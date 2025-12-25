Február közepén rendezték a liverpooli derbit, melyen az Everton játékosa, Iliman Ndiaye súlyos sérülést szenvedett. A szenegáli játékos sírva hagyta el a pályát, a vele történtek miatt pedig Szoboszlait tették felelőssé az Everton-szurkolók.

Szoboszlai Dominik nem lett a városi rivális Everton-szurkolók kedvence

Fotó: Paul Ellis/AFP

Miért kezdték gyűlölni Szoboszlait?

Történt ugyanis, hogy Ndiaye az első félidő közepén megsérült, miközben Szoboszlai mellett vezette a labdát. A visszajátszásból látszódott, hogy Szoboszlai éppen csak, hogy elérte a 24 éves szenegáli támadó felkarját, aki a földbe rúgva szenvedett súlyos sérülést. Ndiayét percekig ápolták, majd végül zokogva sántikált le a pályáról.

Everton fans literally blaming Szoboszlai for that Ndiaye injury when he clearly just kicked the ground pic.twitter.com/MDu6b3XfFt — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 12, 2025

Bár Szoboszlai alig ért hozzá ellenfeléhez, mégis őt hibáztatták. A TNT Sports kommentátora, Ally McCoist ezt mondta Ndiaye sérülése kapcsán:

„Úgy gondolom, Szoboszlai Dominik kibillentette Ndiaye-t az egyensúlyából, és ez okozta a sérülést.”

Az Everon drukkerei közül is sokan Szoboszlait támadták a közösségi médiában:

„Szoboszlai Dominik kicsinálta a legjobb játékosunkat, Iliman Ndiaye-t. K**vára idegesítő. Lapot persze nem kapott”;

„Szoboszlai csak kicsit ért hozzá, de ahhoz elég volt, hogy Ndiaye lesérüljön”;

„Egyértelműen ki kellett volna állítani Szoboszlait, de még sárgát sem kapott” – sorjáznak a közösségi oldalakon az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások Everton-oldalról, míg a többség józanul felhívja a figyelmüket: a szerencsétlenül járt Everton-játékos a földbe rúgva sérült meg.

Szoboszlai élete meccsét játszotta

Február 23-án a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 2-0-ra nyert a címvédő Manchester City otthonában, ezzel pedig óriási lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé – amit végül be is húzott a Mersey-parti csapat. A City elleni rangadó hőse Szoboszlai volt, aki gólt lőtt és gólpasszt adott a meccsen, és talán nem túlzás azt állítani, hogy angliai karrierje legjobb meccsét játszotta.

Szoboszlai a legjobb Premier League-meccsét játszotta a Manchester City ellen

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik a találkozó után elmondta, hogy annyira elfáradt, hogy nem is hallotta, ahogy a szurkolók az ő nevét és a bajnokcsapat rigmust skandálták. Ezt követően az ESPN hatalmas terjedelmű elemzésben tért ki arra, hogy Szoboszlai lett a Liverpool motorja. Arról, hogy Szoboszlai mennyit dolgozott ezen a meccsen, méltón árulkodik az, hogy a középpályás szinte összeesett a lefújás pillanatában a pálya közepén.