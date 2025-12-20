Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin egy mondattal leplezte le Zelenszkij hazugságait – kutyaszorítóban az ukrán elnök

Olvasta?

Hol a vége? Élő adásban is piált már Majka

Link másolása
Vágólapra másolva!
Napok óta lázban tartja a szurkolókat a kérdés: vajon pályára lép-e Szoboszlai Dominik a Liverpool szombati rangadóján a Tottenham ellen? A magyar válogatott sztárját a Brighton elleni meccsen bokasérülés miatt kellett lecserélni, ami rögtön beindította a találgatásokat. A Liverpool edzője, Arne Slot pénteken jó híreket közölt, de még nem mondta ki határozottan, hogy Szoboszlai játszhat, ugyanakkor az ellenfél kispadján ülő Thomas Frank ennek nem dől be, és vadállatnak nevezte a magyar középpályást.

A Liverpoolnál kivárnak, a Spursnél már biztosra mennek: Szoboszlai játszik szombaton, ez nem is lehet kérdés. Arne Slot pénteken elárulta, hogy Szoboszlai már újra edzésbe állt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csak a meccs napján, azaz ma derül ki, mennyire terhelhető a középpályás. Ez azonban szemmel láthatóan nem hatotta meg a Tottenham edzőjét, aki kerek-perec kijelentette: szerinte szó sincs kihagyásról.

Szoboszlai egy vadállat a Tottenham edzője szerint
Szoboszlai egy vadállat a Tottenham edzője szerint. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

– Szoboszlai egy vadállat. Természetesen ott lesz a pályán ellenünk – vágta oda Thomas Frank, aki egy pillanatig sem hitt abban, hogy a magyar játékos a lelátóról nézné végig a rangadót.

Miért lett Szoboszlai vadállat?

A „vadállat” jelző persze nem sértés volt, inkább elismerés: Frank szerint Szoboszlai pont az a típus, aki fájdalom ide vagy oda, mindig harcra kész.

Közben a Liverpool is kezdi újra elkapni a fonalat. A legutóbbi két meccsét – a Brighton elleni bajnokit (2-0) és az Inter elleni BL-találkozót (1-0) – kapott gól nélkül hozta le, ami a Spurs mestere szerint egyértelmű figyelmeztetés.

– Ők a bajnokok, tele klasszisokkal. Jó formában vannak, és egyre veszélyesebbek – ismerte el Frank, aki több liverpooli kulcsembert is megdicsért.

A túloldalon viszont már korántsem ilyen rózsás a helyzet. A Tottenham csak a 11. helyen szerénykedik, legutóbb pedig fájó, 3-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől. A BL-helyek egyre távolabb kerülnek, és egyre hangosabbak azok a pletykák is, amelyek szerint Frank állása sincs betonbiztos lábakon.

A Liverpool ellen a Tottenham edzőjének állása is kérdés

Az edző azonban nem menekül a felelősség elől.

– Mindig lesznek kritikusok. A lényeg az, hogy mi tudjuk, min dolgozunk, és hova akarunk eljutni – mondta, hozzátéve, hogy minden energiáját a csapat talpra állítására fordítja.

A Tottenham–Liverpool rangadót szombaton 18.30-kor rendezik a Premier League-ben. Egy dolog biztos: ha Thomas Franknak igaza lesz, Szoboszlai Dominik nem a kispadról, hanem a pályán „vadállatként” bizonyíthat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!