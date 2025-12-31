A Liverpool a hivatalos oldalán foglalkozik Szoboszlai Dominikkel, aki kapcsán elsőként azt említi meg, hogy a magyar válogatott játékos a Wolverhampton Wanderers elleni győzelmet egy Premier League-meccses eltiltása miatt hagyta ki. Ezt Szoboszlai öt sárga lapja okozta, de most már szinte biztos, hogy Arne Slot újra beteszi majd a Leeds elleni kezdőbe január 1-jén.

Szoboszlai Dominik (középen) a Liverpool alapembere

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Szoboszlai újra bevethető

Az együttes kapcsán még az alábbiakról számolt be a Liverpool oldala. Joe Gomez a december közepén, a Brighton & Hove Albion elleni mérkőzés óta nem játszott a Vörösöknél, míg Wataru Endo eközben szintén bokasérülésből lábadozik, és legutóbb a három és fél héttel ezelőtti, Leeds elleni 3-3-as döntetlen alkalmával lépett pályára. Alexander Isak és Giovanni Leoni sérülés miatt hosszabb ideig hiányoznak, míg Mohamed Salah jelenleg nem elérhető, mivel a 2025-ös Afrika Kupán játszik Egyiptommal.

A mérkőzést magyar idő szerint január 1-jén 18.30-tól kezdik a csapatok, a Liverpool a bajnokságban jelenleg a negyedik a tabellán, míg a Leeds a 16. pozícióból várja a találkozót. Érdekesség még, hogy mindkét klub veretlen volt a legutóbbi öt bajnokiján (hazaiak 3 győzelem, 2 döntetlen, a vendégek mérlege meg pont fordított, 2 siker mellett 3 döntetlen).