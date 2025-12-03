Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este a Premier League 14. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool az újonc Sunderland csapatát fogadja az Anfielden. A Vörösök legutóbbi mérkőzésén Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként kapott lehetőséget Arne Slottól, a holland szakember azonban a West Ham ellen remeklő magyarok közül csak egynek szavazott bizalmat a kezdőben.

A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool borzalmas sorozatban volt, azonban a West Ham United otthonában aratott siker után mintha elkezdett volna pislákolni a fény az alagút végén. A szerdai mérkőzés előtt rengeteg kérdőjel volt a magyarokkal kapcsolatban. 

Dominik Szoboszlai attacking midfield of Liverpool and Hungary during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 4, 2025 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfontosabb játékosa
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Kerkez a West Ham United ellen az eddigi legjobb meccsét játszotta a Liverpoolban, a találkozó hajrájában azonban görcsöt kapott és le kellett cseréni. A mérkőzés után Arne Slot vezetőedző is elmondta, hogy Kerkeznek még szoknia kell azt, hogy hetente három meccset játszik, a holland edző azt is kiemelte a magyar balhátvéddel kapcsolatban, hogy minden meccsen rengeteg energiát fektet a játékba, így egyáltalán nem meglepő, hogy görcsöt kapott. 

Szoboszlai kiszorította Szalah-t?

Szoboszlai Dominik a West Ham ellen jobb oldali támadóként futballozott, Mohamed Szalah helyét vette át a pályán. A Liverpool edzője azonban hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára továbbra is a középpálya közepén számít. 

A Sunderland elleni találkozó legnagyobb kérdései tehát azok voltak, hogy Kerkez ott lesz-e a kezdőcsapatban, valamint, hogy Szoboszlai ezúttal milyen poszton fog futballozni. 

Milos Kerkez of Liverpool controls the ball during the Premier League match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium in Stratford, United Kingdom, on November 30, 2025. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Kerkez Milos remekelt a West Ham United elleni meccsen
Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

Bő egy órával a mérkőzés előtt aztán eldőlt, hogy Kerkez Milos ezúttal csak kispados lesz a Liverpoolban, a helyét Andy Roberston vesz át a védelem bal oldalán. Szoboszlai Dominik azonban ott lesz a kezdőben, és könnyen lehet, hogy ismét jobb oldali támadóként futballozik majd, ugyanis Mohamed Szalah ezúttal is csak kispados. 

A Liverpool kezdőcsapata:
Alisson - Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Wirtz - Szoboszlai, Isak, Gakpo.

  • kapcsolódó cikkek:
„Két ember helyett is képes futni" – Arne Slot végre tisztázta Szoboszlai Dominik pozícióját
Szoboszlai Dominik exbarátnője online pornózásba kezdett? Itt az igazság a híresztelésekről
Szoboszlai szerepéről, Szalah boldogtalanságáról és a zaklatásokról is beszélt a Liverpool edzője
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!