Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Szélesi tősgyökeres újpesti, hiszen a lila-fehér klub neveltje, 1997 és 2004, majd 2012 és 2014 között az Újpest játékosa volt, amellyel 2002-ben Magyar Kupát és Magyar Szuperkupát nyert. Összesen 144 meccset játszott az újpesti színekben. December 30-án délután a megyeri úton bejelentették, hogy az Újpest FC első osztályú csapatának irányítását a 2025. 12. 30-tól ő veszi át. Az új vezetőedzővel a szezonban a cél a lehető legjobb eredmény elérése, amely alapot adhat a következő évek sikereinek.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki. Köszönöm a bizalmat Ratatics Péter elnök úrnak, Benczédi Balázs ügyvezető igazgatónak és Dárdai Pálnak, az Újpest FC sportigazgatójának, mindent el fogok követni azért, hogy megháláljam ezt a számukra. Ugyanitt szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a Nemzeti Tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten” – mondta el Szélesi Zoltán, az Újpest FC frissen kinevezett vezetőedzője.

„Örülünk, hogy Zolit sikerült megszerezni, megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent” – tette hozzá Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója. „Én ott leszek minden edzésen, vagyis a komolyabbakon, a regeneráló tréningeken szükségtelen, de a minőségieken mindenképp ott a helyem. Az sem titok, hogy az első félévben leülök az edzők mellé a kispadra, segítem a munkájukat, át kell adni a tapasztalatot. Nem a tudást, mert az két külön dolog” - mondta még Dárdai, igaz, ezt már nem a klub honlapjának, hanem a HírTV stábjának.