Tóth Alex rengeteg európai csapat érdeklődését felkeltette, ami nem véletlen, hiszen a Ferencváros tehetséges futballistája nemcsak az NB I-be, hanem a magyar válogatottba is berobbant, és klubja Európa-liga-meneteléséből is alaposan kivette a részét. A liverpooli illetőségű Anfield Watch nemrég arról írt, hogy a 20 éves középpályásért a Premier League-címvédője 15 millió eurót is fizethet, ám úgy tűnik, végül másik sztárcsapat lehet a befutó. Ez a topligás együttes akár már januárban szerződést kínálhat Tóth Alexnek, legalábbis egy egyelőre meg nem erősített friss sajtóhír szerint.

Tóth Alex már januárban aláírhat egy topligás csapathoz?

Fotó: Polyák Attila

Hová igazolhat Tóth Alex?

A Bors értesülése szerint Tóth Alex nyárig még biztosan a magyar bajnok kötelékében marad, ugyanakkor már januárban aláírhatja új szerződését, méghozzá a Serie A-ban szereplő Juventus csapatával. A Fradi válogatott focistáját a torinói csapat és a Liverpool mellett többek között az angol Newcastle és a Brighton, valamint a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is élénken figyeli.

Jelenleg úgy tűnik, a Juventus lehet a legesélyesebb arra, hogy szerződtesse a magyar játékost, bár hivatalos megerősítés nem érkezett erről.

A 20 éves labdarúgó az NB I legértékesebb futballistája, a Transfermarkt szerint jelenleg 8 milió euró körül mozog az értéke. A hírek szerint arra is nagy az esély, hogy Tóth klubváltása esetén a Győr válogatott játékosa, Vitális Milán érkezik majd az NB I címvédőjéhez, de egyelőre ez is csak pletyka.

Tóth Alexet egyre több külföldi élcsapat figyeli

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros hogyan viszonyul Tóth Alex klubváltásához?

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor is megszólalt a témával kapcsolatban, és azt nyilatkozta, hogy megfelelő ajánlat esetén nem gördítenek akadályt a játékos klubváltása elé.

„Istenadta tehetség, alázatos, szorgalmas, csak a labdarúgásra koncentrál.

Ha kapunk egy komoly ajánlatot, el kell engedni. Neki is jót tesz, nekünk meg kárpótlás, mert anyagilag ez jó lehet. Nekem meggyőződésem, hogy Tóth Alex eladása Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz,

ami nemcsak minket, a Ferencvárost emeli egy magasabb polcra, hanem az egész magyar labdarúgást” – mondta Kubatov Gábor Tóth Alex jövőjével kapcsolatban.