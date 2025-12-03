A Liverpool múlt hétvégén 2-0-ra diadalmaskodott a West Ham United otthonában, ezzel Arne Slott együttese sorozatban három elveszített meccs után tudott ismét nyerni. A Kalapácsosok ellen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, utóbbi az eddigi legjobb meccsét játszotta a Liverpool együttesében, azonban a magyar válogatott balhátvéd begörcsölt a találkozó végén, utána pedig az edzője is hangsúlyozta, hogy Kerkeznek még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik.
Szerdán este az újonc Sunderland látogatott az Anfieldre, amely az idei szezonban a Premier League meglepetéscsapata. Regis Le Bris együttese a tabella hatodik helyéről várhatta a meccset, a Liverpoolnak pedig figyelmeztetés volt, hogy a Suderland az idei szezonban már pont szerzett a listavezető Arsenal ellen, a második Chelsea-t pedig idegenben tudta legyőzni.
Szoboszlai megint Szalah helyén kezdett
A Liverpoolban Mohamed Szalah sorozatban második alkalommal maradt kispadon, a helyén ezúttal is Szoboszlai Dominik futballozott a jobb oldalon. A védelem bal oldalán ahogy az várható volt, a fáradt Kerkez Milos helyét Andy Robertson vette át.
- Érdekesség, hogy az egyiptomi Mohamed Szalah-val a Liverpoolban töltött nyolc és fél éve alatt most fordult elő másodszorra, hogy sorozatban két meccsen is kispados volt.
A Sunderland bátran kezdte a találkozót, a Liverpool első próbálkozására egészen a 9. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai 22 méteres bombáját kellett védenie Robin Roefsnak. A folytatásban többet volt a labda a Vörösöknél, akik azonban rendkívül ötlettelenül futballoztak, és az első húsz percben még csak labdaérintésük sem volt a vendégek tizenhatosán belül.
A 23. percben aztán megszerezhette volna a vezetést a Liverpool. Szoboszlai átadása utána Florian Wirtz tört be a tizenhatoson belülre, némi szerencsével nála maradt a labda, majd ziccerbe került, de a közeli lövése elakadt Roefs lábában. Hét perccel később ismét Szoboszlai villant, ekkor a magyar középpályás jobbról betekert labdájára Cody Gakpo érkezett a hosszún, de a holland támadó nem tudta kapura irányítani a közeli fejesét.
A 32. percben kis híján vezetés szerzett a Sunderland. Egy eladott labda után Trai Hume indult meg a Liverpool kapuja felé, 23 méterről óriási erővel kapura bombázott, a brazil Alisson Becker azonban a felső lécre tudta tolni a labdát.
Bő tíz perccel később a Sunderland kapusa is bemutatott egy szép védést. Szoboszlai kapott labdát a tizenhatos előterében, tolt rajta egyet majd kőkemény bombát küldött a jobb felső irányába, de a holland kapus ki tudta bokszolni a labdát, fél perccel később pedig a kapufa is megmentette az argentin Alexis Mac Allister fejesénél.
A szünetben Arne Slot cserélt, pályára küldte Mohamed Szalah-t a holland Cody Gakpo helyére, ezzel Wirtz lett a bal oldali támadó, Szalah kiment jobbra, Szoboszlai pedig visszatért a középpálya közepére. A folytatásban a Liverpool sokkal jobban járatta a labdát, de az igazán nagy helyzetek továbbra is elmaradtak. A második félidőben is Szoboszlai próbálkozott először, de a magyar középpályás 20 méteres bombája ezúttal nem talált kaput.
Ezt követően a Liverpool fokozta a nyomást, de nem tudott betalálni, a Sunderland pedig a 67. percben vezetést szerzett a semmiből. A csapatkapitány Virgil van Dijk eladott labdája után Chemsdine Talbi gyűjtötte be a játékszert, majd 19 méterről kapura bombázott, ráadásul a labdája megpattant Van Dijk hátán és védhetetlenül vágódott be a kapu jobb oldalába (0-1).
A bekapott gól után a Liverpool edzője még támadóbbá tette csapatát, folyamatosan jöttek a beívelések, a 81. percben pedig összejött az egyenlítés. Szoboszlai remek letámadása után a Sunderland eladta a labdát a saját térfelén, amit a csereként beállt Curtis Jones továbbított Florian Wirtzhez, a német támadó betört a tizenhatoson belülre, ahol két védőt is kicselezett, majd nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1-1).
- A 125 millió euróért vásárolt német támadónak a 18. meccsén ez lehetett volna az első gólja a Liverpool színeiben, azonban a találatot végül Nordi Mukielének, a Sunderland védőjének az öngóljaként könyvelték el.
Az egyenlítés után Arne Slot mindent feltett egy lapra a győzelem megszerzése érdekében, a 86. percben pályára küldte Kerkez Milost és az olasz válogatott Federico Chiesát is.
A hajrában a Liverpool fejetlenül ment előre a győzelemért, a 94. percben mégis kis híján a Sunderland nyerte meg a meccset, de Wilson Isidor ziccerét a visszasprintelő Chiesa ki tudta rúgni a gólvonalról, így végül maradt a döntetlen.
A Liverpool ezzel a szezon során először játszott döntetlent a Premier League-ben, a folytatást pedig a nyolcadik helyről várhatja majd.
Premier League, 14. forduló:
Liverpool Sunderland 1-1 (0-0)
Arsenal-Brentford 2-0 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0)
Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0)
Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2)
Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1)
