Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

Tudta?

Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál – nem véletlenül utalnak most máskor

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros szupertehetségét topligás klubok, köztük a Liverpool is figyeli. Az Origo olvasói körében szavazást tartottunk annak kapcsán, hogy Tóth Alexnek hol kellene folytatnia pályafutását. Mutatjuk a végeredményt!

A Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex iránt egyre több európai topklub – köztük több Bundesliga-együttes és az olasz Juventus – is komoly érdeklődést mutat, és az sem kizárt, hogy a Fradi 15 millió eurót is kaphat a labdarúgó NB I legértékesebb futballistájáért.

Tóth Alexet egyre több külföldi élcsapat figyeli
Tóth Alexet egyre több külföldi élcsapat figyeli
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hová igazoljon a Fradi szupertehetsége, Tóth Alex?

Nemrég a liverpooli illetőségű Anfield Watch arról írt, hogy a Fradi tehetséges focistája a Premier League-címvédő érdeklődését is felkeltette. Az angolok akár ki is fizethetik ezt a 15 millió eurós vételárat a magyar válogatott futballistáért, bízva abban, hogy Tóth valóban képes lehet Szoboszlai Dominik fejlődési ívét követni. A 20 éves labdarúgó így Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után a Liverpool keretének negyedik magyar játékosa lehet. Az Origo olvasóit is megkérdeztük arról, mit gondolnak a Fradi középpályásának a jövőjéről – a szavazás végül rendkívül szoros végeredményt hozott.

A megkérdezettek 38 százaléka voksolt arra, hogy Tóth Alexnek a Liverpoolban kellene folytatnia, 

míg az olvasók 37 százaléka döntött úgy, hogy a tehetséges játékos maradjon a Fradiban. A válaszolók 17 százaléka szerint a válogatott futballistának egy német csapat ajánlatát kellene elfogadnia, míg a Juventusba igazolás volt a legkevésbé népszerű opció, a torinói klub a szavazatok 8 százalékát kapta.

Tóth Alex szerződése 2027 nyaráig érvényes, a Fradi játékosa egyelőre csak a saját feladatára koncentrál, és egyelőre nem gondolkodik a távozáson.

Kapcsolódó cikkek

Varga Barnabás nem akart játszani? Robbie Keane meglepő nyilatkozatott tett
„Elhiszi, amit az interneten lát?” – Robbie Keane indulatosan reagált a Varga Barnabásról elindult pletykákra
„Egyszerűen hihetetlen” — 33 csapat előtt a Fradi az Európa-ligában

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!