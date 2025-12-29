A Liverpool a Wolves elleni 2-1-es nyert, és ezzel a veretlenségi sorozata hatmeccsesre nyúlt, és visszakapaszkodott a top négybe. Arne Slot azonban a javuló eredmények ellenére sem dőlhet hátra. A Liverpool Echo elemzése szerint a vezetőedző több poszton is változtatásra készülhet, különösen a középpályán és a támadósor jobb oldalán. A döntéseit nagyban befolyásolja és megkönnyíti Szoboszlai Dominik visszatérése.

Mac Allister helye is kérdéses lehet Szoboszlai visszatérésével

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai visszatér, a világbajnok lehet az első dominó

Alexis Mac Allister az utóbbi hetekben a 10-es szerepkör egyik leggyakoribb választása volt, ám a Wolves ellen fáradtnak tűnt. A világbajnok középpályás számára most különösen kellemetlen, hogy Szoboszlai visszatér, hiszen a magyar játékos is rendszeres opció az említett pozícióban, Florian Wirtz mellett.

Taktikailag a képlet egyszerű: ha Slot frissíteni akar a tengelyben, Szoboszlai olyan azonnal bevethető megoldást jelent, aki a 10-es szerepkörben tempót, intenzív letámadást és gyors átmeneteket adhat – Mac Allister pedig pihenőt kaphat, vagy hátrébb tolódhat.

Chiesa bajba kerülhet, Jones sincsen biztonságban

Szoboszlai eltiltása alatt Federico Chiesa kezdett a jobb oldalon a Wolves ellen, és a cikk megemlíti: a magyar középpályás az eltiltásáig szintén ott szerepelt, ráadásul Jeremie Frimpong is játszott már ezen az oldalon. Vagyis ugyanarra a posztra hirtelen túl sok jelentkező lett.

Ha Slot a 4–2–3–1-ben a jobb oldali szerepet ismét Szoboszlaira bízza (akár „befelé húzó” szélsőként, akár félterületben játszó támadó középpályásként), akkor Chiesa könnyen a rotáció áldozata lehet.

Curtis Jones jó formában van, de még így sem teljesen biztos a helye a kezdőben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A liverpooli weboldal szerint a középpálya mélyebb részén Curtis Jones és Ryan Gravenberch alkotta az utóbbi meccseken az alapot, de Szoboszlai és Mac Allister is képes ott játszani. Slot kísérletezett gyémánttal, majd visszatért a 4–2–3–1-hez, de a két szűrő posztján továbbra sincs kőbe vésve a sorrend, mert többféle párosításban is gondolkodhat a rotáció miatt.

Ez Jones szempontjából azért veszélyes, mert Szoboszlai fizikuma és intenzitása miatt Slot akár úgy is dönthet: a magyar játékost hátrébb rendeli, hogy stabilabb legyen a középpálya labda nélküli munkája, és gyorsabban induljanak a támadásváltások.

Egy szó, mint száz, Szoboszlai az idény eddigi négy alkalomból háromszor is a hónap játékosa lett a Liverpoolnál, és olyannyira nélkülözhetetlen lett és bebizonyította a sokoldalúságát, hogy egy időben több játékos is attól tarthat: a magyar játékos éppen őt szorítja majd ki a kezdőből. Ez pedig óriási dicséret Szoboszlainak – annak a játékosnak, akit Slot gyakorlatilag a pálya több pontján is bevethet, és aki jelenleg szinte megkerülhetetlen a csapatban.