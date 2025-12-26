Újabb 26 embert letartóztattak a török labdarúgást megrázó, október végén kirobbant fogadási botrányban. A műveletben 14 labdarúgó, valamint Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke is érintett. A játékosok állítólag fogadásokat kötöttek a mérkőzések kimenetelének befolyásolása érdekében. Bár az ügyészség nem hozta nyilvánosságra a letartóztatott futballisták, illetve csapatuk nevét, de a török média szerint egyikük sem játszik az élvonalban. A letartóztatásokat 11 tartományban, egyidejűleg hajtották végre, az őrizettbe vett személyek bankszámláit pedig átvizsgálják, nem csitul a török bundabotrány.

A török bundabotrány egyre csak dagad

Korábban 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A kiterjedt vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait. Később 102 első- és másodosztályú játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Eren Elmalira, a Galatasaray török válogatott játékosára 45 napos büntetést szabtak ki.

Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel. December 9-én további húsz embert tartóztattak le, a török média szerint köztük volt Mert Hakan Yandas, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltaci, a Galatasaray labdarúgója és Murat Sancak, az Adana Demirspor korábbi elnöke is.