Szerdán este a Premier League 14. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc Sunderland csapatával az Anfielden. Szoboszlaiéknak ez volt a szezonbeli első döntetlenjük a bajnokságban, és csak a nyolcadik helyen állnak a tabellán.

A Liverpool múlt hétvégén 2-0-ra diadalmaskodott a West Ham United otthonában, ezzel Arne Slott együttese sorozatban három elveszített meccs után tudott ismét nyerni. A Kalapácsosok ellen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, utóbbi az eddigi legjobb meccsét játszotta a Liverpool együttesében, azonban a magyar válogatott balhátvéd begörcsölt a találkozó végén, utána pedig az edzője is hangsúlyozta, hogy Kerkeznek még szoknia kell, hogy háromnaponta meccset játszik. 

Arne Slot tiszta vizet öntött a pohárba Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban
Szoboszlai Dominik kihagyhatatlan a Liverpoolból
Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Szerdán este az újonc Sunderland látogatott az Anfieldre, amely az idei szezonban a Premier League meglepetéscsapata. Regis Le Bris együttese a tabella hatodik helyéről várhatta a meccset, a Liverpoolnak pedig figyelmeztetés volt, hogy a Suderland az idei szezonban már pont szerzett a listavezető Arsenal ellen, a második Chelsea-t pedig idegenben tudta legyőzni. 

Szoboszlai megint Szalah helyén kezdett

A Liverpoolban Mohamed Szalah sorozatban második alkalommal maradt kispadon, a helyén ezúttal is Szoboszlai Dominik futballozott a jobb oldalon. A védelem bal oldalán ahogy az várható volt, a fáradt Kerkez Milos helyét Andy Robertson vette át. 

  • Érdekesség, hogy az egyiptomi Mohamed Szalah-val a Liverpoolban töltött nyolc és fél éve alatt most fordult elő másodszorra, hogy sorozatban két meccsen is kispados volt.
Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (L) and Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones warms up ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah a Liverpool problémája?
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Sunderland bátran kezdte a találkozót, a Liverpool első próbálkozására egészen a 9. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai 22 méteres bombáját kellett védenie Robin Roefsnak. A folytatásban többet volt a labda a Vörösöknél, akik azonban rendkívül ötlettelenül futballoztak, és az első húsz percben még csak labdaérintésük sem volt a vendégek tizenhatosán belül. 

A 23. percben aztán megszerezhette volna a vezetést a Liverpool. Szoboszlai átadása utána Florian Wirtz tört be a tizenhatoson belülre, némi szerencsével nála maradt a labda, majd ziccerbe került, de a közeli lövése elakadt Roefs lábában. Hét perccel később ismét Szoboszlai villant, ekkor a magyar középpályás jobbról betekert labdájára Cody Gakpo érkezett a hosszún, de a holland támadó nem tudta kapura irányítani a közeli fejesét. 

Sunderland's Paraguayan defender #15 Omar Alderete shoots but the shot is saved during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Sunderland kontrákból próbált veszélyeztetni a Liverpool ellen
Fotó: Paul Ellis/AFP

A 32. percben kis híján vezetés szerzett a Sunderland. Egy eladott labda után Trai Hume indult meg a Liverpool kapuja felé, 23 méterről óriási erővel kapura bombázott, a brazil Alisson Becker azonban a felső lécre tudta tolni a labdát. 

Bő tíz perccel később a Sunderland kapusa is bemutatott egy szép védést. Szoboszlai kapott labdát a tizenhatos előterében, tolt rajta egyet majd kőkemény bombát küldött a jobb felső irányába, de a holland kapus ki tudta bokszolni a labdát, fél perccel később pedig a kapufa is megmentette az argentin Alexis Mac Allister fejesénél. 

Sunderland's Mozambiquan defender #17 Reinildo Mandava (L) vies with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool egyik legjobbja volt
Fotó: Paul Ellis/AFP

A szünetben Arne Slot cserélt, pályára küldte Mohamed Szalah-t a holland Cody Gakpo helyére, ezzel Wirtz lett a bal oldali támadó, Szalah kiment jobbra, Szoboszlai pedig visszatért a középpálya közepére. A folytatásban a Liverpool sokkal jobban járatta a labdát, de az igazán nagy helyzetek továbbra is elmaradtak. A második félidőben is Szoboszlai próbálkozott először, de a magyar középpályás 20 méteres bombája ezúttal nem talált kaput. 

Ezt követően a Liverpool fokozta a nyomást, de nem tudott betalálni, a Sunderland pedig a 67. percben vezetést szerzett a semmiből. A csapatkapitány Virgil van Dijk eladott labdája után Chemsdine Talbi gyűjtötte be a játékszert, majd 19 méterről kapura bombázott, ráadásul a labdája megpattant Van Dijk hátán és védhetetlenül vágódott be a kapu jobb oldalába (0-1). 

Sunderland's Moroccan midfielder #07 Chemsdine Talbi runs to celebrate scoring his team's opening goal in front of the away fans during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Sunderland vezetőgólja sokkolta a Liverpool játékosait
Fotó: Paul Ellis/AFP

A bekapott gól után a Liverpool edzője még támadóbbá tette csapatát, folyamatosan jöttek a beívelések, a 81. percben pedig összejött az egyenlítés. Szoboszlai remek letámadása után a Sunderland eladta a labdát a saját térfelén, amit a csereként beállt Curtis Jones továbbított Florian Wirtzhez, a német támadó betört a tizenhatoson belülre, ahol két védőt is kicselezett, majd nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1-1). 

  • A 125 millió euróért vásárolt német támadónak a 18. meccsén ez lehetett volna az első gólja a Liverpool színeiben, azonban a találatot végül Nordi Mukielének, a Sunderland védőjének az öngóljaként könyvelték el. 
Sunderland's Mozambiquan defender #17 Reinildo Mandava (R) tackles Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the English Premier League football match between Liverpool and Sunderland at Anfield in Liverpool, north west England on December 3, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik kulcsszerepet játszott a Liverpool egyenlítógóljában
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az egyenlítés után Arne Slot mindent feltett egy lapra a győzelem megszerzése érdekében, a 86. percben pályára küldte Kerkez Milost és az olasz válogatott Federico Chiesát is. 

A hajrában a Liverpool fejetlenül ment előre a győzelemért, a 94. percben mégis kis híján a Sunderland nyerte meg a meccset, de Wilson Isidor ziccerét a visszasprintelő Chiesa ki tudta rúgni a gólvonalról, így végül maradt a döntetlen. 

A Liverpool ezzel a szezon során először játszott döntetlent a Premier League-ben, a folytatást pedig a nyolcadik helyről várhatja majd. 

Premier League, 14. forduló:
Liverpool Sunderland 1-1 (0-0)
Arsenal-Brentford 2-0 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 0-1 (0-0)
Leeds United-Chelsea 3-1 (2-0)
Brighton-Aston Villa 3-4 (2-2)
Burnley-Crystal Palace 0-1 (0-1)

