Szoboszlai Dominik csapata történelmet írt a Premier League 2024/25-ös szezonjában. A Mersey-part alakulat fennállása 20. bajnoki címét nyerte meg, ezzel az örökranglista élén beérte a Manchester Unitedet.
A Liverpool ezt megelőzően a 2019/20-as idényben nyert bajnoki címet, azonban a koronavírus-járvány miatt nem tudta méltóképpen megünnepelni a csapat, így a klubnak és a szurkolóknak kifejezetten fontos volt a májusi buszparádé.
Elítélték az ámokfutót, aki emberek gázolt Szoboszlaiék buszparádéján
Liverpoolban május 26-án mindenki vörösbe öltözött, az ablakokból kilógtak a zászlók, a város szívében pedig több tízezer szurkoló ünnepelt. A buszparádé addig a pillanatig tartott, amíg az örömöt fel nem váltotta a döbbenet és a félelem.
A bajnoki parádé útvonalán, a belvárosi Water Streeten egy autó a tömegbe hajtott. Az ünneplő szurkolók közül több mint 130-an megsérültek, köztük csecsemők és idősek is. Az ünnep pillanatok alatt rémálommá változott.
- A megrázó tragédiával kapcsolatban a bíróság most kimondta az ítéletet:
Paul Doyle-t, aki autójával behajtott a Liverpool-drukkerek közé, 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték. A bíró szerint a bizonyítékok elsöprő erejűek voltak, a felvételek pedig megdöbbentőek – olyan jelenetek, amelyek örökre beleégtek a klub történetébe.
Az ítélethirdetés során elhangzott: a vádlott dührohamában, teljesen józanul, tudatosan hajtott bele a lezárt utcában ünneplő tömegbe. Az ügyészség szerint az sem tartotta vissza, hogy gyermekek is voltak előtte.
A Liverpool szurkolók súlyos árat fizettek a tragédiáért. Ötven ember kórházi ellátásra szorult, négyen az autó alá szorultak, köztük egy 11 éves gyermek. Egy hat hónapos csecsemőt babakocsival együtt sodort el a jármű. Sok áldozat nemcsak fizikai sérülésekkel, hanem poszttraumás stresszel, szorongással és félelemmel él tovább – olyan félelemmel, amely a tömegtől, az autók hangjától, sőt, magától a futballtól sem kíméli őket.
Az áldozati nyilatkozatok megrendítő képet festettek arról, hogyan változtatta meg a tragédia a mindennapokat. A The Athletic azt írja, hogy a tárgyalás során többen elmondták, hogy azóta nem tudnak mérkőzésre járni, nem érzik biztonságban magukat nagyobb tömegekben – még akkor sem, amikor a Liverpool játszik. Egy bajnoki cím, amely a felszabadultságról szólt volna, sokak számára fájdalmas emlékké vált.
A bíróság hangsúlyozta: az ünneplő szurkolók semmilyen módon nem provokálták az incidenst. A felelősség egyedül a vádlotté. Az autót végül nem ő állította meg, hanem a tömeg és egy volt katona lélekjelenléte akadályozta meg, hogy még nagyobb tragédia történjen.
- kapcsolódó cikkek: