Thomas Frank idén nyáron érkezett a Brentford csapatától a Tottenhamhez, miután a londoni klub vezetősége kirúgta Ange Postecoglou-t, aki Európa-liga győzelemre vezette a klubot. A dán szakember alatt azonban máris inogni kezdett a kispad, hiszen a Spurs 16 forduló elteltével csupán a 11. helyen áll a Premier League-ben.

Thomas Frank vezetésével egyelőre szenved a Tottenham

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Thomas Frank a Liverpool elleni rangadón még leülhet a kispadra?

A Tottenham az előző idényben pocsék teljesítményt nyújtott a bajnokságban, a kiesés elől kellett menekülnie, ám az Európa-ligát megnyerte. A csapat ennek révén idén a Bajnokok Ligájában szerepel, ahol rájátszást érő helyen áll, a PL-ben azonban látványosan szenved. Legutóbb a Nottingham ellen kapott ki három góllal Thomas Frank együttese, amely 16 forduló alatt már a hatodik vereségét szenvedte el. A dán tréner nincs könnyű helyzetben, mert a következő körben csapata a szintén hektikusan teljesítő Liverpoolt fogadja.

Az angol sajtóban a gyenge eredmények miatt elkezdtek arról cikkezni, hogy hamarosan meneszthetik az 52 éves edzőt,

de állítólag Franknak még nem kell emiatt aggódnia, legalábbis a hétvégi meccsig biztosan nem.

A Tottenham Hotspur azt közölte, hogy teljes mértékben támogatja Thomas Franket, és mögé áll”

– mondta a jól értesült brit futballszakíró, David Ornstein.

Szoboszlaiék a Tottenham ellen lépnek pályára a hétvégén

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Jelenleg minden jel arra utal, hogy teljes mértékben támogatják Thomas Frankot, és javulást várnak a csapattól, valamint természetesen jobb eredményeket is. Most egy különösen nehéz időszakot élnek át,

és a szurkolók részéről egyértelműen aggodalom érzékelhető. Rendszeres megbeszélések zajlanak, úgy tudjuk, hogy ezeken a megbeszéléseken szóba kerül Thomas Frank jövője, de nem rendkívüli módon, és semmi nem utal arra, hogy közvetlen veszélyben lenne a pozíciója” – idézte a This is Anfield a szakértő szavait, aki arra nem tért ki, mi történhet akkor, ha a Liverpool is sima győzelmet arat Londonban.

A két sztárcsapat szombat este csap össze egymással a bajnokságban, a találkozóról a sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik akár le is maradhat.