Az Origón is beszámoltunk a Liverpool és a Real Madrid egészen pazar színvonalú mérkőzéséről a Bajnokok Ligája alapszakaszában, amelyet az angolok nyertek meg 1-0-ra hazai pályán. A meccs legjobbja az egész mezőnyben Szoboszlai Dominik volt, aki többször is közel járt a gólszerzéshez, de a madridi kapus élete egyik legjobb formájában védett a találkozón. Aztán a 61. percben már Thibaut Courtois sem segíthetett a csapatán, ekkor Szoboszlai tökéletesen tekert be egy szabadrúgást a Real 16-osának jobb sarka közeléből, a magas emberek között berobbanó Alexis Mac Allister pedig védhetetlenül csúsztatott a spanyolok kapujába.

Szoboszlai Dominik már sokszor bizonyította, hogy nélkülözhetetlen a Liverpool számára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai a Liverpool alapembere lett

Mac Allister fejjel szerzett gólját választották a Liverpoolnál november hónap góljának az EA SPORTS FC-vel közösen vitt hónap gólja elismerés kapcsán. Márpedig ez a gól nem jöhetett volna létre a zseniális assziszt, azaz Szoboszlai Dominik passza nélkül.



