Rendkívüli

Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Friss

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

Hétfőn újabb mérkőzésekkel folytatódott a Londonban zajló dartsvilágbajnokság. Az esti programot a helyszínen tekintette meg az európai labdarúgás egyik legnagyobb tehetségének tartott Kees Smit, akiért jelenleg a legnagyobb sztárcsapatok állnak sorban.

Hétfő este folytatódtak a küzdelmek Angliában a darts legnagyobb sporteseményén. A darts-vb címvédője, Luke Littler a vártnál szorosabb meccsen nyert a korábbi bajnok, Rob Cross ellen, majd a győzelem után nekiment a szurkolóknak, akik kifütyülték őt. A közönség soraiban ott volt a holland AZ Alkmaar tehetsége, Kees Smit is.

A holland labdarúgás legnagyobb tehetségért sorban állnak az európai sztárcsapatok
Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

A 19 éves középpályást annak ellenére is kiszúrták a szemfüles rajongók, hogy bárány jelmezbe bújt, miközben néhány barátjával figyelte az eseményeket és látszólag nagyon jól érezte magát.

Európai topcsapatok figyelik a hollandok legnagyobb tehetségét

A szakértők a jövő egyik nagy sztárját, az új Johan Cruyffot látják benne, ugyanis fiatal kora ellenére Smit már ifi Bl-győztes és U19-es Európa-bajnok, emellett alapember az Alkmaar csapatában, ahol eddig összesen 58 meccsen lépett pályára, ezeken négy gólt és hét gólpasszt jegyzett. 

Ugyan jelenleg 2028 nyaráig szól a szerződése, de a távozása egyre biztosabbnak tűnik, lévén már jelezte a klubvezetés felé, hogy szeretne szintet lépni a karrierjében és külföldre akar igazolni. Kérőkből aligha lesz hiány, mivel különösen az idei szezonban nyújtott teljesítményével olyan sztárcsapatok figyelmét is felkeltette, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Newcastle United. Bár a Transfermarkt 22 millió euróra taksálja a piaci értékét, brit sajtóhírek szerint az AZ Alkmaar 60 millió alatt nem engedné el egyik legnagyobb tehetségét.

