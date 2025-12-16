Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 17. fordulójában Tottenham-Liverpool rangadót rendeznek. A Spurs edzőjének, Thomas Franknak a jövője a gyenge eredmények miatt veszélybe került, és felmerült annak a lehetősége, hogy a dán szakembert már a hétvégi meccs előtt menesztik a posztjáról.

Thomas Frank idén nyáron érkezett a Brentford csapatától a Tottenhamhez, miután a londoni klub vezetősége kirúgta Ange Postecoglou-t, aki Európa-liga győzelemre vezette a klubot. A dán szakember alatt azonban máris inogni kezdett a kispad, hiszen a Spurs 16 forduló elteltével csupán a 11. helyen áll a Premier League-ben.

Tottenham Hotspur's Danish head coach Thomas Frank applauds the fans following the English Premier League football match between Nottingham Forest and Tottenham Hotspur at The City Ground in Nottingham, central England, on December 14, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Thomas Frank vezetésével egyelőre szenved a Tottenham
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Thomas Frank a Liverpool elleni rangadón még leülhet a kispadra?

A Tottenham az előző idényben pocsék teljesítményt nyújtott a bajnokságban, a kiesés elől kellett menekülnie, ám az Európa-ligát megnyerte. A csapat ennek révén idén a Bajnokok Ligájában szerepel, ahol rájátszást érő helyen áll, a PL-ben azonban látványosan szenved. Legutóbb a Nottingham ellen kapott ki három góllal Thomas Frank együttese, amely 16 forduló alatt már a hatodik vereségét szenvedte el. A dán tréner nincs könnyű helyzetben, mert a következő körben csapata a szintén hektikusan teljesítő Liverpoolt fogadja. 

Az angol sajtóban a gyenge eredmények miatt elkezdtek arról cikkezni, hogy hamarosan meneszthetik az 52 éves edzőt, 

de állítólag Franknak még nem kell emiatt aggódnia, legalábbis a hétvégi meccsig biztosan nem.

A Tottenham Hotspur azt közölte, hogy teljes mértékben támogatja Thomas Franket, és mögé áll” 

– mondta a jól értesült brit futballszakíró, David Ornstein.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) vies with Tottenham Hotspur's Malian midfielder #08 Yves Bissouma (C) during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 22, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlaiék a Tottenham ellen lépnek pályára a hétvégén
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Jelenleg minden jel arra utal, hogy teljes mértékben támogatják Thomas Frankot, és javulást várnak a csapattól, valamint természetesen jobb eredményeket is. Most egy különösen nehéz időszakot élnek át, 

és a szurkolók részéről egyértelműen aggodalom érzékelhető. Rendszeres megbeszélések zajlanak, úgy tudjuk, hogy ezeken a megbeszéléseken szóba kerül Thomas Frank jövője, de nem rendkívüli módon, és semmi nem utal arra, hogy közvetlen veszélyben lenne a pozíciója” – idézte a This is Anfield a szakértő szavait, aki arra nem tért ki, mi történhet akkor, ha a Liverpool is sima győzelmet arat Londonban.

A két sztárcsapat szombat este csap össze egymással a bajnokságban, a találkozóról a sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik akár le is maradhat.

Kapcsolódó cikkek

Szalah utolsó Liverpool-meccse után Szaúd-Arábia felé vette az irányt
Sérülés vagy eltiltás? Szoboszlai Dominik miatt kitört a pánik Liverpoolban
Szoboszlai nevét skandálták Liverpoolban, Kerkezről elképesztő ítéletet mondtak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!