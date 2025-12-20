Szoboszlai Dominik a Brighton elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így sokáig kétséges volt, hogy játszhat-e a Tottemham elleni, idegenbeli rangadón. A rivális csapat edzője ebben biztos volt, Thomas Frank a találkozó előtt a „vadállat” jelzővel illette a magyar játékost, akinek a szerepléséről Arne Slot pénteken még csak sejtelmesen nyilatkozott.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd a Tottenham ellen
A Spurs edzőjének igaza lett, a hatalmas munkabírású Szoboszlai valóban bekerült a Liverpool kezdőjébe, akárcsak az előző hétvégén. Ugyanez Kerkez Milosra is igaz, a csapat másik magyarja újfent lehetőséget kap Slottól a balhátvéd posztján.
Íme, a Liverpool kezdőcsapata:
Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Ekitike.
Érdekesség, hogy Szoboszlai ismét a jobb szélen kezd – akárcsak a Brighton ellen –, Mohamed Szalah ugyanis az egyiptomi válogatottban szerepel az Afrika-kupán.
