A Liverpool háza táján zajlik az élet az év végén is. Mi is beszámoltunk arról az Origón, hogy a klub a hivatalos oldalán erősítette meg, hogy távozik Aaron Briggs, aki a csapat pontrúgásaiért felelős edző volt. Briggs 2024 júliusában csatlakozott a klubhoz – kezdetben egyéni fejlesztőedzőként. Tagja volt a szakmai stábnak, amikor Arne Slot csapata az előző idényben megnyerte a Premier League bajnoki címét. Természetesen az élet ilyenkor is megy tovább, már csak azért is, mert a Vörösök január 1-én már a Leedset fogadják a PL-ben hazai pályán, ahol már Szoboszlai is játszhat, aki legutóbb az ötödik sárga lapja miatt nem állhatott a vezetőedző rendelkezésére a bajnokságban.

Jó lehet a hangulat a Liverpool edzésén, elég csak Szoboszlai Dominikre nézni

Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC

Szoboszlai kedvére nem lehet panasz

A lenti képek tanulsága szerint nem rossz a hangulat a Liverpool erőnléti edzésén, elég csak Szoboszlaira nézni, aki valami olyat láthatott, hallhatott, ami mellett nem tudott elmenni.

A Liverpool jelenleg a negyedik a tabellán, utóbbi három PL-meccsét hozta a regnáló bajnok, ugyanakkor a harmadik helyezett Aston Villától még hét pont a lemaradása.