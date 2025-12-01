Ritkán látni olyat, hogy Angliában legyen téma egy-egy magyar szakértő véleménye Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. Ez inkább fordítva szokott megtörténni, és Magyarországon születnek cikkek a különböző angol nyilatkozatokból a Liverpool magyar sztárjáról. Ezért is érdekes, hogy most viszont Halmosi Péter itthoni szavait kapták fel Angliában. Pontosabban alaposan kiosztották a korábbi sokszoros magyar válogatott Premier League-futballistát a véleménye miatt.
Halmosi Péter a minap a Blikknek adott interjút, amelyben a Liverpool gyenge szezonjáról és ennek kapcsán Szoboszlai Dominik helyzetéről kérdezték. Felvetették neki azt a pletykát is, miszerint a Real Madrid figyeli a magyar középpályást, annak ellenére is, hogy az érkezésének aligha örülne a királyi gárda török sztárja, Arda Güler.
Halmosi erre reagált így:
– Nem hiszem, hogy most azonnal lépnie kellene. Persze ki ne akarna a Real Madridban futballozni? Szintlépés lenne, de ha nincs ilyen kaliberű ajánlat, szerintem nem kellene eligazolnia. Ha a Real akarja, azt az ajánlatot el kell fogadni, én legalábbis biztos így tennék. Nem a Liverpool rossz szereplése miatt, hanem mert a Madrid a legmagasabb szint, az a csúcs. Persze azt is meg kell majd tudni ugrani, de Szobo minden eddigi kihívásnak megfelelt karrierjében.
Szoboszlai miatt küldték el a fenébe a volt magyar válogatott focistát
Ez a magyarországi nyilatkozat jutott el Angliába, és kapta fel az Empire Of The Kop hivatalos Facebook-oldala, amelynek több mint egymillió követője van. Az oldal szerkesztői rövid, de annál velősebb kommentet fűztek Halmosi szavaihoz Szoboszlai jövőjéről:
„Menj a fenébe, Péter!” – üzenték a 35-szörös magyar válogatott focistának, és még egy mérges hangulatjelet is odabiggyesztettek mellé.
A 46 évesen Szombathelyen, a Király SE-ben amatőr szinten még mindig futballozó Halmosi nem ismeretlen Angliában, hiszen a Plymouth Argyle színeiben 59 meccsen 12 gólt és 16 gólpasszt jegyzett a Championshipben, majd megvette a Premier League-be feljutó Hull City 2008-ban, és 18 mérkőzésen egy gólpasszt tudott felmutatni az angol élvonalban is.
Halmosi Péter és a gulyásrecept – így osztották ki Liverpoolban
Az Empire Of The Kop posztja alatt sok hozzászóló is kiosztotta Halmosi Pétert:
- Péter kicsoda?
- A gyerek legnagyobb sikere 18 meccs a Hull City-ben két szezon alatt…
- Ki az a Halmosi Péter egyébként? Most már mindenki véleményét megosztjuk?
- Ki a franc az a Halmosi Péter? Van valami saját gulyásreceptje, vagy mi?
A Liverpool szurkolói igen zokon vették, hogy Halmosi a Real Madridot magasabb szintre helyezte a csapatuknál. De nem ő az egyetlen, akit emiatt meghurcoltak, emlékezhetünk, hogy a saját nevelésű liverpooli legenda, Trent Alexander-Arnold füttykoncertet kapott az Anfielden, amiért a Real Madridba igazolt.
Szoboszlai nemrég gólpasszt adott a Real Madrid ellen a BL-ben: