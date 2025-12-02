Live
A Liverpool megtörte rossz sorozatát, a Premier League címvédője a hétvégén 2-0-ra nyerni tudott a West Ham United otthonában. A csapat korábbi futballistája, Steve Nicol nem győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot, az ezúttal kispadra ültetett Mohamed Szalahot viszont kritikával illette.

A Liverpoolban Szoboszlai Dominik ismét új poszton szerepelt, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a jobb szélen, Mohamed Szalah helyén kezdett a West Ham United elleni bajnokin. Az egyiptomi sztár végül nem kapott lehetőséget, végig a kispadon maradt, a PL-címvédő viszont három súlyos vereség után ismét nyerni tudott.

Szoboszlai Dominik jövője miatt osztották ki a korábbi magyar válogatott Halmosi Pétert Liverpoolban
Szoboszlai Dominik az új poszján is kiemelkedően teljesített
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool legendája Szoboszlait dicsérte, Szalahot megint padoztatná 

A Liverpool legendás futballistája, a BEK-győztes és négyszeres angol bajnok Steve Nicol elégedetten nyilatkozott a Vörösök győzelme után, és azt tanácsolta Arne Slot vezetőedzőnek, hogy Szalahot az újonc Sunderland elleni hétközi bajnokin is ültesse a cserepadra.

Muszáj a kispadra ültetnie. Abszolút jobbak nélküle. Hátulról kell kezdeni az építkezést, szilárd alapokra van szükség.

Nem szabad ennyi gólt engedni az ellenfeleknek, hiszen nem várhatod, hogy mindig három vagy négy gólt szerezz egy meccs megnyeréséhez” – mondta a korábbi skót válogatott jobbhátvéd, majd a Szoboszlai és Szalah közötti különbséget taglalta, kiemelve a magyar játékos sokoldalúságát.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah wait for the second half to start during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool korábbi sztárja szerint Szoboszlai hasznosabb a jobb szélen, mint Szalah
Fotó: PETER POWELL / AFP

Ha Szalah visszakerülne a jobb szélre, az csak megtörné ezt a formációt, mert így a csapat védekezésben sokkal stabilabb volt Szoboszlai miatt. Ő nyilván nem úgy helyezkedett a pályán, mint Szalah, de segítette a hátvédjét. Emiatt a védekezés sokkal jobban működött. 

Nem lesznek jobbak, ha hirtelen visszatérnek a korábbi felálláshoz, mert a riválisok majd újra átrohannak rajtuk. Ha Slot változtat és visszateszi a kezdőbe Szalahot a Sunderland ellen, akkor szerintem nagy hibát követ el” – mondta Nicol a Premier League előző idényenek legjobb játékosáról, aki védekezésben közel sem annyira hasznos, mint a sokoldalú Szoboszlai.

A Liverpoolra a Premier League-ben papíron két könnyebb meccs vár, a címvédő szerdán a Sunderlandet fogadja, szombaton pedig a szintén újonc Leeds otthonába látogat.

