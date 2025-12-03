A Liverpool szurkolói végre fellélegezhettek a West Ham elleni idegenbeli győzelem után, de Szoboszlai Dominikék előtt most újabb bizonyítási lehetőség áll. Szerdán este a Sunderland látogat az Anfieldre – a két csapat kilenc év után csap össze ismét tétmérkőzésen.

Szoboszlai Dominik a Sunderland ellen is főszereplő lehet

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominikék végleg kimásznak a gödörből?

Amilyen váratlan, hogy az idény egyharmada után a Vörösök csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, olyannyira meglepő az is, hogy a Sunderland viszont a hatodik.

A francia Régis Le Bris által irányított együttes korábban döntetlent játszott az éllovas Arsenallal, a Chelsea skalpját pedig idegenben gyűjtötte be, azaz rendkívül veszélyes ellenfélnek ígérkezik.

A Liverpool a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezte a három pontot, s az együttes szurkolói reménykednek abban, hogy ez volt az első lépés a hullámvölgyből kivezető úton. A csapat a Premier League-ben legutóbb szeptemberben tudott egymást követő két mérkőzést megnyerni.

Arne Slot helyzetét továbbra is nehezítik a sérülések, bár akadtak biztató hírek is:

Conor Bradley már újra edzésbe állt, Jeremie Frimpong pedig várhatóan a jövő héten csatlakozhat a kerethez. Slot ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a fiatal hátvédet még fokozatosan kell visszahozni, így a szerdai meccsen nem várható még, hogy pályára lép.

A várható liverpooli kezdő: Alisson – Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.

A Sunderland csodája: Le Bris vezetésével újra régi fényében

A feljutóként szereplő Sunderland története rávilágít arra, mit lehet elérni egy jól felépített munkával.

Régis Le Bris új keretet rakott össze, de megtalálta a nyerő képletet – csapata jelenleg a hatodik helyen áll 22 ponttal 13 forduló után, ezzel megelőzve a Liverpoolt is.

Különösen magabiztosan érkeznek az Anfieldre, hiszen legutóbb 0–2-ről fordítottak és 3–2-re legyőzték a Bournemouth-t. Nincsenek újabb sérültjeik, így Le Bris várhatóan ismét legjobb tizenegyét küldi pályára, amelynek középpontjában a tapasztalt kapitány, Granit Xhaka áll.