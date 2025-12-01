A Liverpool rendkívül küzdelmes meccsen, a rekordigazolás Alexander Isak és Cody Gakpo hosszabbításban szerzett góljával nyert 2-0-ra, ezzel megszerezte a három pontot a kiesés ellen küzdő West Ham United otthonában. Arne Slot ezúttal is a kezdőbe jelölte Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot, előbbit a 85. percben lecserélte, utóbbi viszont ismét végig a pályán volt. A magyar válogatott csapatkapitánya az eddigi 20 meccsből 18 alkalommal szerepelt a Liverpool kezdőjében, ezeket a találkozókat rendre végig is játszotta, így már 1710 játékpercnél tart ebben a szezonban.
A Liverpool védekezése végig jól működött, amit jól mutat, hogy a hajrára emberhátrányba kerülő West Ham Unitednek kaput eltalált lövése sem volt a meccsen, azonban támadásban meglehetősen tompa volta címvédő – főleg az első félidőben. Mindez annak is betudható, hogy nagy meglepetésre Mohamed Szalah csak a kispadon kezdett. Az egyiptomi hiányában leginkább Florian Wirtz nyújtott támadásban klasszis teljesítményt, de a meccs utáni értékelésekből kiderült, hogy Szoboszlai Dominik is a Liverpool legjobbjai között volt.
Szoboszlai mellékszerepben is a Liverpool egyik legjobbja volt
A Liverpool.com kiemelte, hogy egyetlen játékos sem nyújtott különösebben rossz teljesítményt, de megjegyezték, hogy Ibrahima Konaté játéka nem volt teljesen meggyőző, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister pedig sokszor könnyelműen adta el a labdát. A portál, amely ezúttal csak 6-os és 7-es osztályzatokat osztott ki, előbbivel jutalmazta Kerkez Milost, akiről azt írták, hogy ugyan támadásban nem tudott sokat hozzátenni a játékhoz, de amíg a pályán volt stabil tagja volt a védelemnek. Szoboszlai Dominik, aki idén először szerepelt a középpálya jobboldalán, 6-ost kapott. „A jobb szélen kezdett, egy olyan poszton, ahol időnként az RB Leipzigban is játszott. A magyar válogatott kapitánya sokszor húzódott befelé, de nem mindig volt annyira aktív a játékban. Ő és Wirtz is ugyanazon a poszton a legjobbak, de végső soron csak az egyikük tudja betölteni”.
Szoboszlai Dominik a Liverpoolhoz közelálló oldalaknál azonban kiemelkedett. A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott neki, aminél jobb értékelést (8) csak Joe Gomez, Florian Wirt éz és Cody Gakpo kapott. A portál szintén 7-est adott Kerkeznek, aki energikus játéka miatt újfent begyűjtötte a dicséreteket.
A PSV Eindhoven elleni hétközi BL-meccsen gólt lövő 25 éves magyar középpályás ugyan nem villogott a kelet-londoni csapat ellen, de az egyéni mutatóit illetően így sincs oka szégyenkezni: egy kulcspassz mellett 51-szer ért labdába. Ezúttal kapura lövéssel és csellel sem próbálkozott, de két szereléséből kettő is sikeres volt, a négy hosszú indításából három is csapattársat talált, 42 passzából pedig 36 volt pontos, ami 86 százalékos hatékonyság.
A Sky Sportsnál a Liverpool színeibe első Premier League-gólját szerző Alexander Isak lett a meccs embere. A svéd csatár mellett Gravenberch, Gakpo, Wirtz és Konaté kapott 7-est, a csapat többi tagját pedig 6-ossal jutalmazta. Az Express meglehetősen szigorú volt, a védelemből szinte mindenki 6-os osztályzatot kapott, így Kerkez is, a középpályások közül viszont Szoboszlai kapta a legjobb értékelést. „Labdával és anélkül is nyomás alatt tartotta a West Ham védőit, és volt néhány szép passza, amivel helyzeteket alakított ki. Nagy szerepe volt a Liverpool második góljában”.
A végig nagyot küzdő Szoboszlai mezőnymunkáját a Goal.com-nál is elismerték, ahol Wirtz és Gakpo mögött a második legjobb értékelést, az az 7-est kapott. „Hozzászokhattuk már Szoboszlai könyörtelen robotolásához, Kelet-Londonban mindenhol ott volt. Nagy segítséget jelentett Gomeznek a jobb szélen is”.
A BBC-nél is Szoboszlait látták a Liverpool második legjobbjának a német középpályás (7.79) után. A brit közszolgálati műsorszolgáltató 7.35 pontot adott a magyar válogatott csapatkapitányának, Kerkez a középmezőnyben végezve 6.63-at kapott.
A Liverpool World több 8-as osztályzatot is kiosztott, a legjobb, vagyis a 9 pontot Joe Gomez zsebelte be, míg a lap Kerkezt és Szoboszlait is 7-esre taksálta, de mindketten dicséretet kaptak a harciasságukért.
A This Is Anfildnél Kerkez teljesítményét látták jobbnak a két magyar játékos közül (7-6). A Bournemouth korábbi védőjével kapcsolatban kiemelték, hogy a korábbi meccsekkel ellentétben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a védelem bal oldalán és egyértelműen látszódott rajta a fejlődés. Szoboszlaival kapcsolatban kiemelték, hogy a jobb szélen nem volt akkora hatása a játékra, de ez a kritika inkább Arne Slotnak szólt.
„Volt néhány néhány szép megmozdulása és keményen dolgozott, de mellékszerepben csak korlátozott mértékben tudott hozzátenni a játékhoz.
Együttérzünk a Liverpool legjobb játékosával, akinek ebben a szezonban folyamatosan fel kell áldoznia a helyét a csapatért.
A Sports Illustratednél 7-esnél rosszabb értékelést egyetlen liverpooli játékos sem kapott. Kerkezt 7.1-es, Szoboszlait pedig 7.4-es osztályzattal jutalmazták. A lapnál csak Cody Gakpo (8.7) emelkedett ki. A Tribuna kissé szigorú volt. A legrosszabb értékelést Konaté (egyedüliként 6-os osztályzat) kapta, Kerkez és Szoboszlai egyaránt 7-es kapott, amivel a jobbak közé kerültek. Ennél magasabb pontszámmal ugyanis csak Gapko és Wirtz büszkélkedhetett. Kerkezzel kapcsolatban azt írták, stabil és megbízható volt a West Ham ellen, de korántsem azon a szinten teljesít még, mint amit a Bournemouth-ban mutatott az előző szezonban. Szoboszlai viszont hozta a szokásost és elvégezte a „piszkos munkát”. „Könyörtelenül játszott, az energiája és a védekezése a jobb szélen kulcsfontosságú volt” – írták a magyar válogatott középpályásról.
A nyolcadik helyre felkapaszkodó Liverpool legközelebb a Premier League meglepetéscsapatát, a hatodik helyen álló Sunderlandet fogadja az Anfielden.
