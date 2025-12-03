A West Ham elleni 2-0-s sikerrel némi levegőhöz jutott Szoboszlai Dominik csapata, de a Reuters szerint a Liverpool így is olyan gyenge 12 meccses sorozatot hozott össze, amilyenre több mint 70 éve nem volt példa, a tabellán pedig csak nyolcadik (21 pont). A Sunderland mindeközben hatodik (22 pont), azaz nem statisztának érkezik az Anfieldre.

Remek formában van a Sunderland, és ezt a Liverpoolnál is tudják

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A liverpooli kulcskérdés most is a jobb oldal

A This Is Anfield emlékeztet: Conor Bradley az elmúlt három meccset kihagyta, Jeremie Frimpong pedig nyolc találkozó óta nem bevethető, ezért a Liverpool az utóbbi időszakban több játékost is kipróbált a jobb oldalon: Szoboszlai Dominik, Curtis Jones és Joe Gomez is beugrott.

Na de akkor Szoboszlai hol játszhat?

A lényeg egyszerű: ha a Liverpoolnak a jobb oldalt hátul kényszermegoldást kell alkalmaznia, az a középpályások vállára is extra védekező feladatot tesz, és Szoboszlainak is kevesebb mozgástere marad ott, ahol a legveszélyesebb.

Ráadásul a Premier League statisztikái szerint Szoboszlai a szezonban négy sárga lapnál jár, vagyis egy felesleges belépő később komoly gondok okozhat.

Szalah visszatér? Ettől is függ, hova kerül Szoboszlai

Slot nem árulta még el, hogy Szalah kezd-e a Sunderland ellen, miközben az már biztos, hogy december 15-én csatlakozik az egyiptomi válogatotthoz az Afrika-kupa miatt.

Szoboszlai posztja attól is függ, hogy visszatér-e a kezdőbe Szalah

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A This Is Anfield viszont már Szalah kezdésével számol jobbszélen, és ebből azt vezeti le, hogy Szoboszlai visszakaphatja a középső, előretolt szerepet (10-es pozíció), miközben Gomez maradhat megoldásként hátul a jobb oldalon.

Jó eséllyel Kerkez Milos is esélyt kaphat, akit a West Ham ellen görcs miatt cseréltek le. A Sunderland ellen az lehet a kérdés, mennyit bír, a brit lapok elégedettek voltak a West Ham ellen mutatott játékával.

A Sunderland remek formában van

A Sunderland most tényleg jó passzban van: a Bournemouth ellen, a legutóbbi fordulóban 0-2-ről fordított 3-2-re, ami mindig árulkodó: ez a csapat nem esik szét, ha baj van, hanem képes visszajönni a meccsbe. A Sky Sports beszámolója is azt emelte ki, hogy ez megint a Sunderland karakterét mutatta meg, és ettől az önbizalma is csak nőhet.

A tabellán sincsenek véletlenül a Liverpool előtt egy ponttal: a csapat úgy megy az Anfieldre, hogy van mire építenie. Még akkor is, ha a Liverpool stadionjában 1983 óta nem tudott nyerni.

És hogy mit mond erről az edző? Régis Le Bris szerint az Anfielden játszani különleges, de ahhoz, hogy ott eredményt érjenek el, a csapatának a legjobb arcát kell mutatnia.