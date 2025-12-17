Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

A The Athletic szerint a Liverpool idei szezonját nem lehet pusztán eredményekkel megmagyarázni. Szoboszlai Dominik csapata két hónap alatt kilenc vereséget szenvedett el tizenkét tétmeccsen, az új igazolások nehezen illeszkedtek be, a régi arcok formája visszaesett, és közben Mohamed Szalah december eleji nyilatkozata a saját jövőjét és Arne Slottal való kapcsolatát is megkérdőjelezte.

Szoboszlai most ugyan sérüléssel bajlódik, de hihetetlenül erős szezont fut

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A lap felidézi azt is, hogy a nyári időszakot Diogo Jota tragikus halála árnyékolta be, ami emberileg és közösségként is megrázta a csapatot. Most viszont jött egy jobb sorozat, az öltöző körüli „külső zaj” csökkent, és Virgil van Dijk már arról beszélt, hogy egységesek, és egyként mennek előre. A The Athletic pont ezt a fordulópontot próbálta megfejteni belülről.

Szoboszlai: kapitány a jövőből?

A cikk magyar szempontból legfontosabb mondata, hogy Szoboszlai lehet a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya. A lap ezt azzal indokolja, hogy

a magyar válogatott csapatkapitánya a pályán olyan jelenléttel bír, ami kiemeli a keretből, emellett sokoldalú, terhelhető, és ritkán hiányzik, vagyis lehet rá építeni. Nem egy klasszikus, nyilvánosságot kereső vezér, nem ő a leghangosabb figura, de az Athletic értelmezése szerint bírja a nyomást, és ha kell, képes előlépni. Ez egy átalakuló Liverpoolban kifejezetten nagy érték.

Kik vezetik most a Liverpoolt, és hol van ebben Szoboszlai helye?

A The Athletic szerint Arne Slot már nem ragaszkodik a Klopp-éra formális „vezetői csoportjához”, inkább a kapitány és az alkapitány köré szervezi a rendet. Van Dijk továbbra is az első számú arc, aki tudatosan vállalja a nyilatkozatot minden meccs után, Robertson erős öltözői hang, Alisson pedig érett, tekintélyes jelenlét, akinek a szavai súlyosak.

A jelenlegi csapatkapitány Van Dijk (j) mindig kész odaállni a sajtó elé

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szalah inkább teljesítményalapú vezérként jelenik meg a cikkben, de a lap szerint a decemberi kirohanása megmutatta, hogy a csapaton belüli egyensúly mennyire sérülékeny. A cikk egyik érdekes részlete, hogy Szoboszlait a The Athletic azok közé sorolja, akik jól mozognak különböző karakterek között, és azt is megemlíti, hogy kevés játékosról írják le: Szalah kifejezetten közel áll hozzá, ami ebben a feszült korszakban sokatmondó. Ehhez egy adalék, hogy Szoboszlai a FIFA-gálán Szalahra szavazott, szerinte ő volt az év legjobb labdarúgója.