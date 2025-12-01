Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Angliában nagyon kiakadtak a volt magyar Premier League-focistára. A Liverpool egyik legnagyobb szurkolói oldala, az egymillió követővel rendelkező Empire Of The Kop küldte el a fenébe Halmosi Pétert, aki arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominiknek ha lenne lehetősége rá, a Real Madrid csapatába kellene igazolnia. A korábbi 35-szörös magyar válogatott Halmosi az angol hozzászólóktól is megkapta a magáét Szoboszlai miatt.

Ritkán látni olyat, hogy Angliában legyen téma egy-egy magyar szakértő véleménye Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. Ez inkább fordítva szokott megtörténni, és Magyarországon születnek cikkek a különböző angol nyilatkozatokból a Liverpool magyar sztárjáról. Ezért is érdekes, hogy most viszont Halmosi Péter itthoni szavait kapták fel Angliában. Pontosabban alaposan kiosztották a korábbi sokszoros magyar válogatott Premier League-futballistát a véleménye miatt.

Szoboszlai igazoljon a Real Madridba? Ezért a véleményért osztották ki a sokszor magyar válogatott Halmosi Pétert Liverpoolban
Szoboszlai igazoljon a Real Madridba? Ezért a véleményért osztották ki a sokszor magyar válogatott Halmosi Pétert Liverpoolban. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Halmosi Péter a minap a Blikknek adott interjút, amelyben a Liverpool gyenge szezonjáról és ennek kapcsán Szoboszlai Dominik helyzetéről kérdezték. Felvetették neki azt a pletykát is, miszerint a Real Madrid figyeli a magyar középpályást, annak ellenére is, hogy az érkezésének aligha örülne a királyi gárda török sztárja, Arda Güler.

Halmosi erre reagált így:

– Nem hiszem, hogy most azonnal lépnie kellene. Persze ki ne akarna a Real Madridban futballozni? Szintlépés lenne, de ha nincs ilyen kaliberű ajánlat, szerintem nem kellene eligazolnia. Ha a Real akarja, azt az ajánlatot el kell fogadni, én legalábbis biztos így tennék. Nem a Liverpool rossz szereplése miatt, hanem mert a Madrid a legmagasabb szint, az a csúcs. Persze azt is meg kell majd tudni ugrani, de Szobo minden eddigi kihívásnak megfelelt karrierjében.

Szoboszlai miatt küldték el a fenébe a volt magyar válogatott focistát

Ez a magyarországi nyilatkozat jutott el Angliába, és kapta fel az Empire Of The Kop hivatalos Facebook-oldala, amelynek több mint egymillió követője van. Az oldal szerkesztői rövid, de annál velősebb kommentet fűztek Halmosi szavaihoz Szoboszlai jövőjéről:

„Menj a fenébe, Péter!” – üzenték a 35-szörös magyar válogatott focistának, és még egy mérges hangulatjelet is odabiggyesztettek mellé.

A 46 évesen Szombathelyen, a Király SE-ben amatőr szinten még mindig futballozó Halmosi nem ismeretlen Angliában, hiszen a Plymouth Argyle színeiben 59 meccsen 12 gólt és 16 gólpasszt jegyzett a Championshipben, majd megvette a Premier League-be feljutó Hull City 2008-ban, és 18 mérkőzésen egy gólpasszt tudott felmutatni az angol élvonalban is.

Halmosi Péter és a gulyásrecept – így osztották ki Liverpoolban

Az Empire Of The Kop posztja alatt sok hozzászóló is kiosztotta Halmosi Pétert:

  • Péter kicsoda?
  • A gyerek legnagyobb sikere 18 meccs a Hull City-ben két szezon alatt…
  • Ki az a Halmosi Péter egyébként? Most már mindenki véleményét megosztjuk?
  • Ki a franc az a Halmosi Péter? Van valami saját gulyásreceptje, vagy mi?

A Liverpool szurkolói igen zokon vették, hogy Halmosi a Real Madridot magasabb szintre helyezte a csapatuknál. De nem ő az egyetlen, akit emiatt meghurcoltak, emlékezhetünk, hogy a saját nevelésű liverpooli legenda, Trent Alexander-Arnold füttykoncertet kapott az Anfielden, amiért a Real Madridba igazolt.

Szoboszlai nemrég gólpasszt adott a Real Madrid ellen a BL-ben:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!