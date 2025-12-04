A West Ham elleni sikert követően ezúttal nem tudták újra begyűjteni a három pontot Szoboszlai Dominikék, a Sunderland viccelte meg a címvédőt.

Szoboszlai Dominikre ezúttal sem lehetett panasz

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai sem érti, mi a baj a Liverpoollal

Ami a meccset illeti, a vezetést a vendégcsapat szerezte meg a 67. percben, amikor Virgil van Dijk nem jól szabadított fel, Csemszdin Talbi távolról lőtt, a labda pedig éppen Van Dijken megpattanva került a hazai kapu jobb alsó sarkába. Hogy nem vereség lett belőle, az Florian Wirtz megpattanó lövésének köszönhető a 81. percben: a találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el.

A találkozó után a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik a Splíler TV-nek nyilatkozott, és érhető módon ismét nem volt annyira boldog.

Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kéne játszanunk, és sokkal jobban tudunk is játszani. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk.

Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele" – mondta Szoboszlai, majd így folytatta:

„A West Ham elleni meccset sem mondanám gördülékenynek, ott is végigküzdöttük az egész meccset, és sokáig azért 1-0 volt. Az utolsó pár percben sikerült még egy gólt szereznünk, és onnan már persze, hogy az utolsó percekben gördülékenyen ment minden, de nem hiszem, hogy az elmúlt időszakban volt gördülékeny mérkőzésünk" – tette hozzá a magyar focista, aki a jövőbe is tekintett már.

„Most ezt tudjuk magunkkal vinni, hogy nem estünk össze és tudtunk válaszolni. Folyamatosan nyomtunk, helyzeteink voltak, beadások, szögletek, és a végén sikerült az egy pontot is megtartani. Ha a Liverpoolban játszol, akkor minden meccsen csak a győzelem elfogadható.”

A Liverpool legközelebb december 6-án, szombaton lép majd pályára (18.30) a Leeds United vendégeként.