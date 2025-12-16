Szoboszlai Dominik csapata történelmet írt a Premier League 2024/25-ös szezonjában. A Mersey-part alakulat fennállása 20. bajnoki címét nyerte meg, ezzel az örökranglista élén beérte a Manchester Unitedet.

Szoboszlai Dominik a Premier League történetének első magyar bajnoka lett a Liverpoollal

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool ezt megelőzően a 2019/20-as idényben nyert bajnoki címet, azonban a koronavírus-járvány miatt nem tudta méltóképpen megünnepelni a csapat, így a klubnak és a szurkolóknak kifejezetten fontos volt a májusi buszparádé.

Elítélték az ámokfutót, aki emberek gázolt Szoboszlaiék buszparádéján

Liverpoolban május 26-án mindenki vörösbe öltözött, az ablakokból kilógtak a zászlók, a város szívében pedig több tízezer szurkoló ünnepelt. A buszparádé addig a pillanatig tartott, amíg az örömöt fel nem váltotta a döbbenet és a félelem.