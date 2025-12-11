A rendőrség szerdán közölte, hogy egy tinédzser beismerte, hogy ő gyújtotta fel a híres finn sztárcsapat stadionjának lelátóját, azonban a gyanúsított életkora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre. A hatóság szerint három 15 év alatti kiskorú volt jelen, amikor vasárnap este tűz ütött ki az FC Haka Tehtaan kenttä stadionjában Valkeakoskiban, Helsinkitől mintegy 150 kilométerre északra. A három fiatal közül az egyik beismerte, hogy meggyújtott egy tárgyat, amely tüzet okozott, és teljesen megsemmisítette a lelátót, valamint megrongálta a műfüves pálya egy részét – közölte Maijastiina Tammisto nyomozó felügyelő.

A finn sztárcsapat stadionja komoly károkat szenvedett

Fotó: FC Haka

A sztárcsapat stadionja egy darabig zárva marad

Az esetet gyújtogatásként vizsgálják, bár a finn törvények a 15 év alattiakat mentesítik a büntetőjogi felelősség alól. „A büntetőjogi felelősség hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nem kell kártérítést fizetni” – mondta Tammisto. „Finnországban nincs minimális életkor a kártérítési felelősségre vonatkozóan.” Tammisto óvatosságra intette a közvéleményt az ügy kapcsán, miután az eset heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában.

„A rendőrség reméli, hogy a kérdésről folytatott vita továbbra is megfelelő keretek között marad, és emlékezteti az embereket, hogy a nem megfelelő és személyes kommunikáció maga is büntetőeljáráshoz vezethet” – mondta. A tűz vasárnap este 8 óra körül keletkezett, és gyorsan terjedt a faépületben. Marko Laaksonen, az FC Haka elnöke elmondta, hogy a kár összegét még nem számolták ki, de jelentős lesz. „Nyilvánvaló, hogy erre nem volt szükségünk” – nyilatkozta Laaksonen a finn médiának. „Máris rengeteg támogatást kaptunk az emberektől, és a jövőben is szükségünk lesz rá.”

A tűzvész alig néhány héttel azután történt, hogy a klub – amely 1934-es alapítása óta kilenc finn bajnokságot és 12 kupagyőzelmet szerzett – kiesett a finn első osztályú Veikkausliigából a másodosztályba. A stadion, amely angolul „Factory Field” néven ismert, Valkeakoski központjában található, egy körülbelül 20 000 lakosú városban, és az 1930-as évek óta az FC Haka otthona. A helyszín Valkeakoski város tulajdonában van, amelynek képviselői kijelentették, hogy a lehető leghamarabb megvizsgálják a pálya javításának lehetőségét.