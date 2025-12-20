Live
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Újabb csapatnál válhat klublegendává az elpusztíthatatlan brazil középső védő. A 41 éves Thiago Silva ugyanis elhagyva nevelőklubját, a riói Fluminensét, két évtized elteltével visszatért első európai klubjához, az FC Porto csapatához.

Emeljük meg kalapunkat Thiago Silva előtt. A 41 éves, 113-szoros brazil válogatott védő ugyanis a miután a Fluminensénél lejárt a szerződése, nem a visszavonulást választotta, hanem a sokkal nehezebb utat: két évtized elteltével visszatért első európai klubjához, kürtölte világgá a nagy hírt az FC Porto.

(FILES) Fluminense's Brazilian defender #03 Thiago Silva runs with the ball during the FIFA Club World Cup 2025 semifinal football match between Brazil's Fluminense and England's Chelsea at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on July 8, 2025. Brazilian center-back Thiago Silva terminated his contract with Fluminense, the Rio de Janeiro club said on December 17, 2025, as the experienced defender is reportedly aiming to return to Europe according to local media. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Thiago Silva 41 évesen is csúcsformában van
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Thiago Silva újra az FC Portóban

A brazil védő a riói Fluminense neveltje volt, de miután nem tudta magát beverekedni a Flu kezdőjébe, 2004-ben Európába jött, ahol az FC Porto játékosa lett. Igaz, hogy itt is csak a B csapatig jutott, így a következő évben tovább állt a Dinamo Moszkvához, ahol viszont egyáltalán nem számítottak rá. 2006-ban viszont, amikor visszatért a Fluminenséhez már érettebb játékos volt, így nem csoda, hogy 2008-as távozásáig 143 meccsen lépett pályára, és 14 gólt szerzett.

Ettől fogva stabil brazil válogatottként már csak sztárcsapatokban játszott: legendaként tisztelik az AC Milan (2009-12), a Paris Saint-Germain (2012-2020) és a Chelsea (2020-2024) szurkolói is.

2024-ben a kiesés szégyene elől menekülő, a brazil Serie A tabellájának utolsó helyén álló Fluminenséhez tért vissza, amelyet megmentett a lebőgéstől. A visszatérését követően a Flu a szezon végére egyenesbe jött, az idény második felében 13 meccset hozott le kapott gól nélkül, és ezek közül 11-et meg is nyert, így végül viszonylag magabiztosan maradt bent az élvonalban.

A Porto honlapja kiemeli, hogy Thiago Silva 31 trófeával a háta mögött tér vissza a kék-fehérekhez, melyek közül a legértékesebbet, a Bajnokok Ligáját éppen az Estadio do Dragaóban, azaz a Porto otthonában nyerte meg. A portugál csapathoz átigazolási díj nélkül érkezik, a szerződése az idény végéig szól, egy év hosszabbítási opcióval. 

Nem Cristiano Ronaldo az egyetlen negyvenes focista, aki még csúcsformában van.

 

 

