Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

Sport

Szándékos vereség a kézi-vb-n? Mindenki egy csapatot akar elkerülni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Testi sértés és garázdaság miatt letartóztattak Londonban egy 29 éves válogatott focistát. A testi sértés miatt letartóztatott focista áldozatát kórházba szállították, a sérülései szerencsére nem életveszélyesek.

A The Athletic érdeklődésére a rendőrség megerősítette, hogy letartóztatás főváros Soho negyedében található Wardour Streeten történt, közvetlenül az incidens is után szombat éjjel. A 29 éves férfit a helyszínen vették őrizetbe két rendbeli testi sértés és egy rendbeli garázdaság gyanújával.

A rendőrség testi sértés miatt tartóztatta le a válogatott focistát
A rendőrség testi sértés miatt tartóztatta le a válogatott focistát 
Fotó: Seiya Tanase/NurPhoto via AFP

Testi sértés miatt letartóztatták a válogatott focistát

Az Egyesült Királyságban jogi okokból nem lehet nyilvánosságra hozni a letartóztatott személyek nevét. Általában akkor lehet beszámolni egy gyanúsított kilétéről, ha a letartóztatást követően vádat emelnek ellene.

Így egyelőre nem lehet tudni kiről van szó, csak annyi derült ki, hogy egy 29 éves futballista, aki szerepel hazája válogatottjában is. 

A rendőrséget december 6-án 00:47-kor hívták ki a Wardour Streetre egy bejelentett támadás miatt. Az áldozatot kórházba szállították, sérülései nem életveszélyesek és nem is maradandóak. Egy 29 éves férfit a helyszínen letartóztattak két rendbeli testi sértés és egy rendbeli garázdaság gyanújával” 

– áll a rendőrségi közleményben.

A játékost óvadék ellenében szabadon engedték, miközben a rendőrségi vizsgálat folytatódik.

  • kapcsolódó cikkek:
Szexbotrány a Premier League-ben: a reptéren tartóztatták le a korábbi angol válogatott focistát
Az egykori sztárjátékos szexuálisan zaklatott és megütött két nőt egy kocsmában
"Úgy bánt velem, mint egy kutyával" - edzés közben tartóztatták le a szexbotrányba keveredett PL-sztárt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!