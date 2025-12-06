Live
Tragikus esemény árnyékolta be a Charlton Athletic-Portsmouth angol másodosztályú futballmérkőzést: a találkozót már a 12. percben félbe kellett szakítani egy néző rosszulléte miatt, később pedig a hazai klub közlése szerint a szurkoló a kórházban elhunyt.

A meccset a londoni The Valley stadionban rendezték, ahol a beszámolók szerint a Covered End alsó szektorában lett rosszul egy hazai szurkoló. A nézők jelezték a bajt, a játékvezető pedig megállította a játékot, majd mindkét csapatot az öltözőbe küldte - írja a Guardian

Nathan Jones, a Charlton Athletic menedzsere – a londoni csapat legutóbbi bajnokiját később egy szurkoló rosszulléte miatt félbe kellett szakítani. (A felvétel illusztráció, korábban, a Stoke City elleni mérkőzésen készült). Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Nathan Jones, a Charlton Athletic menedzsere – a londoni csapat legutóbbi bajnokiját később egy szurkoló rosszulléte miatt félbe kellett szakítani. (A felvétel illusztráció, korábban, a Stoke City elleni mérkőzésen készült).
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Hosszú percekig küzdöttek a szurkoló életéért

A lelátón a mentők és az egészségügyi személyzet hosszú percekig küzdött a szurkoló életéért, újraélesztésre is sor került, végül a nézőt hordágyon vitték ki, és kórházba szállították.

Körülbelül 13 percnél állt a játék, és nagyjából 13.30 körül született döntés arról, hogy a mérkőzés nem folytatódik, a nézőket pedig arra kérték, nyugodtan hagyják el a stadiont. 

A nap későbbi szakaszában érkezett a tragikus hír: brit sajtóbeszámolók szerint a Charlton közölte, hogy a szurkoló a kórházban életét vesztette.

A találkozón a Portsmouth keretéhez tartozó Kosznovszky Márk a kispadon ült, a magyar játékos nyáron igazolt Angliába az MTK-ból.

A folytatásról, hogy mikor és hogyan pótolják a mérkőzést, később dönthetnek. Az English Football League egy külön tájékoztatóban is ismerteti, hogy ilyen esetekben a klubok biztonsági és orvosi protokollja alapján mérlegelik, mehet-e tovább a játék.

