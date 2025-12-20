Az NB I 18. fordulójának nyitómérkőzésén a Ferencváros 1-0-ra nyert Diósgyőrben. Tóth Alex végig a pályán volt, egy sárga lapot is begyűjtött, és mivel a téli átigazolási időszak közeledtével egyre több találgatás kering a jövőjéről, óhatatlanul felmerült a kérdés: vajon ez volt-e az utolsó mérkőzése zöld-fehér mezben?

Tóth Alex hamarosan elhagyhatja a Fradi csapatát. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A jelenlegi helyzet alapján ennek kicsi az esélye. A 20 éves, már kilencszeres válogatott játékos 2028 nyaráig érvényes szerződéssel rendelkezik az FTC-nél. Bár Kubatov Gábor klubelnök korábban jelezte, hogy egy komoly ajánlat esetén a klub nyitott lehet az eladásra, ez sokkal inkább a nyári időszakban tűnik reálisnak. Különösen azért, mert a Ferencváros tavasszal az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában folytatja szereplését, ahol Tóth Alex kulcsszerepet tölthet be.

Ennek ellenére a távozás kérdése továbbra is napirenden van. Az elmúlt hetekben több európai topligás klub figyelméről lehetett hallani, és a pletykák szerint jelenleg a Juventus lehet a legelszántabb érdeklődő.

Tóth Alex reagált arra, hogy távozhat a Fradiból

A diósgyőri győzelem után az M4 Sport kamerája előtt Tóth Alexet is megkérdezték a jövőjéről. Válasza nem adott egyértelmű eligazítást, inkább sejtelmesen fogalmazott:

– Nem tudom, mit hoz a jövő, én is kíváncsian várom – mondta, hozzátéve, hogy most elsősorban az aktuális mérkőzésre koncentrált.

Szóba kerültek az idegen nyelvek is, amellyel kapcsolatban megnyugtató választ adott:

– Angolul a csapaton belül is szükséges kommunikálni, szóval ezzel nincs probléma – utalt arra, hogy egy esetleges külföldi szerepvállalás ebből a szempontból sem jelentene akadályt.

A fiatal középpályás elmondta azt is, hogy a sűrű program után jól jön a pihenő. Az idény során eddig 24 tétmérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, ehhez jönnek még a válogatott találkozók is.

A Fradi győztes gólja a DVTK ellen: