A Liverpool rendkívül küzdelmes meccsen, a rekordigazolás Alexander Isak és Cody Gakpo hosszabbításban szerzett góljával nyert 2-0-ra, ezzel megszerezte a három pontot a kiesés ellen küzdő West Ham United otthonában. Arne Slot ezúttal is a kezdőbe jelölte Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot, előbbit a 85. percben lecserélte, utóbbi viszont ismét végig a pályán volt. A magyar válogatott csapatkapitánya az eddigi 20 meccsből 18 alkalommal szerepelt a Liverpool kezdőjében, ezeket a találkozókat rendre végig is játszotta, így már 1710 játékpercnél tart ebben a szezonban.

Szoboszlai Dominikék megszakították a pocsék sorozatukat

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool védekezése végig jól működött, amit jól mutat, hogy a hajrára emberhátrányba kerülő West Ham Unitednek kaput eltalált lövése sem volt a meccsen, azonban támadásban meglehetősen tompa volta címvédő – főleg az első félidőben. Mindez annak is betudható, hogy nagy meglepetésre Mohamed Szalah csak a kispadon kezdett. Az egyiptomi hiányában leginkább Florian Wirtz nyújtott támadásban klasszis teljesítményt, de a meccs utáni értékelésekből kiderült, hogy Szoboszlai Dominik is a Liverpool legjobbjai között volt.

Szoboszlai mellékszerepben is a Liverpool egyik legjobbja volt

A Liverpool.com kiemelte, hogy egyetlen játékos sem nyújtott különösebben rossz teljesítményt, de megjegyezték, hogy Ibrahima Konaté játéka nem volt teljesen meggyőző, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister pedig sokszor könnyelműen adta el a labdát. A portál, amely ezúttal csak 6-os és 7-es osztályzatokat osztott ki, előbbivel jutalmazta Kerkez Milost, akiről azt írták, hogy ugyan támadásban nem tudott sokat hozzátenni a játékhoz, de amíg a pályán volt stabil tagja volt a védelemnek. Szoboszlai Dominik, aki idén először szerepelt a középpálya jobboldalán, 6-ost kapott. „A jobb szélen kezdett, egy olyan poszton, ahol időnként az RB Leipzigban is játszott. A magyar válogatott kapitánya sokszor húzódott befelé, de nem mindig volt annyira aktív a játékban. Ő és Wirtz is ugyanazon a poszton a legjobbak, de végső soron csak az egyikük tudja betölteni”.