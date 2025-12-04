A szerda esti mérkőzésen Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool kezdőjében kapott helyet, ráadásul ezúttal is a jobb oldalon futballozott, az egyiptomi klubikon Mohamed Szalah helyén.
Kerkez Milos a múlt hétvégén remek teljesítményt nyújtott a West Ham United elleni meccsen, azonban a találkozó végén begörcsölt, így Arne Slot lecserélte a magyar válogatott balhátvédet. A mérkőzés után a holland szakember el volt ragadtatva Kerkez játékától, de hangsúlyozta, hogy a fiatal játékosnak még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik, így a Sunderland elleni meccsre nem is került be a kezdőcsapatba.
Hogyan értékelték Szoboszlait?
A Sunderland elleni találkozón a Liverpool folyamatosan szenvedett, Szoboszlai Dominiknek és a német válogatott Florian Wirtznek volt pár veszélyes próbálkozása, azonban a bajnokcsapat ezúttal mélyen tudása alatt futballozott, és csak a hajrában tudta döntetlenre menteni a meccset.
A mérkőzés után Liverpool együttesével foglalkozó portálok ezúttal is Szoboszlai Dominik játékát méltatták, akiről nem túlzás azt állítani, hogy eddig ő a szezon legjobb futballistája Liverpoolban.
A This is Anfield arról ír, hogy a Liverpool csapatában megint több játékos is csak árnyéka volt korábbi önmagának. A portáltól Alisson és Joe Gomez is csak 5-ös osztályzatot kapott (10-ből), de így járt Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is.
Nem járt ennyire jól Cody Gakpo, aki 4-est kapott és az értékelés szerint teljesen jogos volt, hogy Arne Slot a szünetben lecserélte. Alexander Isak csak 3-ast kapott, miután csak 15 labdaérintéssel zárta a meccset és „szinte észrevehetetlen volt”
A kezdők közül Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kapta a legjobb értékelést, ők 6-ost kaptak.
Jobbszélsőként kezdett, ami nem az igazi posztja: nem adott elég szélességet a pályának és Gomez sem tudott mellette felfutni. Két veszélyes lövése így is volt az első félidőben, és egy csavarása majdnem helyzetet teremtett. A szünet után a 10-es pozícióba került, és onnantól kezdve sokkal jobb volt”
– írták Szoboszlairól.
A 86. percben pályára küldött Kerkez Milos 5-öst kapott, „volt egy jó indítása balra, majd blokkolta Van Dijk veszélyes lövését” – más nem nagyon fért bele ennyi időbe.
A goal.com értékelése még kegyetlenebb lett, a védelemben mindenki 4-est kapott, kivéve Van Dijk, aki 2-es osztályzatot, Andy Robertson pedig 5-öst. Itt is Wirtz lett a legjobb egy 7-essel, míg Szoboszlai 5-öst kapott.
„Nem passzolt hozzá a jobb oldali szélső pozíció és Joe Gomezzel sem ment jól az összjáték”
– írták vele kapcsolatban.
A liverpool.com értékelésében szinte mindenki 6-os osztályzatot kapott, kivéve Florian Wirtz, aki felfelé lógott ki a csapatból, és 7-est kapott, de a támadók közül Cody Gakpo csak 5-öst, Alexander Isak 4-es osztályzatot kapott.
Szoboszlai Dominik jobbra húzódva kezdett, de rendre befelé játszott. Volt egy jó lövése távolról, és aktív volt – talán a legaktívabb a középpályán”
– értékelték a Liverpool magyar játékosát.
Kerkez Milos csak a 86. percben állt be, így ő nem kapott értékelést.
A Liverpool Echo értékelésében Szoboszlai Dominik a jobbak közé került, pontosabban nem is kapott nála jobb osztályzatot senki. Szoboszlai mellett Wirtz és a csereként beáll Curtis Jones kapott 7-est.
Az első félidőben volt néhány, tőle szokatlanul pontatlan megmozdulása, de rengeteget dolgozott azon, hogy beindítsa a Liverpool játékát, és kétszer is távolról tesztelte az ellenfél kapusát. A második félidőben középre húzódott, és sokkal nagyobb hatással volt a mérkőzésre”
– értékelték Szoboszlait.
Az Echo szintén a támadókat kritizálta, Hugo Ekitike és Isak is csak 5-öst kapott.
A tribuna.com Wirtzet látta a meccs legjobb liverpooli játékosának, ő 8-ast kapott, Szoboszlai Dominik pedig 7-es osztályzatot. „Szoboszlai továbbra is rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a Liverpoolban. Kulcsszerepe volt a csapat játékában ezen az estén: gyorsan vitte előre a labdát, és több szép helyzetet is kialakított. A védekezési feladatát is fegyelmezetten látta el, öt labdát szerzett a meccsen” – írták róla.
A Liverpool szombat este fél héttől az újonc Leeds United otthonában lép pályára, amely szerdán legyőzte a tabella harmadik helyén álló Chelsea-t, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese újabb kőkemény meccsnek néz elébe.
