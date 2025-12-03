A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool borzalmas sorozatban volt, azonban a West Ham United otthonában aratott siker után mintha elkezdett volna pislákolni a fény az alagút végén. A szerdai mérkőzés előtt rengeteg kérdőjel volt a magyarokkal kapcsolatban.

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Kerkez a West Ham United ellen az eddigi legjobb meccsét játszotta a Liverpoolban, a találkozó hajrájában azonban görcsöt kapott és le kellett cseréni. A mérkőzés után Arne Slot vezetőedző is elmondta, hogy Kerkeznek még szoknia kell azt, hogy hetente három meccset játszik, a holland edző azt is kiemelte a magyar balhátvéddel kapcsolatban, hogy minden meccsen rengeteg energiát fektet a játékba, így egyáltalán nem meglepő, hogy görcsöt kapott.

Szoboszlai kiszorította Szalah-t?

Szoboszlai Dominik a West Ham ellen jobb oldali támadóként futballozott, Mohamed Szalah helyét vette át a pályán. A Liverpool edzője azonban hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára továbbra is a középpálya közepén számít.

A Sunderland elleni találkozó legnagyobb kérdései tehát azok voltak, hogy Kerkez ott lesz-e a kezdőcsapatban, valamint, hogy Szoboszlai ezúttal milyen poszton fog futballozni.

Kerkez Milos remekelt a West Ham United elleni meccsen

Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

Bő egy órával a mérkőzés előtt aztán eldőlt, hogy Kerkez Milos ezúttal csak kispados lesz a Liverpoolban, a helyét Andy Roberston vesz át a védelem bal oldalán. Szoboszlai Dominik azonban ott lesz a kezdőben, és könnyen lehet, hogy ismét jobb oldali támadóként futballozik majd, ugyanis Mohamed Szalah ezúttal is csak kispados.

A Liverpool kezdőcsapata:

Alisson - Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Wirtz - Szoboszlai, Isak, Gakpo.