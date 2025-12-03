A Liverpool múlt hétvégén 2-0-ra diadalmaskodott a West Ham United otthonában, ezzel Arne Slott együttese sorozatban három elveszített meccs után tudott ismét nyerni. A Kalapácsosok ellen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, utóbbi az eddigi legjobb meccsét játszotta a Liverpool együttesében, azonban a magyar válogatott balhátvéd begörcsölt a találkozó végén, utána pedig az edzője is hangsúlyozta, hogy Kerkeznek még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik.

Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpoolból

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Szerdán este az újonc Sunderland látogatott az Anfieldre, amely az idei szezonban a Premier League meglepetéscsapata. Regis Le Bris együttese a tabella hatodik helyéről várhatta a meccset, a Liverpoolnak pedig figyelmeztetés volt, hogy a Suderland az idei szezonban már pont szerzett a listavezető Arsenal ellen, a második Chelsea-t pedig idegenben tudta legyőzni.

Szoboszlai megint Szalah helyén kezdett

A Liverpoolban Mohamed Szalah sorozatban második alkalommal maradt kispadon, a helyén ezúttal is Szoboszlai Dominik futballozott a jobb oldalon. A védelem bal oldalán ahogy az várható volt, a fáradt Kerkez Milos helyét Andy Robertson vette át.

Érdekesség, hogy az egyiptomi Mohamed Szalah-val a Liverpoolban töltött nyolc és fél éve alatt most fordult elő másodszorra, hogy sorozatban két meccsen is kispados volt.

Mohamed Szalah a Liverpool problémája?

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Sunderland bátran kezdte a találkozót, a Liverpool első próbálkozására egészen a 9. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai 22 méteres bombáját kellett védenie Robin Roefsnak. A folytatásban többet volt a labda a Vörösöknél, akik azonban rendkívül ötlettelenül futballoztak, és az első húsz percben még csak labdaérintésük sem volt a vendégek tizenhatosán belül.

A 23. percben aztán megszerezhette volna a vezetést a Liverpool. Szoboszlai átadása utána Florian Wirtz tört be a tizenhatoson belülre, némi szerencsével nála maradt a labda, majd ziccerbe került, de a közeli lövése elakadt Roefs lábában. Hét perccel később ismét Szoboszlai villant, ekkor a magyar középpályás jobbról betekert labdájára Cody Gakpo érkezett a hosszún, de a holland támadó nem tudta kapura irányítani a közeli fejesét.