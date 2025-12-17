A labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában az Újpest fordított, majd kétszer is vezetést szerzett, végül pedig 4-3-ra nyert az MTK vendégeként. A mérkőzés hajrájában ijesztő jelenet játszódott le, ugyanis egy durva ütközés után Kaczvinszki Dominik ájultan terült el a földön, miután a 90. percben Marin Jurina véletlenül fejbe rúgta.

Kaczvinszki Dominikot, az Újpest (j) játékosát kiengedték a kórházból

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Jobban van az Újpest fejbe rúgott védője

Az eszméletlen újpesti védőt az ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. Később az Újpest közleményben jelezte, hogy Kaczvinszkit kórházba kellett szállítani és megfigyelésre benntartották a Baleseti Intézetben. Szerdán viszont már arról számolt be a lila-fehér klub a honlapján, hogy a játékost már hazaengedték.

Fiatal védőnk az eset óta jobban érzi magát, a sérülés súlyosabb következményekkel nem járt, és kedden hazaengedték a kórházból. Belső védőnkre egyelőre kizárólag pihenés vár”

– közölték.

Az UTE ugyancsak hírt adott Fehér Csanád állapotáról, aki az MTK ellen több mint egyéves kihagyást követően, térdsérülése után térhetett vissza az NB I-be, ám a fővárosi rangadó 75. percében a combhajlítójához kapott, és nem tudta folytatni a játékot. A 23 éves játékos MR-vizsgálaton vett részt, a pontos diagnózisról és a várható kihagyásról viszont csak a vasárnapi bajnoki előtt fog hírt adni a negyedik kerületi klub.