Egy isztambuli bíróság hétfőn közölte, hogy a múlt héten őrizetbe vett 46 fő közül húszan feltételesen sem helyezhetők szabadlábra: köztük van Metehan Baltaci, a Galatasaray védője és Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce középpályása is. A két török játékos a gyanú szerint közvetítőn keresztül kötött fogadásokat különböző meccsekre. Murat Sancak személyében a másodosztálybeli Adana Demirspor volt klubelnöke is szerepel a listán.

A Galatasaray védője, Metehan Baltaci is érintett a török focibotrányban

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Újabb fejlemények a török focibotrányban

A bíróságon Sallai Roland klubtársa, Baltaci azzal védekezett, hogy csak ifi játkosként fogadott meccsekre, azóta viszont nem volt erre példa. Yandas ugyanakkor tagadta, hogy bármikor is pénzt tett volna fel mérkőzésekre – számolt be róla az MTI.

Korábban 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően.

Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki.

Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel.

Tüm bu olaylardan en temiz şekilde adadan ayrılan kişinin Eren Elmalı olması kahkaha attırıyor pic.twitter.com/Sk3TKNGhNO — yilmaz (@Yilmaz_Daichin) December 8, 2025

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.