A vártnál később térhet vissza sérüléséből Tóth Balázs, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Rovers kapusa, így a pénteki, Middlesbrough elleni karácsonyi bajnokin sem léphet pályára.

November elején a Bristol City elleni bajnoki hajrájában a 28 éves kapust le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt átesett a műtéten. A beavatkozást követően a négyszeres válogatott Tóth Balázs elmondta, előreláthatólag négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet.

Tóth Balázs nem léphet pályára a karácsonyi bajnokin
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázs nem védhet a karácsonyi meccsen

„A hatodik hét is letelt, de csak a napokban kezdhetem majd el a közös edzéseket a csapattal, így aztán nemhogy a Millwall, de pénteken a Middlesborough elleni Boxing Day-meccset is kihagyom” – nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki hozzátette, az angliai, karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon.

„Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk” – mondta, majd megindokolta, miért marad le idén is a felejthetetlen napról.

A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna, 

de ez csak a napokban kezdődött el. Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták az okát” – tette hozzá Tóth Balázs, aki tavaly bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott az év végén.

Hungary goalkeeper Balazs Toth plays during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Tóth Balázs elmondta, az új év elején térhet vissza
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Balázs nem a szokványos karácsonyi ételekkel ünnepel

A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele sem.

Rántotthús csirkemellből, krumplipürével. Tudom, nem szokványos karácsonyi étel, de ez a kedvencem” 

– fogalmazott a kapus, aki egyébként Manchesterben lakik, egy órányi autóútra a Blackburn Rovers edzőközpontjától, illetve negyvenöt percre a stadiontól.

„Ilyenkor lehet, hogy több, mert sok karácsonyi vásár van Manchesterben, rengeteg a turista, autóval pedig katasztrofális közlekedni. Olyan, mintha itt lenne a főváros” – jelezte.

Az ominózus Bristol City elleni mérkőzésig Tóth Balázs mind a tizenhárom fordulóban tagja volt a Blackburn kezdőcsapatának, ami azért is óriási teljesítmény, mert hat évvel korábban még a Puskás Akadémia második számú csapatában védett az NB III-ban, majd 111 magyar élvonalbeli bajnoki után júniusban bemutatkozott a magyar válogatottban is, sőt az ősszel három világbajnoki selejtezőn végig a pályán volt.

Tóth Balázs elmondta, reméli, az új év elején már ismét futballozhat.

 

