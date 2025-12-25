Február közepén rendezték a liverpooli derbit, melyen az Everton játékosa, Iliman Ndiaye súlyos sérülést szenvedett. A szenegáli játékos sírva hagyta el a pályát, a vele történtek miatt pedig Szoboszlait tették felelőssé az Everton-szurkolók.
Miért kezdték gyűlölni Szoboszlait?
Történt ugyanis, hogy Ndiaye az első félidő közepén megsérült, miközben Szoboszlai mellett vezette a labdát. A visszajátszásból látszódott, hogy Szoboszlai éppen csak, hogy elérte a 24 éves szenegáli támadó felkarját, aki a földbe rúgva szenvedett súlyos sérülést. Ndiayét percekig ápolták, majd végül zokogva sántikált le a pályáról.
Bár Szoboszlai alig ért hozzá ellenfeléhez, mégis őt hibáztatták. A TNT Sports kommentátora, Ally McCoist ezt mondta Ndiaye sérülése kapcsán:
„Úgy gondolom, Szoboszlai Dominik kibillentette Ndiaye-t az egyensúlyából, és ez okozta a sérülést.”
Az Everon drukkerei közül is sokan Szoboszlait támadták a közösségi médiában:
„Szoboszlai Dominik kicsinálta a legjobb játékosunkat, Iliman Ndiaye-t. K**vára idegesítő. Lapot persze nem kapott”;
„Szoboszlai csak kicsit ért hozzá, de ahhoz elég volt, hogy Ndiaye lesérüljön”;
„Egyértelműen ki kellett volna állítani Szoboszlait, de még sárgát sem kapott” – sorjáznak a közösségi oldalakon az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások Everton-oldalról, míg a többség józanul felhívja a figyelmüket: a szerencsétlenül járt Everton-játékos a földbe rúgva sérült meg.
Szoboszlai élete meccsét játszotta
Február 23-án a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 2-0-ra nyert a címvédő Manchester City otthonában, ezzel pedig óriási lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé – amit végül be is húzott a Mersey-parti csapat. A City elleni rangadó hőse Szoboszlai volt, aki gólt lőtt és gólpasszt adott a meccsen, és talán nem túlzás azt állítani, hogy angliai karrierje legjobb meccsét játszotta.
Szoboszlai Dominik a találkozó után elmondta, hogy annyira elfáradt, hogy nem is hallotta, ahogy a szurkolók az ő nevét és a bajnokcsapat rigmust skandálták. Ezt követően az ESPN hatalmas terjedelmű elemzésben tért ki arra, hogy Szoboszlai lett a Liverpool motorja. Arról, hogy Szoboszlai mennyit dolgozott ezen a meccsen, méltón árulkodik az, hogy a középpályás szinte összeesett a lefújás pillanatában a pálya közepén.
Szoboszlai nevét Guardiola is megtanulta kiejteni
A Manchester City elleni siker után Szoboszlai közzétett egy posztot a közösségi oldalán, a bejegyzésére pedig áramlottak a reakciók.
„Let’s gooo!", azaz „Gyerünk!" – írta Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán, miután az ő góljával és gólpasszával a Liverpool 2-0-ra nyert a Manchester City vendégeként, ezzel pedig 11 pontosra növelte az előnyét a Premier League-tabella élén.
A magyar válogatott csapatkapitányának a közösségi oldalán közzétett fényképeit több százezren kedvelték, és rengetegen hozzá is szóltak. A transzferguru Fabrizio Romano és a Lipcsében játszó Benjamin Henrichs is ilyenek, de Szoboszlai csapattársai közül többek között Luis Díaz, Curtis Jones és Virgil van Dijk is reagált a bejegyzésre, elsősorban emojik formájában – Ryan Gravenberch kommentje azonban messze a legtöbb kedvelést és a legtöbb nevető emojit kapta válaszként.
„Svolaziiiiiiii” – írta a holland középpályás, utalva arra, hogy a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola még 2023 őszén a magyar játékos nevét „Szvolazi"-nak ejtette.
Ekkora szenzáció még nem történt a magyar futballban
A 2024/2025-ös szezonban olyan szenzáció történt a magyar futballban, ami korábban még sohasem. Nikitscher Tamás Spanyolországba igazolásával ugyanis az a helyzet állt elő, hogy a világ öt legerősebb labdarúgó-bajnokságában egyaránt szerepelt magyar válogatott játékos.
Egy részletes cikkben be is mutattuk, hogy ezek a futballisták hogyan teljesítettek az idényben, és az egykori válogatott csatár, Rudolf Gergely segítségével azt is megvizsgáltuk, milyen kilátásaik lehetnek a jövőre nézve.
Milák Kristóf elhagyta az országot?
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf másfél év után megtörte a csendet, a MOL Pályán Kívül podcastben válaszolt többek között a saját pályafutásával és a párizsi olimpiával kapcsolatos kérdésekre, majd az interjú végén elnézést kért azért, amiért az utóbbi időszakban nem mindig a legmegfelelőbben kommunikált.
Milákról ezt követően olyan hírek láttak napvilágot, hogy Tenerifére utazik háromhetes edzőtáborba Szabó Álmos csapatával.
Azonban az edzőtáborozás minden bizonnyal elmaradt, ugyanis decemberben bombaként robbant a hír, hogy Milák gyakorlatilag 16 hónapja nem végzett rendszeres edzést a medencében.
Gergely István, a Budapesti Honvéd elnöke is elmondta, hogy a végtelenségig nem tarthat a türelem Milák Kristóffal szemben, aki nem hajlandó úszni és edzeni. A sportvezető arra nem adott konkrét választ, meddig tart a türelem az úszózsenivel szemben, de a jelek szerint már nem sokáig.
Botránnyal zárult a kézi-vb
Február elején sorozatban negyedik alkalommal Dánia nyerte a férfi kézilabda-világbajnokságot, mivel 32-26-ra legyőzte Horvátországot a vasárnapi, oslói döntőben. A dán-horvát finálé utolsó néhány másodpercében előbb a kézilabda-vb egyik legsportszerűbb, majd legsportszerűtlenebb jelenetét lehetett látni.
Az idei világbajnokságon, a horvátok elleni, oslói finálé végén egy különleges gesztust is tett a címvédő, ugyanis a csapat hagyta a horvát válogatottól visszavonuló legendának, Domagoj Duvnjaknak, hogy az ő találatával érjen véget a mérkőzés. Ezt a jelenetet azonban nem látta a THW Kiel játékosának csapattársa, Igor Karacic, aki éppen a dán kispadnál veszekedett.
A lengyel Kielce, horvát válogatottól szintén visszavonuló irányítója ugyanis az utolsó másodpercekben leállt vitatkozni Nikolaj Jacobsen dán szövetségi kapitánnyal, és Andreu Marín Llorente játékvezető próbálta csillapítani a kedélyeket. Ez nem sikerült, így a lefújás pillanatában – miközben a kispadról a dánok rohantak a pályára megünnepelni a világbajnoki címet – Karacic bal kézzel lökött egy nagyot a spanyol bírón. A hivatalos jegyzőkönyv alapján ez végül semmilyen büntetéssel nem járt a horvát játékos számára, aki a finálé után úgy fogalmazott: „sokat tudnék mondani a meccsről, de nem akarok belemenni”.
A hajrában már lehetett érezni, hogy a horvátok elégedetlenek a játékvezetéssel, ugyanis Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány az utolsó időkérésnél (24-30-as állásnál) azt mondta, hogy „srácok, játsszatok becsülettel a végéig, nem számít, hogyan végződik, de ne foglalkozzatok a játékvezetőkkel, ba***ák meg”.
