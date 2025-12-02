Egyetlen mérkőzés maradt az MLS rájátszásából, a finálé. Ezt két „elsőbálozó” klub, az egyaránt először döntős Inter Miami és a Vancouver Whitecaps vívja. Előbbi együttes emblematikus alakja az Argentínával 2022-ben vb-győztes Lionel Messi, utóbbié pedig a 2014-es világbajnok Németország válogatottjának tagja, Thomas Müller.

Thomas Müller és csapata, a Vancouver Whitecaps egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől

(Fotó: Getty Images/Orlando Ramirez)

Komoly prémiummal járna a siker

A német Bild információi szerint különleges motiváció hajtja majd a 36 éves Müllert, aki teljes pályafutása során a Bayern München futballistája volt, ám ezen a nyáron a Vancouver csapatához szerződött. A portál úgy tudja, hogy a kanadaiak győzelme esetén Müller 300 ezer eurós bónuszt kap, ez az összeg pedig megegyezik a Bayernnél kapott prémiummal. A Bild úgy tudja, hogy ez külön kikötés volt a szerződéskötéskor.

Thomas Müller mindeddig tizenegy MLS-mérkőzésen lépett pályára a Whitecaps színeiben, mérlege nyolc gól és három gólpassz.

Érdekesség, hogy Müller szerződése 2025. december 31-ig szól, ám a klubnak opciós joga van arra, hogy 2026-ra is megtartsa a németet. Amennyiben a Vancouver él a lehetőséggel, a támadó már kiemelt játékosként szerepelhetne, ami azért fontos, mert ez a státusz lehetővé teszi az MLS-csapatok számára, hogy a liga fizetési korlátján felüli magas fizetést adjanak.

Thomas Müller (labdával) számára eddig sikeres az amerikai kaland

(Fotó: Getty Images/Jeff Vinnick)

Thomas Müller eddig sikeres Messi ellen

A Bayernnel sok más cím mellett két Bajnokok Ligáját nyert Müller és a 38 éves, Barcelona-futballistaként négy BL-címmel büszkélkedő Messi mostanáig tíz alkalommal találkozott egymással a pályán, és ezek közül hétszer Müller csapata örülhetett a végén. Az egyik legemlékezetesebb találkozás éppen a tizenegy évvel ezelőtti vb-döntőben történt, amikor a németek hosszabbítás után győzték le 1-0-ra az argentinokat.