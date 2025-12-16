A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a saját öltözőjéből választott: nála az első helyre a liverpooli csapattárs, Mohamed Szalah került. Szoboszlai a PSG aranylabdását, Dembélét a második helyre sorolta, míg a Real Madridban futballozó Kylian Mbappé a harmadik lett nála.

Szalah a FIFA-gálán nem került dobogóra, Szoboszlainál azonban az élen végzett

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai mellett Rossi sem Dembélét tette az első helyre

Marco Rossi szövetségi kapitány Lamine Yamalt tette az élre, Dembélét a második helyre rangsorolta, a harmadik helyen pedig a PSG középpályása, Vitinha végzett nála.

A magyar sportújságírók képviseletében voksoló Szöllősi György ugyanakkor a végső győztes mellé állt: nála Dembélé kapta a legtöbb pontot, Yamal lett a második, Mbappé pedig a harmadik.

A hivatalos végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Dembélé mögött a második helyen Mbappé végzett, a harmadik pedig Yamal lett.