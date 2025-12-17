Live
Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

A világ egyik legtekintélyesebb sportlapja, a The Athletic képletesen benézett a Liverpool öltözőjébe. A cikk egyik legnagyobb magyar szempontú állítása az, hogy Szoboszlai Dominikból a közeljövőben akár csapatkapitány is lehet az Anfielden. A neves lap szerint a magyar középpályás nemcsak a pályán lett egyre fontosabb, hanem a megváltozott keretben és a viharos hetek után az öltözőben is felértékelődött a szerepe. Az időzítés sem véletlen: a címvédő túl van egy látványos mélyponton, Szalah-botrányon, óriási nyári átépítésen, és most, egy kisebb feltámadás közben derül ki igazán, kik tudják összetartani a csapatot.

A The Athletic szerint a Liverpool idei szezonját nem lehet pusztán eredményekkel megmagyarázni. Szoboszlai Dominik csapata két hónap alatt kilenc vereséget szenvedett el tizenkét tétmeccsen, az új igazolások nehezen illeszkedtek be, a régi arcok formája visszaesett, és közben Mohamed Szalah december eleji nyilatkozata a saját jövőjét és Arne Slottal való kapcsolatát is megkérdőjelezte. 

Liverpool's Dominik Szoboszlai is seen during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on December 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai most ugyan sérüléssel bajlódik, de hihetetlenül erős szezont fut
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A lap felidézi azt is, hogy a nyári időszakot Diogo Jota tragikus halála árnyékolta be, ami emberileg és közösségként is megrázta a csapatot. Most viszont jött egy jobb sorozat, az öltöző körüli „külső zaj” csökkent, és Virgil van Dijk már arról beszélt, hogy egységesek, és egyként mennek előre. A The Athletic pont ezt a fordulópontot próbálta megfejteni belülről.

Szoboszlai: kapitány a jövőből?

A cikk magyar szempontból legfontosabb mondata, hogy Szoboszlai lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya. A lap ezt azzal indokolja, hogy

a magyar válogatott csapatkapitánya a pályán olyan jelenléttel bír, ami kiemeli a keretből, emellett sokoldalú, terhelhető, és ritkán hiányzik, vagyis lehet rá építeni. Nem egy klasszikus, nyilvánosságot kereső vezér, nem ő a leghangosabb figura, de az Athletic értelmezése szerint bírja a nyomást, és ha kell, képes előlépni. Ez egy átalakuló Liverpoolban kifejezetten nagy érték.

Kik vezetik most a Liverpoolt, és hol van ebben Szoboszlai helye?

A The Athletic szerint Arne Slot már nem ragaszkodik a Klopp-éra formális „vezetői csoportjához”, inkább a kapitány és az alkapitány köré szervezi a rendet. Van Dijk továbbra is az első számú arc, aki tudatosan vállalja a nyilatkozatot minden meccs után, Robertson erős öltözői hang, Alisson pedig érett, tekintélyes jelenlét, akinek a szavai súlyosak.

Liverpool's French defender #05 Ibrahima Konate (L)m Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker (C) and Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) react after conceding a late third goal during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A jelenlegi csapatkapitány Van Dijk (j) mindig kész odaállni a sajtó elé
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szalah inkább teljesítményalapú vezérként jelenik meg a cikkben, de a lap szerint a decemberi kirohanása megmutatta, hogy a csapaton belüli egyensúly mennyire sérülékeny. A cikk egyik érdekes részlete, hogy Szoboszlait a The Athletic azok közé sorolja, akik jól mozognak különböző karakterek között, és azt is megemlíti, hogy kevés játékosról írják le: Szalah kifejezetten közel áll hozzá, ami ebben a feszült korszakban sokatmondó. Ehhez egy adalék, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán Szalahra szavazott, szerinte ő volt az év legjobb labdarúgója.

„Főszereplői energia” a támadósorban: ez az egyik probléma

A The Athletic egyik legerősebb megfogalmazása, hogy a támadósorban most „főszereplői energia” érződik, vagyis több olyan játékos van egyszerre, aki természetesen igényli a szerepet, az elismerést és a visszaigazolást. A lap szerint Szalah mellett Wirtz, Ekitiké és Gakpo is olyan karakter, akinek fontos, hogyan látják, és amikor a válság a tetőpontján volt, egyesekben felmerült, hogy a csapat inkább egyének halmaza lett, nem pedig egység.

Florian Wirtz esetében a lap arról ír, hogy a lassú kezdés és a gólhiány miatt csalódott, és a kritikát sokszor személyesen veszi, ami a hatalmas átigazolási díj mellett különösen nagy teher. Alexander Isakról azt írják, kifejezetten visszahúzódó, csendes figura, akivel a társak igyekeznek kapcsolatot építeni, míg Hugo Ekitiké ennek éppen az ellentéte: extrovertált, szókimondó, nem fél megmutatni magát. A cikk kitér arra is, hogy

Van Dijk és Robertson a mindennapokban is segítik az újakat beilleszkedni, lakhatási, iskolai és praktikus tanácsokkal.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (L) and Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones warms up ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah és Curtis Jones is erős személyiségek
Fotó: Paul Ellis/AFP

A cikkben megjelenik Curtis Jones is, aki scouserként, avagy ősliverpooliként a vereségeket különösen nehezen viselte, és egy súlyos pofon után nyersen fogalmazott a csapat állapotáról. Ez is azt a képet erősíti, hogy a Liverpoolt belülről is megrázta a gyenge széria.

A The Athletic végkövetkeztetése szerint a Liverpool átmeneti korszakban van: nagy volt a nyári vérfrissítés, több kulcsember jövője kérdéses, az új sztárok még keresik a helyüket, és közben új vezetőknek kell felnőniük. A lap olvasatában Szoboszlai Dominik pontosan az a karakter, aki ebben a közegben felértékelődik, mert egyszerre tud teljesítményt adni és stabilitást sugározni. A kérdés már csak az, hogy a mostani javuló eredménysor mennyire lesz tartós, mert – ahogy a cikk sugallja – csak akkor derül ki véglegesen, mennyire egységes ez az öltöző, és kik lesznek az új Liverpool igazi vezéralakjai.

