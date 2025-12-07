A The Athletic érdeklődésére a rendőrség megerősítette, hogy letartóztatás főváros Soho negyedében található Wardour Streeten történt, közvetlenül az incidens is után szombat éjjel. A 29 éves férfit a helyszínen vették őrizetbe két rendbeli testi sértés és egy rendbeli garázdaság gyanújával.

Fotó: Seiya Tanase/NurPhoto via AFP

Testi sértés miatt letartóztatták a válogatott focistát

Az Egyesült Királyságban jogi okokból nem lehet nyilvánosságra hozni a letartóztatott személyek nevét. Általában akkor lehet beszámolni egy gyanúsított kilétéről, ha a letartóztatást követően vádat emelnek ellene.

Így egyelőre nem lehet tudni kiről van szó, csak annyi derült ki, hogy egy 29 éves futballista, aki szerepel hazája válogatottjában is.

A rendőrséget december 6-án 00:47-kor hívták ki a Wardour Streetre egy bejelentett támadás miatt. Az áldozatot kórházba szállították, sérülései nem életveszélyesek és nem is maradandóak. Egy 29 éves férfit a helyszínen letartóztattak két rendbeli testi sértés és egy rendbeli garázdaság gyanújával”

– áll a rendőrségi közleményben.

A játékost óvadék ellenében szabadon engedték, miközben a rendőrségi vizsgálat folytatódik.