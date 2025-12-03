A Liverpool szurkolói végre fellélegezhettek a West Ham elleni idegenbeli győzelem után, de Szoboszlai Dominikék előtt most újabb bizonyítási lehetőség áll. Szerdán este a Sunderland látogat az Anfieldre – a két csapat kilenc év után csap össze ismét tétmérkőzésen.
Szoboszlai Dominikék végleg kimásznak a gödörből?
Amilyen váratlan, hogy az idény egyharmada után a Vörösök csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, olyannyira meglepő az is, hogy a Sunderland viszont a hatodik.
A francia Régis Le Bris által irányított együttes korábban döntetlent játszott az éllovas Arsenallal, a Chelsea skalpját pedig idegenben gyűjtötte be, azaz rendkívül veszélyes ellenfélnek ígérkezik.
A Liverpool a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezte a három pontot, s az együttes szurkolói reménykednek abban, hogy ez volt az első lépés a hullámvölgyből kivezető úton. A csapat a Premier League-ben legutóbb szeptemberben tudott egymást követő két mérkőzést megnyerni.
Arne Slot helyzetét továbbra is nehezítik a sérülések, bár akadtak biztató hírek is:
Conor Bradley már újra edzésbe állt, Jeremie Frimpong pedig várhatóan a jövő héten csatlakozhat a kerethez. Slot ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a fiatal hátvédet még fokozatosan kell visszahozni, így a szerdai meccsen nem várható még, hogy pályára lép.
A várható liverpooli kezdő: Alisson – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
A Sunderland csodája: Le Bris vezetésével újra régi fényében
A feljutóként szereplő Sunderland története rávilágít arra, mit lehet elérni egy jól felépített munkával.
Régis Le Bris új keretet rakott össze, de megtalálta a nyerő képletet – csapata jelenleg a hatodik helyen áll 22 ponttal 13 forduló után, ezzel megelőzve a Liverpoolt is.
Különösen magabiztosan érkeznek az Anfieldre, hiszen legutóbb 0–2-ről fordítottak és 3–2-re legyőzték a Bournemouth-t. Nincsenek újabb sérültjeik, így Le Bris várhatóan ismét legjobb tizenegyét küldi pályára, amelynek középpontjában a tapasztalt kapitány, Granit Xhaka áll.
A várható kezdő: Roefs – Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Reinildo – Xhaka, Sadiki – Le Fée, Traoré, Brobbey
Arne Slot elismerése a riválisnak
A holland szakember dicsérően beszélt a Sunderlandről:
Nagy dicséret illeti az edzőjüket, hiszen sok új játékossal indultak, mégis kiválóan szerepelnek. Elég csak látni, hogy legyőzték a Chelsea-t és döntetlent játszottak az Arsenallal – ez mindent elmond csapatuk erejéről és mentalitásáról.
Slot hozzátette: a Sunderland intenzív, bátor futballt játszik, és minden játékosa óriási munkát végez a pályán – ezért is vár nehéz összecsapást.
Szoboszlai Dominik továbbra is veszélyben a sárgákkal
A magyar válogatott középpályás
már négy sárga lapot gyűjtött be, így az ötödik figyelmeztetés után automatikus eltiltás vár rá. Mivel a lapok csak hat forduló múlva nullázódnak, könnyen lehet, hogy Szoboszlai a közeljövőben kénytelen lesz kihagyni egy meccset,
amitől a szurkolók mellett Arne Slot is retteg, mert hetek óta a legjobb teljesítményt nyújtó játékosáról van szó.
Kilenc év után újra egymás ellen
A két csapat legutóbb a 2016–17-es idényben találkozott. Akkor a Liverpool 2–0-ra győzött otthon, majd 2–2-es döntetlent játszott idegenben. Azóta sok minden megváltozott: új menedzserek, új csapatok.
Szerdán kiderül, vajon a megújult Sunderland tovább folytatja-e tündérmeséjét, vagy a Liverpool ismét bizonyítja, hogy a West Ham elleni győzelem csak a kezdet volt.
Premier League, 14. forduló:
szerda:
Liverpool-Sunderland 21.15, Jv: Stuart Attwell
Várható kezdőcsapatok:
Liverpool: Alisson – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
Sunderland: Roefs – Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderete, Reinildo – Xhaka, Sadiki – Le Fée, Traoré, Brobbey
