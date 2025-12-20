Emeljük meg kalapunkat Thiago Silva előtt. A 41 éves, 113-szoros brazil válogatott védő ugyanis a miután a Fluminensénél lejárt a szerződése, nem a visszavonulást választotta, hanem a sokkal nehezebb utat: két évtized elteltével visszatért első európai klubjához, kürtölte világgá a nagy hírt az FC Porto.

Thiago Silva 41 évesen is csúcsformában van

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Thiago Silva újra az FC Portóban

A brazil védő a riói Fluminense neveltje volt, de miután nem tudta magát beverekedni a Flu kezdőjébe, 2004-ben Európába jött, ahol az FC Porto játékosa lett. Igaz, hogy itt is csak a B csapatig jutott, így a következő évben tovább állt a Dinamo Moszkvához, ahol viszont egyáltalán nem számítottak rá. 2006-ban viszont, amikor visszatért a Fluminenséhez már érettebb játékos volt, így nem csoda, hogy 2008-as távozásáig 143 meccsen lépett pályára, és 14 gólt szerzett.

Ettől fogva stabil brazil válogatottként már csak sztárcsapatokban játszott: legendaként tisztelik az AC Milan (2009-12), a Paris Saint-Germain (2012-2020) és a Chelsea (2020-2024) szurkolói is.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

2024-ben a kiesés szégyene elől menekülő, a brazil Serie A tabellájának utolsó helyén álló Fluminenséhez tért vissza, amelyet megmentett a lebőgéstől. A visszatérését követően a Flu a szezon végére egyenesbe jött, az idény második felében 13 meccset hozott le kapott gól nélkül, és ezek közül 11-et meg is nyert, így végül viszonylag magabiztosan maradt bent az élvonalban.

A Porto honlapja kiemeli, hogy Thiago Silva 31 trófeával a háta mögött tér vissza a kék-fehérekhez, melyek közül a legértékesebbet, a Bajnokok Ligáját éppen az Estadio do Dragaóban, azaz a Porto otthonában nyerte meg. A portugál csapathoz átigazolási díj nélkül érkezik, a szerződése az idény végéig szól, egy év hosszabbítási opcióval.

Nem Cristiano Ronaldo az egyetlen negyvenes focista, aki még csúcsformában van.