatták Szoboszlai Dominik játékát, aki most is csapat egyik legveszélyesebb játékosa volt.

A szerda esti mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool kezdőjében kapott helyet, ráadásul ezúttal is a jobb oldalon futballozott, az egyiptomi klubikon Mohamed Szalah helyén. 

Sunderland's Mozambiquan defender #17 Reinildo Mandava (L) vies with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkez Milos a múlt hétvégén remek teljesítményt nyújtott a West Ham United elleni meccsen, azonban a találkozó végén begörcsölt, így Arne Slot lecserélte a magyar válogatott balhátvédet. A mérkőzés után a holland szakember el volt ragadtatva Kerkez játékától, de hangsúlyozta, hogy a fiatal játékosnak még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik, így a Sunderland elleni meccsre nem is került be a kezdőcsapatba. 

Hogyan értékelték Szoboszlait?

A Sunderland elleni találkozón a Liverpool folyamatosan szenvedett, Szoboszlai Dominiknek és a német válogatott Florian Wirtznek volt pár veszélyes próbálkozása, azonban a bajnokcsapat ezúttal mélyen tudása alatt futballozott, és csak a hajrában tudta döntetlenre menteni a meccset. 

A mérkőzés után Liverpool együttesével foglalkozó portálok ezúttal is Szoboszlai Dominik játékát méltatták, akiről nem túlzás azt állítani, hogy eddig ő a szezon legjobb futballistája Liverpoolban. 

A This is Anfield arról ír, hogy a Liverpool csapatában megint több játékos is csak árnyéka volt korábbi önmagának. A portáltól Alisson és Joe Gomez is csak 5-ös osztályzatot kapott (10-ből), de így járt Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is.

Nem járt ennyire jól Cody Gakpo, aki 4-est kapott és az értékelés szerint teljesen jogos volt, hogy Arne Slot a szünetben lecserélte. Alexander Isak csak 3-ast kapott, miután csak 15 labdaérintéssel zárta a meccset és „szinte észrevehetetlen volt”

A kezdők közül Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kapta a legjobb értékelést, ők 6-ost kaptak.

Jobbszélsőként kezdett, ami nem az igazi posztja: nem adott elég szélességet a pályának és Gomez sem tudott mellette felfutni. Két veszélyes lövése így is volt az első félidőben, és egy csavarása majdnem helyzetet teremtett. A szünet után a 10-es pozícióba került, és onnantól kezdve sokkal jobb volt”

– írták Szoboszlairól.

A 86. percben pályára küldött Kerkez Milos 5-öst kapott, „volt egy jó indítása balra, majd blokkolta Van Dijk veszélyes lövését” – más nem nagyon fért bele ennyi időbe.

Sunderland's Mozambiquan defender #17 Reinildo Mandava (R) tackles Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik kulcsszerepet játszott a Liverpool egyenlítő góljában
Fotó: Paul Ellis/AFP

A goal.com értékelése még kegyetlenebb lett, a védelemben mindenki 4-est kapott, kivéve Van Dijk, aki 2-es osztályzatot, Andy Robertson pedig 5-öst. Itt is Wirtz lett a legjobb egy 7-essel, míg Szoboszlai 5-öst kapott. 

„Nem passzolt hozzá a jobb oldali szélső pozíció és Joe Gomezzel sem ment jól az összjáték” 

– írták vele kapcsolatban.

A liverpool.com értékelésében szinte mindenki 6-os osztályzatot kapott, kivéve Florian Wirtz, aki felfelé lógott ki a csapatból, és 7-est kapott, de a támadók közül Cody Gakpo csak 5-öst, Alexander Isak 4-es osztályzatot kapott.

Szoboszlai Dominik jobbra húzódva kezdett, de rendre befelé játszott. Volt egy jó lövése távolról, és aktív volt – talán a legaktívabb a középpályán” 

– értékelték a Liverpool magyar játékosát.

Kerkez Milos csak a 86. percben állt be, így ő nem kapott értékelést.

Liverpool's English defender #02 Joe Gomez (L) vies with Sunderland's Congolese midfielder #27 Noah Sadiki during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Joe Gomez és Szoboszlai Dominik között nem volt meg az összhang
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool Echo értékelésében Szoboszlai Dominik a jobbak közé került, pontosabban nem is kapott nála jobb osztályzatot senki. Szoboszlai mellett Wirtz és a csereként beáll Curtis Jones kapott 7-est.

Az első félidőben volt néhány, tőle szokatlanul pontatlan megmozdulása, de rengeteget dolgozott azon, hogy beindítsa a Liverpool játékát, és kétszer is távolról tesztelte az ellenfél kapusát. A második félidőben középre húzódott, és sokkal nagyobb hatással volt a mérkőzésre” 

– értékelték Szoboszlait.

Az Echo szintén a támadókat kritizálta, Hugo Ekitike és Isak is csak 5-öst kapott.

A tribuna.com Wirtzet látta a meccs legjobb liverpooli játékosának, ő 8-ast kapott, Szoboszlai Dominik pedig 7-es osztályzatot. „Szoboszlai továbbra is rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a Liverpoolban. Kulcsszerepe volt a csapat játékában ezen az estén: gyorsan vitte előre a labdát, és több szép helyzetet is kialakított. A védekezési feladatát is fegyelmezetten látta el, öt labdát szerzett a meccsen” – írták róla.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz runs to score the equalising goal during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Florian Wirtz kapta a legjobb értékeléseket a Liverpool újabb gyenge meccse után 
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool szombat este fél héttől az újonc Leeds United otthonában lép pályára, amely szerdán legyőzte a tabella harmadik helyén álló Chelsea-t, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese újabb kőkemény meccsnek néz elébe. 

