Alighanem élete legnehezebb meccsén van túl a Paks válogatott csatára, Tóth Barna. A 30 éves csatár augusztus után tudott bajnoki mérkőzésen ismét a kapuba találni, két szemfüles gólja pedig még a szokásosnál is többet jelentett a számára.

Tóth Barna az édesanyja emlékének ajánlotta a két gólját

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Tóth Barna megható nyilatkozata

A lefújás után az M4-nek adott nyilatkozatából ugyanis kiderült, hogy a hét elején hosszú betegség után elhunyt az édesanyja, így az ő emlékének ajánlotta a góljait.

„A mai gólokat neki ajánlom, biztos, hogy az ő keze volt abban, hogy ma két kipattanó is elém jött és nyerni tudtunk a végén. Mindig nagyon szurkolt és követte a pályafutásomat. Innen is: nagyon szerettem és nagyon hiányzik” – mondta az M4-nek Tóth Barna.