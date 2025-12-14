Live
Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

A Újpest fordulatos meccsen nyert az MTK otthonában. A hét gól mellett egy ijesztő sérülés is történt, ugyanis mérkőzés végén az Újpest játékosa, Kaczvinszki Dominik eszméletlenül terült el a földön. A lila-fehérek közleményben számoltak be a védő állapotáról.

A labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában az Újpest fordított, majd kétszer is vezetést szerzett, végül pedig 4-3-ra nyert az MTK vendégeként. A mérkőzés végén ijesztő jelenet játszódott le, ugyanis egy durva ütközés után Kaczvinszki Dominik ájultan terült el a földön, miután Marin Jurina véletlenül fejbe rúgta.

Kaczvinszki Dominik, az Újpest (j) játékosa már eszméleténél van
Kaczvinszki Dominik, az Újpest (j) játékosa már eszméleténél van
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kórházba került az Újpest védője

Az eszméletlen újpesti védőt az ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. A lila-fehér klub péntek este közleményben jelezte, hogy a megsérült játékost kórházba kellett szállítani.

Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre benn marad a Baleseti Intézetben” – írták a sérüléssel kapcsolatban az újpestiek, akik Facebook-oldalukon azt írták, hogy a Kaczvinszkivel ütköző Jurina a lefújás után egyből érdeklődött az újpesti játékos állapotáról.

Vereségével a nyolcadik MTK négy egymást követő hazai győzelem után kapott ki pályaválasztóként, míg az Újpest két vereség után nyert újra, és jelenleg kilencedik helyen áll a labdarúgó NB I tabelláján.

