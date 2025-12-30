Hétfő este folytatódtak a küzdelmek Angliában a darts legnagyobb sporteseményén. A darts-vb címvédője, Luke Littler a vártnál szorosabb meccsen nyert a korábbi bajnok, Rob Cross ellen, majd a győzelem után nekiment a szurkolóknak, akik kifütyülték őt. A közönség soraiban ott volt a holland AZ Alkmaar tehetsége, Kees Smit is.

A holland labdarúgás legnagyobb tehetségért sorban állnak az európai sztárcsapatok

Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

A 19 éves középpályást annak ellenére is kiszúrták a szemfüles rajongók, hogy bárány jelmezbe bújt, miközben néhány barátjával figyelte az eseményeket és látszólag nagyon jól érezte magát.

AZ player Kees Smit, dressed as Shaun the Sheep at the World Darts Championshippic.twitter.com/iTkSChJLAA — Troll Sports (@trollsports) December 29, 2025

Európai topcsapatok figyelik a hollandok legnagyobb tehetségét

A szakértők a jövő egyik nagy sztárját, az új Johan Cruyffot látják benne, ugyanis fiatal kora ellenére Smit már ifi Bl-győztes és U19-es Európa-bajnok, emellett alapember az Alkmaar csapatában, ahol eddig összesen 58 meccsen lépett pályára, ezeken négy gólt és hét gólpasszt jegyzett.

Ugyan jelenleg 2028 nyaráig szól a szerződése, de a távozása egyre biztosabbnak tűnik, lévén már jelezte a klubvezetés felé, hogy szeretne szintet lépni a karrierjében és külföldre akar igazolni. Kérőkből aligha lesz hiány, mivel különösen az idei szezonban nyújtott teljesítményével olyan sztárcsapatok figyelmét is felkeltette, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Newcastle United. Bár a Transfermarkt 22 millió euróra taksálja a piaci értékét, brit sajtóhírek szerint az AZ Alkmaar 60 millió alatt nem engedné el egyik legnagyobb tehetségét.