A Liverpool szombaton 18.30-tól a Tottenham Hotspur otthonában lép pályára a Premier League-ben. A címvédőnél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a kezdőcsapatba.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így sokáig kétséges volt, hogy játszhat-e a Tottemham elleni, idegenbeli rangadón. A rivális csapat edzője ebben biztos volt, Thomas Frank a találkozó előtt a „vadállat” jelzővel illette a magyar játékost, akinek a szerepléséről Arne Slot pénteken még csak sejtelmesen nyilatkozott.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah a Liverpool mezében
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőjében
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd a Tottenham ellen

A Spurs edzőjének igaza lett, a hatalmas munkabírású Szoboszlai valóban bekerült a Liverpool kezdőjébe, akárcsak az előző hétvégén. Ugyanez Kerkez Milosra is igaz, a csapat másik magyarja újfent lehetőséget kap Slottól a balhátvéd posztján. 

Íme, a Liverpool kezdőcsapata: 

Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Ekitike.

Érdekesség, hogy Szoboszlai ismét a jobb szélen kezd – akárcsak a Brighton ellen –, Mohamed Szalah ugyanis az egyiptomi válogatottban szerepel az Afrika-kupán.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

