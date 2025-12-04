Szoboszlai Dominikék Csemszdin Talbi megpattanó lövéséből kerültek hátrányba a második félidő közepén, de Florian Wirtz megpattanó lövésével – a találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el – egyenlített a Liverpool.
Miért kezdett Szoboszlai jobboldali középpályásként?
A találkozó hajrájában Federico Chiesa hatalmas mentése tartotta életben a pontszerzés reményét. Arne Slot így emlékezett vissza erre a jelenetre:
„Fede elképesztő sprintet nyitott, amikor látta, hogy az ellenfél játékosa egyedül törhet kapura. Ahelyett, hogy feladta volna, visszazárt és a gólvonalról mentett. A döntetlen volt a minimum, amit ma este megérdemeltünk – már csak az ő erőfeszítése miatt is.”
A holland tréner elárulta, hogy vegyes érzések kavarogtak benne az eredmény miatt:
„Részben elégedett vagyok, mert tudtuk, milyen nehéz a Sunderland ellen helyzetet kialakítani. Másfelől többet reméltem, hiszen végig fölényben játszottunk, de csak egy megpattanó lövésből tudtunk betalálni.”
A meccs taktikai részéről is beszélt: a szünetben Mohamed Szalah váltotta Cody Gakpót, míg Szoboszlai Dominik az első félidőben jobboldali középpályásként szerepelt.
Dominikkal a jobb oldalon kezdtünk, hogy védekezésben stabilak maradjunk, mert az utóbbi hetekben túl sok helyzetet engedtünk. A második félidőben viszont több kreativitás kellett, ezért cseréltem
– magyarázta Slot.
Az edző hozzátette, hogy csapata játékában megvan a törekvés a győzelemre, de hiányzik a döntő pillanatokban a hatékonyság: „Rengeteg pontrúgásunk volt, körbelőttük a kaput, de hiányzott az a pillanatnyi zseniális megoldás, ami eldönthette volna a meccset.”
Az 1-1-es eredmény végül igazságosnak mondható, bár a Liverpool dominanciája alapján a győzelem sem lett volna érdemtelen.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
