A magyar fociválogatott kivégzőjét, Troy Parrott-t csapattársai vigasztalták a szörnyen elvégzett, utolsó pillanatos panenkás büntetője után.

Troy Parrott miatt kapott ki a csapata

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Troy Parrott negatív hős lett

Sajnos mi magyarok sokat tudnánk mesélni arról, hogy a 23 éves játékost az ír válogatottban elért hőstettei tették világszinten is ismertté az elmúlt hetekben. Parrott kulcsfontosságú gólokat szerzett a világbajnoki selejtezők során Portugália és Magyarország ellen is, és sajnos ki ne emlékezne az utolsó pillanatos góljára a Puskás Arénában, amellyel az ír csapat kiharcolna a részvételt a vb-pótselejtezőben, ahol majd a csehek lesznek az ellenfeleik.

Parrott azonban nem tudta hozni ezt a formát az AZ Alkmaar csapatában az Eredivisie hétvégi fordulójában. Az AZ a FC Twente otthonába látogatott, és kapott ki Daan Rots góljával 1-0-ra.

Pedig Parrott révén a vendég csapat kitűnő lehetőséget kapott arra, hogy legalább egy pontot szerezzen, ugyanis az AZ büntetőhöz jutott a mérkőzés legvégén. Az ír támadó azonban a 99. percben nagyot hibázott, a panenkás tizenegyese nagyon rosszul sült el, a labda a kapu fölé szállt.

Oei, oei, oei... Wat een dramatische penalty van Troy Parrott 🫣#tweaz pic.twitter.com/dkUBaiMN7g — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

A támadó azonnal megpróbálta elrejteni az arcát a mezébe, miközben a Twente játékosai ünnepeltek körülötte. Parrott csapattársai azonban támogatásukról biztosították és vigasztalták őt a váratlan hibája után.

A mérkőzés utáni nyilatkozatában az AZ csapatkapitánya, Sven Mijnans megerősítette, hogy Parrott is tudja, mekkorát hibázott.

„Nyilvánvaló, hogy ezt be kell rúgnia; ő maga is tudja ezt. Sok büntetőt értékesített már korábban. Ezért ő az első számú büntetőrúgó a csapatban. Mindenki látta, hogy ez egy sorsdöntő büntető volt a mérkőzés utolsó percében. Így alakult” – mondta Mijnans.

A csapat edzője, Maarten Martens sem volt sokkal boldogabb:

Természetesen nem örülünk neki. Ma nem volt jó napja, de mindenképpen beszélni fogunk róla. Viszont egy ilyen meccs után nem hiszem, hogy helyes elkezdeni kiabálni a hibája miatt. Csapatként közösen megbeszéltük.

Érdekesség, hogy a Premier League-ben gyengén teljesítő Wolves és a West Ham is érdeklődik az ezúttal nagyot hibázó támadó iránt.