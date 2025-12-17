Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

A The Athletic szerint a Liverpool idei szezonját nem lehet pusztán eredményekkel megmagyarázni. Szoboszlai Dominik csapata két hónap alatt kilenc vereséget szenvedett el tizenkét tétmeccsen, az új igazolások nehezen illeszkedtek be, a régi arcok formája visszaesett, és közben Mohamed Szalah december eleji nyilatkozata a saját jövőjét és Arne Slottal való kapcsolatát is megkérdőjelezte.
A lap felidézi azt is, hogy a nyári időszakot Diogo Jota tragikus halála árnyékolta be, ami emberileg és közösségként is megrázta a csapatot. Most viszont jött egy jobb sorozat, az öltöző körüli „külső zaj” csökkent, és Virgil van Dijk már arról beszélt, hogy egységesek, és egyként mennek előre. A The Athletic pont ezt a fordulópontot próbálta megfejteni belülről.
Szoboszlai: kapitány a jövőből?
A cikk magyar szempontból legfontosabb mondata, hogy Szoboszlai lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya. A lap ezt azzal indokolja, hogy
a magyar válogatott csapatkapitánya a pályán olyan jelenléttel bír, ami kiemeli a keretből, emellett sokoldalú, terhelhető, és ritkán hiányzik, vagyis lehet rá építeni. Nem egy klasszikus, nyilvánosságot kereső vezér, nem ő a leghangosabb figura, de az Athletic értelmezése szerint bírja a nyomást, és ha kell, képes előlépni. Ez egy átalakuló Liverpoolban kifejezetten nagy érték.
Kik vezetik most a Liverpoolt, és hol van ebben Szoboszlai helye?
A The Athletic szerint Arne Slot már nem ragaszkodik a Klopp-éra formális „vezetői csoportjához”, inkább a kapitány és az alkapitány köré szervezi a rendet. Van Dijk továbbra is az első számú arc, aki tudatosan vállalja a nyilatkozatot minden meccs után, Robertson erős öltözői hang, Alisson pedig érett, tekintélyes jelenlét, akinek a szavai súlyosak.
Szalah inkább teljesítményalapú vezérként jelenik meg a cikkben, de a lap szerint a decemberi kirohanása megmutatta, hogy a csapaton belüli egyensúly mennyire sérülékeny. A cikk egyik érdekes részlete, hogy Szoboszlait a The Athletic azok közé sorolja, akik jól mozognak különböző karakterek között, és azt is megemlíti, hogy kevés játékosról írják le: Szalah kifejezetten közel áll hozzá, ami ebben a feszült korszakban sokatmondó. Ehhez egy adalék, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán Szalahra szavazott, szerinte ő volt az év legjobb labdarúgója.
„Főszereplői energia” a támadósorban: ez az egyik probléma
A The Athletic egyik legerősebb megfogalmazása, hogy a támadósorban most „főszereplői energia” érződik, vagyis több olyan játékos van egyszerre, aki természetesen igényli a szerepet, az elismerést és a visszaigazolást. A lap szerint Szalah mellett Wirtz, Ekitiké és Gakpo is olyan karakter, akinek fontos, hogyan látják, és amikor a válság a tetőpontján volt, egyesekben felmerült, hogy a csapat inkább egyének halmaza lett, nem pedig egység.
Florian Wirtz esetében a lap arról ír, hogy a lassú kezdés és a gólhiány miatt csalódott, és a kritikát sokszor személyesen veszi, ami a hatalmas átigazolási díj mellett különösen nagy teher. Alexander Isakról azt írják, kifejezetten visszahúzódó, csendes figura, akivel a társak igyekeznek kapcsolatot építeni, míg Hugo Ekitiké ennek éppen az ellentéte: extrovertált, szókimondó, nem fél megmutatni magát. A cikk kitér arra is, hogy
Van Dijk és Robertson a mindennapokban is segítik az újakat beilleszkedni, lakhatási, iskolai és praktikus tanácsokkal.
A cikkben megjelenik Curtis Jones is, aki scouserként, avagy ősliverpooliként a vereségeket különösen nehezen viselte, és egy súlyos pofon után nyersen fogalmazott a csapat állapotáról. Ez is azt a képet erősíti, hogy a Liverpoolt belülről is megrázta a gyenge széria.
A The Athletic végkövetkeztetése szerint a Liverpool átmeneti korszakban van: nagy volt a nyári vérfrissítés, több kulcsember jövője kérdéses, az új sztárok még keresik a helyüket, és közben új vezetőknek kell felnőniük. A lap olvasatában Szoboszlai Dominik pontosan az a karakter, aki ebben a közegben felértékelődik, mert egyszerre tud teljesítményt adni és stabilitást sugározni. A kérdés már csak az, hogy a mostani javuló eredménysor mennyire lesz tartós, mert – ahogy a cikk sugallja – csak akkor derül ki véglegesen, mennyire egységes ez az öltöző, és kik lesznek az új Liverpool igazi vezéralakjai.
