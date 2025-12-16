Live
A 2024/25-ös szezonban a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool megnyerte fennállása 20. bajnoki címét. A Mersey-parti klub játékosai és szurkolói május 26-án egy remek hangulatú buszparádéval ünnepelték a Premier League-győzelmet, azonban az örömöt felváltotta a döbbenet és a félelem, amikor egy autó a tömegbe hajtott a Liverpool-szurkolók közé. Az ámokfutó Paul Doyle miatt több mint 130-an megsérültek, a bíróság pedig most 21 éves fél év börtönre ítélte a férfit, akit csecsemőket és időseket is veszélyeztetett Szoboszlaiék bajnoki parádéján.

Szoboszlai Dominik csapata történelmet írt a Premier League 2024/25-ös szezonjában. A Mersey-part alakulat fennállása 20. bajnoki címét nyerte meg, ezzel az örökranglista élén beérte a Manchester Unitedet

Szoboszlai Dominik a Premier League történetének első magyar bajnoka lett a Liverpoollal
Szoboszlai Dominik a Premier League történetének első magyar bajnoka lett a Liverpoollal
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool ezt megelőzően a 2019/20-as idényben nyert bajnoki címet, azonban a koronavírus-járvány miatt nem tudta méltóképpen megünnepelni a csapat, így a klubnak és a szurkolóknak kifejezetten fontos volt a májusi buszparádé. 

Elítélték az ámokfutót, aki emberek gázolt Szoboszlaiék buszparádéján

Liverpoolban május 26-án mindenki vörösbe öltözött, az ablakokból kilógtak a zászlók, a város szívében pedig több tízezer szurkoló ünnepelt. A buszparádé addig a pillanatig tartott, amíg az örömöt fel nem váltotta a döbbenet és a félelem.

A bajnoki parádé útvonalán, a belvárosi Water Streeten egy autó a tömegbe hajtott. Az ünneplő szurkolók közül több mint 130-an megsérültek, köztük csecsemők és idősek is. Az ünnep pillanatok alatt rémálommá változott.

  • A megrázó tragédiával kapcsolatban a bíróság most kimondta az ítéletet:

Paul Doyle-t, aki autójával behajtott a Liverpool-drukkerek közé, 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. A bíró szerint a bizonyítékok elsöprő erejűek voltak, a felvételek pedig megdöbbentőek – olyan jelenetek, amelyek örökre beleégtek a klub történetébe.

Az ítélethirdetés során elhangzott: a vádlott dührohamában, teljesen józanul, tudatosan hajtott bele a lezárt utcában ünneplő tömegbe. Az ügyészség szerint az sem tartotta vissza, hogy gyermekek is voltak előtte.

A Liverpool szurkolók súlyos árat fizettek a tragédiáért. Ötven ember kórházi ellátásra szorult, négyen az autó alá szorultak, köztük egy 11 éves gyermek. Egy hat hónapos csecsemőt babakocsival együtt sodort el a jármű. Sok áldozat nemcsak fizikai sérülésekkel, hanem poszttraumás stresszel, szorongással és félelemmel él tovább – olyan félelemmel, amely a tömegtől, az autók hangjától, sőt, magától a futballtól sem kíméli őket.

EDITORS NOTE: Graphic content / This screen grab from video released on December 16, 2025 by Merseyside Police and taken on May 26, 2025 shows a car (c) driven by Paul Doyle - marked by police as "PD" - as crowds gather to watch an open-top bus victory parade for Liverpool's Premier League trophy parade. Doyle, who ploughed his car into a parade of football fans celebrating Liverpool's Premier League win, injuring scores of people, was jailed for 21 years and six months by a court on December 16, 2025. (Photo by Handout / MERSEYSIDE POLICE / AFP) / - NO Marketing campaign / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Merseyside Police" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Paul Doyle 21 és fél éves börtönbüntetést kapott a brutális cselekménye után 
Fotó:  Handout/Merseyside Police/AFP

Az áldozati nyilatkozatok megrendítő képet festettek arról, hogyan változtatta meg a tragédia a mindennapokat. A The Athletic azt írja, hogy a tárgyalás során többen elmondták, hogy azóta nem tudnak mérkőzésre járni, nem érzik biztonságban magukat nagyobb tömegekben – még akkor sem, amikor a Liverpool játszik. Egy bajnoki cím, amely a felszabadultságról szólt volna, sokak számára fájdalmas emlékké vált.

A bíróság hangsúlyozta: az ünneplő szurkolók semmilyen módon nem provokálták az incidenst. A felelősség egyedül a vádlotté. Az autót végül nem ő állította meg, hanem a tömeg és egy volt katona lélekjelenléte akadályozta meg, hogy még nagyobb tragédia történjen.

