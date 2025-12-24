November elején a Bristol City elleni bajnoki hajrájában a 28 éves kapust le kellett lecserélni, néhány nappal később pedig porcleválás miatt átesett a műtéten. A beavatkozást követően a négyszeres válogatott Tóth Balázs elmondta, előreláthatólag négy-hat hetet kell kihagynia, mivel azonban az operáció után két nappal már nem használt mankót, reménykedett benne, hogy decemberben, a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet, a karácsony előtti utolsó fordulóban, a Millwall ellen pedig már pályára is léphet.

Tóth Balázs nem léphet pályára a karácsonyi bajnokin

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„A hatodik hét is letelt, de csak a napokban kezdhetem majd el a közös edzéseket a csapattal, így aztán nemhogy a Millwall, de pénteken a Middlesborough elleni Boxing Day-meccset is kihagyom” – nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki hozzátette, az angliai, karácsonyi mérkőzésekhez hasonló nincs máshol a világon.

„Angliában a futball is az ünnep része. Blackburnben átlagosan húszezer néző előtt játsszuk a meccseinket, de karácsony második napján megtelik a majd' harminckétezres stadionunk” – mondta, majd megindokolta, miért marad le idén is a felejthetetlen napról.

A műtéti heg nem rugalmas, két-három héttel az operáció után masszíroztatni kellett volna,

de ez csak a napokban kezdődött el. Nem tudtam, mitől fáj folyamatosan a térdem, el is voltam keseredve, hogy nem sikerült a műtét, de remélhetőleg az orvosok megtalálták az okát” – tette hozzá Tóth Balázs, aki tavaly bokaszalag-szakadás miatt nem játszhatott az év végén.

Tóth Balázs elmondta, az új év elején térhet vissza

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Balázs nem a szokványos karácsonyi ételekkel ünnepel

A sérüléstől és a meccsdömpingtől függetlenül az ünnepi asztalról nem hiányozhat kedvenc étele sem.

Rántotthús csirkemellből, krumplipürével. Tudom, nem szokványos karácsonyi étel, de ez a kedvencem”

– fogalmazott a kapus, aki egyébként Manchesterben lakik, egy órányi autóútra a Blackburn Rovers edzőközpontjától, illetve negyvenöt percre a stadiontól.

„Ilyenkor lehet, hogy több, mert sok karácsonyi vásár van Manchesterben, rengeteg a turista, autóval pedig katasztrofális közlekedni. Olyan, mintha itt lenne a főváros” – jelezte.