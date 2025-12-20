A Liverpoolnál kivárnak, a Spursnél már biztosra mennek: Szoboszlai játszik szombaton, ez nem is lehet kérdés. Arne Slot pénteken elárulta, hogy Szoboszlai már újra edzésbe állt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak a meccs napján, azaz ma derül ki, mennyire terhelhető a középpályás. Ez azonban szemmel láthatóan nem hatotta meg a Tottenham edzőjét, aki kerek-perec kijelentette: szerinte szó sincs kihagyásról.

Szoboszlai egy vadállat a Tottenham edzője szerint. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

– Szoboszlai egy vadállat. Természetesen ott lesz a pályán ellenünk – vágta oda Thomas Frank, aki egy pillanatig sem hitt abban, hogy a magyar játékos a lelátóról nézné végig a rangadót.

Miért lett Szoboszlai vadállat?

A „vadállat” jelző persze nem sértés volt, inkább elismerés: Frank szerint Szoboszlai pont az a típus, aki fájdalom ide vagy oda, mindig harcra kész.

Közben a Liverpool is kezdi újra elkapni a fonalat. A legutóbbi két meccsét – a Brighton elleni bajnokit (2-0) és az Inter elleni BL-találkozót (1-0) – kapott gól nélkül hozta le, ami a Spurs mestere szerint egyértelmű figyelmeztetés.

– Ők a bajnokok, tele klasszisokkal. Jó formában vannak, és egyre veszélyesebbek – ismerte el Frank, aki több liverpooli kulcsembert is megdicsért.

A túloldalon viszont már korántsem ilyen rózsás a helyzet. A Tottenham csak a 11. helyen szerénykedik, legutóbb pedig fájó, 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől. A BL-helyek egyre távolabb kerülnek, és egyre hangosabbak azok a pletykák is, amelyek szerint Frank állása sincs betonbiztos lábakon.

A Liverpool ellen a Tottenham edzőjének állása is kérdés

Az edző azonban nem menekül a felelősség elől.

– Mindig lesznek kritikusok. A lényeg az, hogy mi tudjuk, min dolgozunk, és hova akarunk eljutni – mondta, hozzátéve, hogy minden energiáját a csapat talpra állítására fordítja.

A Tottenham–Liverpool rangadót szombaton 18.30-kor rendezik a Premier League-ben. Egy dolog biztos: ha Thomas Franknak igaza lesz, Szoboszlai Dominik nem a kispadról, hanem a pályán „vadállatként” bizonyíthat.