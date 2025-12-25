Live
„Azt kívánjuk, hogy meghaljon" — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Sokkoló fotók: így festenek ma a karácsonyi filmek ikonikus szereplői – galéria

A 2025-ös év eleje rendkívül eseménydúsan indult a hazai és a nemzetközi sportban egyaránt. Februárban a férfi kézilabda-világbajnokság még mindig lázban tartotta az embereket, mellette pedig a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik lejátszotta talán élete legjobb meccsét az akkor még bajnoki címvédő Manchester City ellen. Szoboszlai mellett egy másik magyar válogatott focista is figyelem középpontjába került, és persze továbbra is sokan aggódtak a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf jövőjéért. Rövid összeállításunkban bemutatjuk, hogy 2025-ös év második hónapjában melyek voltak azok a sporthírek, amelyek az Origo Sport olvasóit a legjobban érdekelték.

Február közepén rendezték a liverpooli derbit, melyen az Everton játékosa, Iliman Ndiaye súlyos sérülést szenvedett. A szenegáli játékos sírva hagyta el a pályát, a vele történtek miatt pedig Szoboszlait tették felelőssé az Everton-szurkolók. 

Szoboszlai Dominik nem lett a városi rivális Everton-szurkolók kedvence
Fotó: Paul Ellis/AFP
Fotó: Paul Ellis/AFP

Miért kezdték gyűlölni Szoboszlait?

Történt ugyanis, hogy Ndiaye az első félidő közepén megsérült, miközben Szoboszlai mellett vezette a labdát. A visszajátszásból látszódott, hogy Szoboszlai éppen csak, hogy elérte a 24 éves szenegáli támadó felkarját, aki a földbe rúgva szenvedett súlyos sérülést. Ndiayét percekig ápolták, majd végül zokogva sántikált le a pályáról. 

Bár Szoboszlai alig ért hozzá ellenfeléhez, mégis őt hibáztatták. A TNT Sports kommentátora, Ally McCoist ezt mondta Ndiaye sérülése kapcsán: 

„Úgy gondolom, Szoboszlai Dominik kibillentette Ndiaye-t az egyensúlyából, és ez okozta a sérülést.”

Az Everon drukkerei közül is sokan Szoboszlait támadták a közösségi médiában:

„Szoboszlai Dominik kicsinálta a legjobb játékosunkat, Iliman Ndiaye-t. K**vára idegesítő. Lapot persze nem kapott”;

„Szoboszlai csak kicsit ért hozzá, de ahhoz elég volt, hogy Ndiaye lesérüljön”;

„Egyértelműen ki kellett volna állítani Szoboszlait, de még sárgát sem kapott” – sorjáznak a közösségi oldalakon az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások Everton-oldalról, míg a többség józanul felhívja a figyelmüket: a szerencsétlenül járt Everton-játékos a földbe rúgva sérült meg.

Szoboszlai élete meccsét játszotta

Február 23-án a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 2-0-ra nyert a címvédő Manchester City otthonában, ezzel pedig óriási lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé – amit végül be is húzott a Mersey-parti csapat. A City elleni rangadó hőse Szoboszlai volt, aki gólt lőtt és gólpasszt adott a meccsen, és talán nem túlzás azt állítani, hogy angliai karrierje legjobb meccsét játszotta. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai a legjobb Premier League-meccsét játszotta a Manchester City ellen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik a találkozó után elmondta, hogy annyira elfáradt, hogy nem is hallotta, ahogy a szurkolók az ő nevét és a bajnokcsapat rigmust skandálták. Ezt követően az ESPN hatalmas terjedelmű elemzésben tért ki arra, hogy Szoboszlai lett a Liverpool motorja. Arról, hogy Szoboszlai mennyit dolgozott ezen a meccsen, méltón árulkodik az, hogy a középpályás szinte összeesett a lefújás pillanatában a pálya közepén.

Szoboszlai nevét Guardiola is megtanulta kiejteni

A Manchester City elleni siker után Szoboszlai közzétett egy posztot a közösségi oldalán, a bejegyzésére pedig áramlottak a reakciók.

„Let’s gooo!", azaz „Gyerünk!" – írta Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán, miután az ő góljával és gólpasszával a Liverpool 2-0-ra nyert a Manchester City vendégeként, ezzel pedig 11 pontosra növelte az előnyét a Premier League-tabella élén.

A magyar válogatott csapatkapitányának a közösségi oldalán közzétett fényképeit több százezren kedvelték, és rengetegen hozzá is szóltak. A transzferguru Fabrizio Romano és a Lipcsében játszó Benjamin Henrichs is ilyenek, de Szoboszlai csapattársai közül többek között Luis Díaz, Curtis Jones és Virgil van Dijk is reagált a bejegyzésre, elsősorban emojik formájában – Ryan Gravenberch kommentje azonban messze a legtöbb kedvelést és a legtöbb nevető emojit kapta válaszként.

„Svolaziiiiiiii” – írta a holland középpályás, utalva arra, hogy a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola még 2023 őszén a magyar játékos nevét „Szvolazi"-nak ejtette.

Ekkora szenzáció még nem történt a magyar futballban

A 2024/2025-ös szezonban olyan szenzáció történt a magyar futballban, ami korábban még sohasem. Nikitscher Tamás Spanyolországba igazolásával ugyanis az a helyzet állt elő, hogy a világ öt legerősebb labdarúgó-bajnokságában egyaránt szerepelt magyar válogatott játékos.

Hungary midfielder Tamas Nikitscher participates in the match between the Netherlands and Hungary at the Johan Cruijff ArenA for the UEFA Nations League - League A - Group A3 season 2024-2025 in Amsterdam, Netherlands, on November 16, 2024. (Photo by Marcel van Dorst / EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Nikitscher Tamás fél évet futballozott a La Ligában 
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

Egy részletes cikkben be is mutattuk, hogy ezek a futballisták hogyan teljesítettek az idényben, és az egykori válogatott csatár, Rudolf Gergely segítségével azt is megvizsgáltuk, milyen kilátásaik lehetnek a jövőre nézve.

Milák Kristóf elhagyta az országot?

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf másfél év után megtörte a csendet, a MOL Pályán Kívül podcastben válaszolt többek között a saját pályafutásával és a párizsi olimpiával kapcsolatos kérdésekre, majd az interjú végén elnézést kért azért, amiért az utóbbi időszakban nem mindig a legmegfelelőbben kommunikált.

Milákról ezt követően olyan hírek láttak napvilágot, hogy Tenerifére utazik háromhetes edzőtáborba Szabó Álmos csapatával.

Azonban az edzőtáborozás minden bizonnyal elmaradt, ugyanis decemberben bombaként robbant a hír, hogy Milák gyakorlatilag 16 hónapja nem végzett rendszeres edzést a medencében.

Rengetegen várják Milák Kristóf visszatérését
Milák Kristóf körül 2025-ben is nagy volt az érdeklődés
Fotó: Kovács Tamás/MTI

Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke is elmondta, hogy a végtelenségig nem tarthat a türelem Milák Kristóffal szemben, aki nem hajlandó úszni és edzeni. A sportvezető arra nem adott konkrét választ, meddig tart a türelem az úszózsenivel szemben, de a jelek szerint már nem sokáig.

Botránnyal zárult a kézi-vb

Február elején sorozatban negyedik alkalommal Dánia nyerte a férfi kézilabda-világbajnokságot, mivel 32-26-ra legyőzte Horvátországot a vasárnapi, oslói döntőben. A dán-horvát finálé utolsó néhány másodpercében előbb a kézilabda-vb egyik legsportszerűbb, majd legsportszerűtlenebb jelenetét lehetett látni.

Az idei világbajnokságon, a horvátok elleni, oslói finálé végén egy különleges gesztust is tett a címvédő, ugyanis a csapat hagyta a horvát válogatottól visszavonuló legendának, Domagoj Duvnjaknak, hogy az ő találatával érjen véget a mérkőzés. Ezt a jelenetet azonban nem látta a THW Kiel játékosának csapattársa, Igor Karacic, aki éppen a dán kispadnál veszekedett.

A lengyel Kielce, horvát válogatottól szintén visszavonuló irányítója ugyanis az utolsó másodpercekben leállt vitatkozni Nikolaj Jacobsen dán szövetségi kapitánnyal, és Andreu Marín Llorente játékvezető próbálta csillapítani a kedélyeket. Ez nem sikerült, így a lefújás pillanatában – miközben a kispadról a dánok rohantak a pályára megünnepelni a világbajnoki címet – Karacic bal kézzel lökött egy nagyot a spanyol bírón. A hivatalos jegyzőkönyv alapján ez végül semmilyen büntetéssel nem járt a horvát játékos számára, aki a finálé után úgy fogalmazott: „sokat tudnék mondani a meccsről, de nem akarok belemenni”.

A hajrában már lehetett érezni, hogy a horvátok elégedetlenek a játékvezetéssel, ugyanis Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány az utolsó időkérésnél (24-30-as állásnál) azt mondta, hogy „srácok, játsszatok becsülettel a végéig, nem számít, hogyan végződik, de ne foglalkozzatok a játékvezetőkkel, ba***ák meg”.

