A Liverpool számára nincs megállás. A Leeds elleni hétvégi bajnoki után kedden már a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az Internazionale vendége lesz Milánóban a Bajnokok Ligája 6. fordulójában.

A Liverpool nincs a legjobb formában, az utolsó öt bajnokijából csak egyet nyert meg, igaz három bajnoki óta veretlen. A Bajnokok Ligájában legutóbb a PSV Eindhoven semmisítette meg a Liverpoolt az Anfielden, de Szoboszlai Dominik azon a meccsen gólt szerzett. Éppen ezen meccset követően kezdődött Mohamed Szalah vesszőfutása, aki az utolsó három meccsen 45 percet kapott és a Leeds elleni Premier League-meccset követően ki is fakadt.

Szoboszlai igen, Mohamed Szalah nem utazott el Milánóba
 Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik igen, Szalah nem

A fenti páros ugyan hétfőn még közösen edzett Liverpoolban, az egyiptomi a gépre már nem szállhatott fel, ami Milánóba tartott. Aztán Arne Slot hosszasan volt kénytelen beszélni a helyzetről, de közelebb nem jutottunk a megoldáshoz.

Szoboszlai Dominik újabb nagycsapat ellen villoghat a BL-ben, hiszen a Real Madrid ellen a mezőny egyik legjobbja volt és a PSV ellen, valamint korábban a Frankfurt ellen is gólt is szerzett már a sorozatban.  

  • A Liverpool eddig hat alkalommal találkozott az Interrel európai kupában, ezekn négy győzelem és két vereség a mérlegük.
  • A Vörösök lehetnek mindössze a második csapat, amely háromszor is idegenben, a San Siróban megveri az Intert a BEK/BL történetében — eddig csak a Bayern Münchennek sikerült.
  • A Liverpool utóbbi hat olaszországi vendégmeccséből ötöt megnyert európai kupában.
  • Ez már a kilencedik egymást követő szezon, hogy a Liverpool olasz csapattal találkozik a BL-ben.

További érdekesség, hogy Christian Chivu csapata ellen már 150. alkalommal léphet pályára a Liverpool mezében Cody Gakpo, miközben Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk az a két játékos, aki eddig minden percet a pályán töltött a Liverpool idei BL-szezonjában.

Az Inter 2023-ban és 2024-ben is vesztes BL-döntőn lépett pályára, de a Liverpoolnak nem emiatt kell tartania az Intertől. Az Inter az idei BL-szezonban öt meccséből négyet megnyert, és mindössze három gólt kapott. Az olaszok az európai kupákban angol riválissal szemben mind a négy legutóbbi kontinentális kupameccsüket megnyerték a csoportkörben, vagy a ligaszakaszban, ráadásul az utolsó 18 hazai BL-találkozójukon veretlenek, 15 győzelem mellett háromszor játszottak döntetlent. A BL-ben 11 csoportkörös, vagy alapszakaszban játszott hazai mérkőzésből egy döntetlen mellett 10-et nyertek, s ebben a szériában mindössze két gólt kaptak.

Lautaro Martinez plays during the match between FC Internazionale and Como 1907 in Serie A at Giuseppe Meazza Stadium in Milan, Italy, on December 6, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Lautaro Martínez az Inter legveszélyesebb játékosa
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A tabellán egyelőre negyedik Inter az argentin válogatott csatárában, Lautaro Martínezben is bízhat, aki a legutóbbi öt hazai BL-meccsen mindig eredményes volt.

A 13. helyen álló Liverpool a BL-főtáblán hármas győzelmi sorozattal rendelkezik olasz ellenféllel szemben, de az utolsó hat találkozóból is csak egyet veszített el - öt siker mellett - Serie A-s rivális ellen. Érdekes statisztikai adat, hogy a Pool utoljára 2020 decemberében játszott döntetlent bármilyen európai kupasorozat főtábláján, azóta 31 meccséből egy sem zárult pontosztkozkodással.

A kedd esti összecsapást megelőzően az Inter szombat este 4-0-ra verte a Comót a bajnokságban, míg a Liverpool - Szoboszlai gólja ellenére - 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United otthonában úgy, hogy a vendéglátók a 96. percben egyenlítettek.

A keddi programban még egy magyar válogatott játékos lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán.

 

 

