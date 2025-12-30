Hétfő este folytatódtak a küzdelmek Angliában a darts legnagyobb sporteseményén. A darts-vb címvédője, Luke Littler a vártnál szorosabb meccsen nyert a korábbi bajnok, Rob Cross ellen, majd a győzelem után nekiment a szurkolóknak, akik kifütyülték őt. A közönség soraiban ott volt a holland AZ Alkmaar tehetsége, Kees Smit is.
A 19 éves középpályást annak ellenére is kiszúrták a szemfüles rajongók, hogy bárány jelmezbe bújt, miközben néhány barátjával figyelte az eseményeket és látszólag nagyon jól érezte magát.
Európai topcsapatok figyelik a hollandok legnagyobb tehetségét
A szakértők a jövő egyik nagy sztárját, az új Johan Cruyffot látják benne, ugyanis fiatal kora ellenére Smit már ifi Bl-győztes és U19-es Európa-bajnok, emellett alapember az Alkmaar csapatában, ahol eddig összesen 58 meccsen lépett pályára, ezeken négy gólt és hét gólpasszt jegyzett.
Ugyan jelenleg 2028 nyaráig szól a szerződése, de a távozása egyre biztosabbnak tűnik, lévén már jelezte a klubvezetés felé, hogy szeretne szintet lépni a karrierjében és külföldre akar igazolni. Kérőkből aligha lesz hiány, mivel különösen az idei szezonban nyújtott teljesítményével olyan sztárcsapatok figyelmét is felkeltette, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Newcastle United. Bár a Transfermarkt 22 millió euróra taksálja a piaci értékét, brit sajtóhírek szerint az AZ Alkmaar 60 millió alatt nem engedné el egyik legnagyobb tehetségét.
