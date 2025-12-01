A Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex iránt egyre több európai topklub – köztük több Bundesliga-együttes és az olasz Juventus – is komoly érdeklődést mutat, és az sem kizárt, hogy a Fradi 15 millió eurót is kaphat a labdarúgó NB I legértékesebb futballistájáért.

Tóth Alexet egyre több külföldi élcsapat figyeli

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hová igazoljon a Fradi szupertehetsége, Tóth Alex?

Nemrég a liverpooli illetőségű Anfield Watch arról írt, hogy a Fradi tehetséges focistája a Premier League-címvédő érdeklődését is felkeltette. Az angolok akár ki is fizethetik ezt a 15 millió eurós vételárat a magyar válogatott futballistáért, bízva abban, hogy Tóth valóban képes lehet Szoboszlai Dominik fejlődési ívét követni. A 20 éves labdarúgó így Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin után a Liverpool keretének negyedik magyar játékosa lehet. Az Origo olvasóit is megkérdeztük arról, mit gondolnak a Fradi középpályásának a jövőjéről – a szavazás végül rendkívül szoros végeredményt hozott.

A megkérdezettek 38 százaléka voksolt arra, hogy Tóth Alexnek a Liverpoolban kellene folytatnia,

míg az olvasók 37 százaléka döntött úgy, hogy a tehetséges játékos maradjon a Fradiban. A válaszolók 17 százaléka szerint a válogatott futballistának egy német csapat ajánlatát kellene elfogadnia, míg a Juventusba igazolás volt a legkevésbé népszerű opció, a torinói klub a szavazatok 8 százalékát kapta.

Tóth Alex szerződése 2027 nyaráig érvényes, a Fradi játékosa egyelőre csak a saját feladatára koncentrál, és egyelőre nem gondolkodik a távozáson.

