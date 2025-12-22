Szörnyű hírek érkeztek Szoboszlai csapatárásáról: a brit The Athletic újságírója, David Ornstein értesülései szerint Isak legkorábban tavasszal térhet vissza, és nagy eséllyel ki kell hagynia a szezon jelentős részét.
Mi lesz Szoboszlai csapattársával?
A Liverpool orvosi stábja egyelőre nem közölt pontos diagnózist, de a klub a beszámolók szerint minden támogatást megad a játékosnak a rehabilitáció során.
Isak számára ez a legújabb csapás egy küzdelmes szezonban: a nyáron rekordösszegért, 125 millió fontért szerződött Newcastle-ből a Mersey-partiakhoz, ám eddig nem tudta megmutatni, miért is adtak ki ennyi pénzt érte. A támadó mindössze 16 mérkőzésen lépett pályára, ezekből 10-szer kezdőként, és három gólt szerzett – legutóbb éppen a Tottenham ellen.
A svéd válogatott játékos korábban már kihagyott néhány hetet egy combsérülés miatt, most azonban sokkal hosszabb kihagyás várhat rá. Optimista becslések szerint áprilisban vagy májusban térhet vissza, bár a gyógyulás hossza attól is függ, hogy a törés mennyire tiszta, illetve érintettek-e a szalagok.
Pótlás és átigazolási tervek
Isak távollétében Arne Slot vezetőedzőnek korlátozottak a lehetőségei csatárposzton: Hugo Ekitike marad az egyetlen bevethető középcsatár, bár Federico Chiesa is kapott ritkán lehetőséget ebben a szerepkörben. Emiatt a Liverpool komolyan fontolgatja, hogy már januárban új támadót igazoljon.
A klub célkeresztjében a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo állhat, akinek szerződésében 65 millió fontos kivásárlási záradék szerepel – ezt január első felében aktiválhatja bármely érdeklődő csapat.
A lábtörés ugyanis általában három-négy hónap rehabilitációt igényel, de ha a töréshez szalagsérülés is társul, a felépülés akár fél évnél is hosszabb lehet. Bár ijesztően hangzik, az orvosok szerint egy csonttörés még mindig kedvezőbb, mint egy térdszalagszakadás, mivel a csont gyógyulás után akár erősebbé is válhat, míg a szalagműtétek gyakran maradandó hatással vannak egy játékos robbanékonyságára.
Ha a legoptimistább forgatókönyv valósul meg, Isak áprilisban visszatérhet, és még segítheti csapatát a szezon hajrájában. Addig azonban a Liverpoolnak meg kell oldania valahogy a pótlását.
