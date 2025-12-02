Abban mindenki egyetértett, hogy Marco Rossi marasztalása a szövetség részéről kézenfekvő volt, hiszen összeszokott a válogatottal, és az MLSZ aligha találhatott volna most nála jobb opciót a csapat élére. „A magyar válogatott a legjobb mérkőzéseket a nagycsapatok ellen játszotta, ott, ahol a csapegység, a csapatmunka és a taktikai fegyelmezettség volt a fontos” – mondta Kuznyecov Szergej, aki szerint Szoboszlai Dominik és a többiek mellé kellene több vezér, akkor léphetne előrébb a csapat.

Szoboszlai Dominik a legjobb helyen van Liverpoolban

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig szól Liverpoolban, így most dőlhet el, hogy a Liverpool mennyire akarja marasztalni vagy engedne-e egy komoly ajánlatnak. „A Liverpool még mindig a világ legjobb csapatai közé tartozik, és ott megbecsülik és szeretik őt. Nem látom annak az okát, hogy most át kellene ugrania bármelyik másik országba. A Liverpool fizetésemelést fog kínálni, amit ő el fog fogadni” – mondta határozottan Kuznyecov, aki azt is elárulta, melyik poszton nézi legszívesebben a magyar válogatott csapatkapitányát.

