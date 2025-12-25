Live
„Azt kívánjuk, hogy meghaljon" — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) fegyelmi biztossága eljárást indította Cristian Romero, a Tottenham Hotspur csapatkapitányával szemben. Az argentin világbajnok a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni bajnokin veszítette el a fejét.

Az argentin Cristian Romerót múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni összecsapás 93. percében állították ki, miután egy párharcot követően odarúgott a földön térdelő Ibrahima Konaténak. 

Cristian Romero tombolt a Szoboszlaiék elleni meccsen
Cristian Romero tombolt a Szoboszlaiék elleni meccsen
Fotó: Justin Tallis/AFP

Az argentin védő ez után nem akarta elhagyni a játékteret és a játékvezetővel is összetűzésbe került.

A Szoboszlaiék ellen tomboló világbajnok komoly eltiltásra számíthat

Mivel Romerót második sárga lappal állították ki, automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.

A 27 éves védő egyébként az idei szezonban már hét begyűjtött sárga lapnál jár, többnél mint bármi más a Premier League-ben.

