Egy dél-koreai nőt, aki pénzt követelt a Tottenham legendájától, Szon Heung-mintól, azzal az állítással, hogy terhes a gyermekével, hétfőn négy év börtönbüntetésre ítéltek zsarolásért. A 20 év körüli, Yang vezetéknévvel ismert hölgyet idén vádolták meg azzal, hogy megzsarolta a híres focistát, hogy nyilvánosságra hozza a terhességét, és 300 millió wont (80 millió forint) kért cserébe azért, hogy hallgasson, majd további 70 millió wont próbált meg kicsikarni Szontól.

A Tottenham legendája most Los Angelesben játszik

Fotó: RICH LAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Tottenham korábbi ikonját próbálták megzsarolni

Egy 40 év körüli férfit is megvádoltak, aki a nő tettestársa lehetett az ügyben. A Yonhap jelentése szerint a Szöuli Központi Kerületi Bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte Yangot, míg a férfi bűntársát két évre. A bíróság ítéletében úgy fogalmazott, hogy a vádlottak kihasználták Szon hírnevét és „sebezhetőségét” az általuk elkövetett bűncselekményhez, ami jelentős lelki szenvedést okozott neki.

Szon ügyvédjei nem kommentálták az esetet, de az ügynöksége korábban azt állította, hogy Szon ismerte a nőt, aki hamis dokumentumokkal pénzt követelt tőle a dél-koreai média szerint. Im Jeong-bin bíró szerint Yang lépéseket tett arra, hogy bemocskolja a dél-koreai csapatkapitány hírnevét. „Ez nem korlátozódott egyszerű fenyegetésekre vagy pénzkövetelésekre – ő tovább ment, és értesítette a médiát és a reklámügynökségeket, kihasználva Szon közszereplői státuszát” – mondta Im. A bíró hozzátette, hogy a futballista „stressz hatása alá került, miután az ügy nyilvánosságra került”.

Szon idén az év elején a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatától az MLS-ben szereplő Los Angeles FC-hez igazolt.