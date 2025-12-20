Live
A Paksi FC az NB I 18. fordulójában hazai pályán 2-1-re legyőzte a Nyíregyháza csapatát. A sikerből döntő részt vállalt a két paksi gólt szerző Tóth Barna, aki a lefújás utáni nyilatkozatával, sokak szemébe csalt könnyeket.

Alighanem élete legnehezebb meccsén van túl a Paks válogatott csatára, Tóth Barna. A 30 éves csatár augusztus után tudott bajnoki mérkőzésen ismét a kapuba találni, két szemfüles gólja pedig még a szokásosnál is többet jelentett a számára. 

Paks, 2025. július 10. Tóth Barna, a Paks (b) és Matei Ilie, a CFR Cluj játékosa a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Paksi FC - CFR Cluj mérkőzésen Pakson, a Fehérvári úti stadionban 2025. július 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Tóth Barna az édesanyja emlékének ajánlotta a két gólját
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Tóth Barna megható nyilatkozata

A lefújás után az M4-nek adott nyilatkozatából ugyanis kiderült, hogy a hét elején hosszú betegség után elhunyt az édesanyja, így az ő emlékének ajánlotta a góljait.

„A mai gólokat neki ajánlom, biztos, hogy az ő keze volt abban, hogy ma két kipattanó is elém jött és nyerni tudtunk a végén. Mindig nagyon szurkolt és követte a pályafutásomat. Innen is: nagyon szerettem és nagyon hiányzik” – mondta az M4-nek Tóth Barna.

 

 

