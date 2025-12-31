Live
Még mindig nem léptünk át az új évbe, de a negyedik kerületi csapat továbbra is szállítja a híreket. Most éppen arról lehet szó, hogy kapusedzőként tér vissza az Újpest kötelékébe a korábbi kiváló lila-fehér hálóőr, Balajcza Szabolcs.

December 30-án arról számoltunk be az Origón, hogy Dárdai Pálnak, a klub frissen kinevezett sportigazgatójának a javaslatára a 28-szoros válogatott Szélesi Zoltánt nevezték ki az Újpest új vezetőedzőjének. Nos, még nem ért véget az év, és ismét a lila-fehérekről írhatunk, ugyanis a hírek szerint kapusedzőként térhet vissza a Megyeri útra a negyedik kerületi klub mezében 342 mérkőzésen pályára lépő, 11 éves újpesti pályafutása alatt bajnoki ezüstérmet, Magyar Kupát és Szuperkupát nyerő egykori válogatott kerettag, közönségkedvenc csapatkapitány, Balajcza Szabolcs.

Az Újpest közkedvelt csapatkapitánya volt Balajcza Szabolcs
Az Újpest közkedvelt csapatkapitánya volt Balajcza Szabolcs
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az Újpest tovább erősödhet szakmailag

Balajcza az elmúlt éveket a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának a kapusedzőjeként töltötte, a felcsúti klubnál olyan kapusok fejlődésében vállalt elévülhetetlen szerepet, mint a válogatottban és az angol másodosztályban szereplő Tóth Balázs, vagy a Liverpoolhoz igazoló Pécsi Ármin. 

 

