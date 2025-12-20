A Paksi FC az NB I 18. fordulójában hazai pályán 2-1-re legyőzte a Nyíregyháza csapatát. A sikerből döntő részt vállalt a két paksi gólt szerző Tóth Barna, aki a lefújás utáni nyilatkozatával, sokak szemébe csalt könnyeket.
Alighanem élete legnehezebb meccsén van túl a Paks válogatott csatára, Tóth Barna. A 30 éves csatár augusztus után tudott bajnoki mérkőzésen ismét a kapuba találni, két szemfüles gólja pedig még a szokásosnál is többet jelentett a számára.
Tóth Barna megható nyilatkozata
A lefújás után az M4-nek adott nyilatkozatából ugyanis kiderült, hogy a hét elején hosszú betegség után elhunyt az édesanyja, így az ő emlékének ajánlotta a góljait.
„A mai gólokat neki ajánlom, biztos, hogy az ő keze volt abban, hogy ma két kipattanó is elém jött és nyerni tudtunk a végén. Mindig nagyon szurkolt és követte a pályafutásomat. Innen is: nagyon szerettem és nagyon hiányzik” – mondta az M4-nek Tóth Barna.
