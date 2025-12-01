Ritkán látni olyat, hogy Angliában legyen téma egy-egy magyar szakértő véleménye Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. Ez inkább fordítva szokott megtörténni, és Magyarországon születnek cikkek a különböző angol nyilatkozatokból a Liverpool magyar sztárjáról. Ezért is érdekes, hogy most viszont Halmosi Péter itthoni szavait kapták fel Angliában. Pontosabban alaposan kiosztották a korábbi sokszoros magyar válogatott Premier League-futballistát a véleménye miatt.

Szoboszlai igazoljon a Real Madridba? Ezért a véleményért osztották ki a sokszor magyar válogatott Halmosi Pétert Liverpoolban. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Halmosi Péter a minap a Blikknek adott interjút, amelyben a Liverpool gyenge szezonjáról és ennek kapcsán Szoboszlai Dominik helyzetéről kérdezték. Felvetették neki azt a pletykát is, miszerint a Real Madrid figyeli a magyar középpályást, annak ellenére is, hogy az érkezésének aligha örülne a királyi gárda török sztárja, Arda Güler.

Halmosi erre reagált így:

– Nem hiszem, hogy most azonnal lépnie kellene. Persze ki ne akarna a Real Madridban futballozni? Szintlépés lenne, de ha nincs ilyen kaliberű ajánlat, szerintem nem kellene eligazolnia. Ha a Real akarja, azt az ajánlatot el kell fogadni, én legalábbis biztos így tennék. Nem a Liverpool rossz szereplése miatt, hanem mert a Madrid a legmagasabb szint, az a csúcs. Persze azt is meg kell majd tudni ugrani, de Szobo minden eddigi kihívásnak megfelelt karrierjében.

Szoboszlai miatt küldték el a fenébe a volt magyar válogatott focistát

Ez a magyarországi nyilatkozat jutott el Angliába, és kapta fel az Empire Of The Kop hivatalos Facebook-oldala, amelynek több mint egymillió követője van. Az oldal szerkesztői rövid, de annál velősebb kommentet fűztek Halmosi szavaihoz Szoboszlai jövőjéről:

„Menj a fenébe, Péter!” – üzenték a 35-szörös magyar válogatott focistának, és még egy mérges hangulatjelet is odabiggyesztettek mellé.

A 46 évesen Szombathelyen, a Király SE-ben amatőr szinten még mindig futballozó Halmosi nem ismeretlen Angliában, hiszen a Plymouth Argyle színeiben 59 meccsen 12 gólt és 16 gólpasszt jegyzett a Championshipben, majd megvette a Premier League-be feljutó Hull City 2008-ban, és 18 mérkőzésen egy gólpasszt tudott felmutatni az angol élvonalban is.