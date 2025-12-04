A szerda esti mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool kezdőjében kapott helyet, ráadásul ezúttal is a jobb oldalon futballozott, az egyiptomi klubikon Mohamed Szalah helyén.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt

Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkez Milos a múlt hétvégén remek teljesítményt nyújtott a West Ham United elleni meccsen, azonban a találkozó végén begörcsölt, így Arne Slot lecserélte a magyar válogatott balhátvédet. A mérkőzés után a holland szakember el volt ragadtatva Kerkez játékától, de hangsúlyozta, hogy a fiatal játékosnak még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik, így a Sunderland elleni meccsre nem is került be a kezdőcsapatba.

Hogyan értékelték Szoboszlait?

A Sunderland elleni találkozón a Liverpool folyamatosan szenvedett, Szoboszlai Dominiknek és a német válogatott Florian Wirtznek volt pár veszélyes próbálkozása, azonban a bajnokcsapat ezúttal mélyen tudása alatt futballozott, és csak a hajrában tudta döntetlenre menteni a meccset.

A mérkőzés után Liverpool együttesével foglalkozó portálok ezúttal is Szoboszlai Dominik játékát méltatták, akiről nem túlzás azt állítani, hogy eddig ő a szezon legjobb futballistája Liverpoolban.

A This is Anfield arról ír, hogy a Liverpool csapatában megint több játékos is csak árnyéka volt korábbi önmagának. A portáltól Alisson és Joe Gomez is csak 5-ös osztályzatot kapott (10-ből), de így járt Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is.

Nem járt ennyire jól Cody Gakpo, aki 4-est kapott és az értékelés szerint teljesen jogos volt, hogy Arne Slot a szünetben lecserélte. Alexander Isak csak 3-ast kapott, miután csak 15 labdaérintéssel zárta a meccset és „szinte észrevehetetlen volt”

A kezdők közül Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kapta a legjobb értékelést, ők 6-ost kaptak.

Jobbszélsőként kezdett, ami nem az igazi posztja: nem adott elég szélességet a pályának és Gomez sem tudott mellette felfutni. Két veszélyes lövése így is volt az első félidőben, és egy csavarása majdnem helyzetet teremtett. A szünet után a 10-es pozícióba került, és onnantól kezdve sokkal jobb volt”

– írták Szoboszlairól.